Забыла поставить на "ручник": неуправляемое авто во Владивостоке сбило двух пешеходов

43-летняя женщина, припарковала свой автомобиль в районе ТЦ "Изумруд" и ушла по своим делам. Машинка, оставшаяся без присмотра, внезапно ожила и начала движение задним ходом.

«Машина катилась сверху со стороны Суханова, горели задние огни (задний ход), водителя не было внутри. Судя по внутреннему убранству, там девушка водитель. Скорее всего, Lexus гибридный, бесшумный. Забыла, наверное, поставить на парковку и ушла», - комментируют ситуацию очевидцы.