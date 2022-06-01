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Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий

Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий

Автор:
01 июня 2022 14:02
Сообщество : СССР
Метки: Автомат   СССР   газировка   гигиена   обслуживание   объяснение   стакан   эпидемия   
2349
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Автоматы с газированной водой – с сиропом и без – неотъемлемая составляющая советской действительности.

Стаканы для напитка находились в окошке. Ими все спокойно пользовались, не задумываясь о том, что можно подцепить таким способом малоприятную или совсем неприятную болячку.


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Существовала возможность символически ополоснуть тару из специального фонтанчика в отсеке. Но исключительно символически, поскольку со следами жира или губной помады он уже не справлялся.

Стаканы периодически мыли горячей водой и обрабатывали содой. Конечно, не каждый день. А ведь через ёмкость, которой ежедневно касались десятки губ, можно было спокойно чем-нибудь заразиться. Почему этого не происходило?


Считается, что не происходило. К примеру, ОРВИ, грипп, герпес, дизентерию спокойно можно было подхватить, использовав плохо промытую посуду после больного человека. Но кто подумает, что болезнь прицепилась именно из-за стакана? Может, руки плохо помыли, яблоко грязное съели, или чихнул кто в общественном транспорте.


В новостях о таких случаях не сообщали, поскольку советская пресса была ориентирована исключительно на положительные новости. А статистику по заболеваемости в Союзе так и вообще не разглашали в большинстве случаев. Впрочем, были и те, кто осознавал опасность, не пил газировку в уличных автоматах, запрещал делать это детям. Или же пользовался своим стаканом.


Автоматы с газировкой постепенно исчезли после развала СССР, поскольку обслуживающая организация «Торгмонтаж» перестала производить установку и обслуживание. Так ушёл в небытие  символ эпохи – эпохи, где можно было напиться за копейку из общего стакана и ничем (или почти ничем) при этом не заболеть.


А вы помните вкус этой воды?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомат   СССР   газировка   гигиена   обслуживание   объяснение   стакан   эпидемия   
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27  комментариев
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26k
Андрей Иванов Час назад
1. Мойка была достаточно мощной, изнутри мыла хорошо.
2. Отсутствовал наиболее мощный источник всякой заразы. Пи.арасы были подстатейны, было их в десятки раз меньше, да и не пользовались они таким "противным" агрегатом
3.Периодически стаканы брали алкаши, возвращая стаканы обратно после использования. Зачастую они их ещё и мыли после (сам пару раз видел). А алкоголь - дезинфектор
4. Сильно долго стаканы всё же не заживались - в основном из-за боя.
5. Народ был в целом здоровее, прививки делались заранее, повально и не для галочки
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16k
Toxictofa 12 минут назад
Я по детству со своим раскладным ходил, который мне отец купил.
Так что заразиться заболеть я не боялся.
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−2
Alexandr Fisher 20 минут назад
А девочка у автомата, пиво походу пьет:-)
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13k
motorocker 24 минуты назад
Ну как-же помню, на цветмете натыришь кругляшков, подходящих по весу и размеру и считай вообще халявная вода. Непротык был только с автоматами нового образца, они не давали сладкой воды. Железячки приходилось клеить, немного напрягало, но работало.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Вот реально этот пост уже начинает утомлять...
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1k
RaiJu Полчаса назад
Вы достали с этой легендой. В СССР бушевала эпидемия гепатита А, а это урино-фекальный гепатит. Туберкулез - бич СССР. Это только дрочащие на СССР думают, что в СССР было все хорошо. Несомненно в СССР [мат]ыло хорошо, но и достаточно плохого.
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31k
ACU900 41 минуту назад
А была еще одна страшилка с этими стаканами. Страшилка похлеще всяких микробов с вирусами. Сам не видел, но говорили что в стакан может зелететь пчела или оса. И человек этого может не заметить и выпить. И тогда оса или пчела могла ужалить внутри горла, после чего оно могло распухнуть перекрыв доступ к воздуху, и человек мог отдать коньки от удушься. Были ли действительно такие случаи или просто нас, детей, так пугали чтобы мы не пили холодную воду (тогда ходил стереотип что от холодной воды можно было простудиться и заболеть)- не знаю. Но все равно 3 копейки всегда находились и все равно пили. Если конечно стакан в том автомате не был спи#ден (такое тоже иногда бывало)...
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15k
Вася 43 минуты назад
ополаскивали, потом обтирали платком или краем рубашки, просто так пить после ополаскивателя многие брезговали, позже складные стаканы с собой таскали.. на заводах в цехах вот там да, часто прямо так в жару пили не моя особо, у нас бесплатные автоматы стояли, но там без сиропа газировка была
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27k
koleos72 44 минуты назад
Да и вообще они там, в европе, [мат].нулись совсем!
Ссылка youtu.be
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26k
Лис 44 минуты назад
Многие, в т.ч. и я, использовали складные стаканчики, поскольку иной раз стаканов просто не было, или очередь. Практически так же мыли стаканы при продаже в розлив кваса, молочных коктейлей и соков. Штука для мойки стаканов в соковом отделе, упомянутая автором, всего лишь мыла несколько стаканов вместо одного. Эх, сейчас бы кружечку ТОГО кваса...
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27k
koleos72 46 минут назад
Всякие эпидемии начали появлятся как раз после расположения биологических лабораторий на территории приграничных государств!
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27k
Vazari Час назад
В моей семье было табу на питье воды из этих автоматов. Исключение делалось только на газировку в колбах в стационарных магазинах. Она хоть и стоила дороже, но стаканы там мылись в специальном устройстве. Его кусок попал на фото справа. Там стаканы вращались по кругу и мылись под давлением. Считалось что мылись качественно, хотя на мой сегодняшний взгляд-шняга полная.
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