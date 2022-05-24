Забыла поставить на "ручник": неуправляемое авто во Владивостоке сбило двух пешеходов

Дамочка припарковала свой Lexus RX350 с "блатными номерами", но не до конца. Результатом ее невнимательности стали травмы двух пешеходов.
43-летняя женщина, припарковала свой автомобиль в районе ТЦ "Изумруд" и ушла по своим делам. Машинка, оставшаяся без присмотра, внезапно ожила и начала движение задним ходом.
«Машина катилась сверху со стороны Суханова, горели задние огни (задний ход), водителя не было внутри. Судя по внутреннему убранству, там девушка водитель. Скорее всего, Lexus гибридный, бесшумный. Забыла, наверное, поставить на парковку и ушла», - комментируют ситуацию очевидцы.
Осторожно! Видео содержит сцены наезда на пешеходов. Впечатлительным просьба воздержаться от просмотра ролика
В результате неуправляемый Lexus на «блатных» номерах лихо скатился с горки и сбил двух человек 1939 и 1987 годов рождения прямо на пешеходном переходе. Одного из пострадавших с тяжелыми травмами пришлось госпитализировать, другого направили на амбулаторное лечение.
Собственницу LEXUS никак не оправдывает тот факт, что в момент аварии ее не было за рулем. По факту ПДД возбуждено административное производство (нарушение правил ПДД с причинением вреда здоровья человека).
Между тем, как сообщают местные СМИ, дама - не новичок в плане вождения. За рулем она без малого 19 лет. Однако, с начала 2022 года её 7 раз привлекали к ответственности за нарушения. Видимо, наука не пошла впрок. Может сейчас станет более внимательной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поэтому я дочери всегда и говорю - подходишь к дороге, убирай телефон, смотри по сторонам даже стоя на светофоре.
Был бы это мотоцикл, виновный был бы конечно только мотоциклист.
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Может сейчас станет пешеходом?
Невозможно оставить на стоянку этот лексус и заглушить автомобиль, чтобы он после сам покатился. Там коробка автомат. На ручник ставить не надо, он автоматический.
Могла оставить машину на нейтралке, что тоже возможно ("я же на две минуты")
Кроме того штифт, который фиксирует коробку в положении "Паркинг" иногда срезает, особенно при парковке на склонах или при небольшом внешнем воздействии (кто-то когда-то парковался, слегка стукнул бампером - этого достаточно), а овца об этом не знала.
Почему пострадавшие просто стояли и смотрели, как на них катится машина... эффект неожиданности, конечно. Но не настолько же..
Хорошо бы если законодатели рассмотрели вариант увеличения штрафов для рецидивистов в несколько раз. А то и десятков раз. К примеру. на первый раз за проезд на красный 5 000. На второй 50 000, а на третий раз уже 500 000 Третьего уже не было бы. По причине, что стали бы задумываться.