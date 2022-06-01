Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий

Существовала возможность символически ополоснуть тару из специального фонтанчика в отсеке. Но исключительно символически, поскольку со следами жира или губной помады он уже не справлялся.

Стаканы периодически мыли горячей водой и обрабатывали содой. Конечно, не каждый день. А ведь через ёмкость, которой ежедневно касались десятки губ, можно было спокойно чем-нибудь заразиться. Почему этого не происходило?