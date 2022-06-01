Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий

Автоматы с газированной водой – с сиропом и без – неотъемлемая составляющая советской действительности.
Стаканы для напитка находились в окошке. Ими все спокойно пользовались, не задумываясь о том, что можно подцепить таким способом малоприятную или совсем неприятную болячку.
Существовала возможность символически ополоснуть тару из специального фонтанчика в отсеке. Но исключительно символически, поскольку со следами жира или губной помады он уже не справлялся.
Стаканы периодически мыли горячей водой и обрабатывали содой. Конечно, не каждый день. А ведь через ёмкость, которой ежедневно касались десятки губ, можно было спокойно чем-нибудь заразиться. Почему этого не происходило?
Считается, что не происходило. К примеру, ОРВИ, грипп, герпес, дизентерию спокойно можно было подхватить, использовав плохо промытую посуду после больного человека. Но кто подумает, что болезнь прицепилась именно из-за стакана? Может, руки плохо помыли, яблоко грязное съели, или чихнул кто в общественном транспорте.
В новостях о таких случаях не сообщали, поскольку советская пресса была ориентирована исключительно на положительные новости. А статистику по заболеваемости в Союзе так и вообще не разглашали в большинстве случаев. Впрочем, были и те, кто осознавал опасность, не пил газировку в уличных автоматах, запрещал делать это детям. Или же пользовался своим стаканом.
Автоматы с газировкой постепенно исчезли после развала СССР, поскольку обслуживающая организация «Торгмонтаж» перестала производить установку и обслуживание. Так ушёл в небытие символ эпохи – эпохи, где можно было напиться за копейку из общего стакана и ничем (или почти ничем) при этом не заболеть.
А вы помните вкус этой воды?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Отсутствовал наиболее мощный источник всякой заразы. Пи.арасы были подстатейны, было их в десятки раз меньше, да и не пользовались они таким "противным" агрегатом
3.Периодически стаканы брали алкаши, возвращая стаканы обратно после использования. Зачастую они их ещё и мыли после (сам пару раз видел). А алкоголь - дезинфектор
4. Сильно долго стаканы всё же не заживались - в основном из-за боя.
5. Народ был в целом здоровее, прививки делались заранее, повально и не для галочки
Так что заразиться заболеть я не боялся.
Спокойнее!
В магазинах были такие и подобные агрегаты