Автоматы с газировкой: как они появились в СССР

В 1876 году прошла международная выставка, на которой был представлен автомат «Мамонт», что считалось большим достижением. Устройство было 10 метров в высоту и позволяло попробовать газированную воду с фруктовым вкусом. Он был стилизован под беседку с фигурной крышей, украшенной лепниной и колоннами.

Другие машины также были произведены с некоторыми изменениями. Например, они были отделаны мрамором, резьбой и даже чучелами животных. Но со временем начали создавать простые устройства, позволившие запустить серийное производство.

Почему автомат рассердил Хрущева?

В 1959 году Никита Сергеевич посетил США с официальным визитом. Именно там он впервые увидел автомат с газированными напитками. Но у этого устройства была еще одна интересная способность – определять пол клиента. Если определял женщину, то он наливал вишневый сироп, а если мужчин – апельсиновый.