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Забыла поставить на "ручник": неуправляемое авто во Владивостоке сбило двух пешеходов

Забыла поставить на "ручник": неуправляемое авто во Владивостоке сбило двух пешеходов

Автор:
24 мая 2022 08:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   видео   владивосток   дтп   женщина за рулем   наезд на пешеходов   невнимательность   ручной тормоз   скатился с горки   
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Дамочка припарковала свой Lexus RX350 с "блатными номерами", но не до конца. Результатом ее невнимательности стали травмы двух пешеходов.

43-летняя женщина, припарковала свой автомобиль в районе ТЦ "Изумруд" и ушла по своим делам. Машинка, оставшаяся без присмотра, внезапно ожила и начала движение задним ходом.

«Машина катилась сверху со стороны Суханова, горели задние огни (задний ход), водителя не было внутри. Судя по внутреннему убранству, там девушка водитель. Скорее всего, Lexus гибридный, бесшумный. Забыла, наверное, поставить на парковку и ушла», - комментируют ситуацию очевидцы.


В результате неуправляемый Lexus на «блатных» номерах лихо скатился с горки и сбил двух человек 1939 и 1987 годов рождения прямо на пешеходном переходе. Одного из пострадавших с тяжелыми травмами пришлось госпитализировать, другого направили на амбулаторное лечение.


Собственницу LEXUS никак не оправдывает тот факт, что в момент аварии ее не было за рулем. По факту ПДД возбуждено административное производство (нарушение правил ПДД с причинением вреда здоровья человека).


Между тем, как сообщают местные СМИ, дама - не новичок в плане вождения. За рулем она без малого 19 лет. Однако, с начала 2022 года её 7 раз привлекали к ответственности за нарушения. Видимо, наука не пошла впрок. Может сейчас станет более внимательной?

Источник:

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Метки: аварии   видео   владивосток   дтп   женщина за рулем   наезд на пешеходов   невнимательность   ручной тормоз   скатился с горки   
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30  комментариев
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1k
Vi 4 часа назад
Ладно одна забыла поставить автомобиль на парковку, но пешеходы то куда смотрели? Среагировали только несколько человек и то в последний момент, мужики даже не дернулись пока их не начало сминать.

Поэтому я дочери всегда и говорю - подходишь к дороге, убирай телефон, смотри по сторонам даже стоя на светофоре.
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14k
Александр 2 часа назад
Хе, классика жанра, как обычно стали обвинять пешеходов, тем самым оправдывая водятла.
Был бы это мотоцикл, виновный был бы конечно только мотоциклист.
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35
eutace 2 часа назад
Может сейчас станет более внимательной?
-----------------
Может сейчас станет пешеходом?
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31k
russger 3 часа назад
Пешики в глаза долбятся? Ни намёка на попытку спасти себе жизнь
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−75
Insaid From 3 часа назад
гроб на колесиках
за такие цену этой машине могли бы автоматическую систему ручного тормоза поставить !
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
Вообще то у этих машин ручник автоматический.
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1
www111www 3 часа назад
Что вы докопались до пострадавших? Стояли люди, в запаре о своих проблемах, отвернулись, отвлеклись... Какого куя там машина делала. вот вопрос.
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33k
Aleks 3 часа назад
Сбитые пешеходы вообще не отреагировали на подкатывающийся автомобиль. Синдром "большого города", мозг на улице отключается и подключается групповой разум. Все пошли и я пошел, все стоят и я стою.
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2k
Геннадьич 4 часа назад
Что-то здесь не чисто.
Невозможно оставить на стоянку этот лексус и заглушить автомобиль, чтобы он после сам покатился. Там коробка автомат. На ручник ставить не надо, он автоматический.
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631
DoubleDed 4 часа назад
а может надо на лексус в суд подать? у них же там автоматический ручник, кпп на паркинге... как она могла покатиться???
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3k
Максим 4 часа назад
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1k
КАКАнгел 4 часа назад
ПО СТОРОНАМ НАДО СМОТРЕТЬ ВСЕГДА !! Обидно быть сбитым пустой машиной. скорость не какая. Видимо тут действовал принцип "не трамваи объедет " и "Я прав и буду стоять до конца". Мы живем в России и надо во все стороны смотреть и немного наверх (сверху тоже может упасть). Конечно баба виновата. Но жертвы зато могут хвастаться что хоть и инвалиды но зато правы .
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2k
perekrestok 4 часа назад
Водительша виновата даже не обсуждается. Но может стоит и пешеходов наказывать за смартфоны? Вот смотрели бы на дорогу, успели бы отойти и обошлось бы без пострадавших.
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2k
Fara Zolkin 4 часа назад
Женщину не оправдываю, сразу говорю.
Почему пострадавшие просто стояли и смотрели, как на них катится машина... эффект неожиданности, конечно. Но не настолько же..
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35
eutace Fara Zolkin 2 часа назад
думали остановится... просто не поверили своим глазам
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1k
Ksenia2 5 часов назад
Ну с таким послужным списком нарушений дамочка уже рецидивист. И наказывать нужно соответствующим образом. По всей строгости закона. Но если номера блатные, то отмажется.
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7k
Trenzel2003 5 часов назад
Если водятел нарушает ПДД больше 2 раз, он становится рецидивистом.
Хорошо бы если законодатели рассмотрели вариант увеличения штрафов для рецидивистов в несколько раз. А то и десятков раз. К примеру. на первый раз за проезд на красный 5 000. На второй 50 000, а на третий раз уже 500 000 Третьего уже не было бы. По причине, что стали бы задумываться.
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2k
Radugananebe 5 часов назад
Интересно, сколько мужиков сейчас вспомнят про обезьяну с гранатой?
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280
Олеся Кружок 5 часов назад
Ну с мужиками такого же не бывает, правда?
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