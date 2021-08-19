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Автоматы с газировкой: как они появились в СССР

Автоматы с газировкой: как они появились в СССР (6 фото)

Автор:
19 августа 2021 09:03
Сообщество : СССР
Метки: Автоматы с газировкой   автомат   газировка   интересно   факты   фото   
799
6

Первые официальные упоминания о торговых автоматах с газированными напитками в СССР появились в 1932 году.

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Метки: Автоматы с газировкой   автомат   газировка   интересно   факты   фото   
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5  комментариев
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32k
KiploksAKS 2 часа назад
"По мнению властей, вода и соль были полезны для рабочих"
По мнению врачей, придурок! Сразу видно школоту, которая ни разу не видела горячего цеха.
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205k
Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
Убрали автоматы...
"Считается, что виной всему были антисанитарные условия"
И настроили церквей, где соблюдены ВСЕ САНИТАРНЫЕ условия.
Особенно при целовании креста и лапы попа...
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435
WadDad Час назад
У нас на работе начали менять автоматы с невзрачных, на стилизованные под старые, с округлым полупрозрачным стеклом в верхней части, надпись курсивом и главное - красного цвета сам автомат. И да, на нашем предприятии они стояли всё время для утоления жажды работниками. Кто не понял, без монет.
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7k
Maxim Час назад
Помню они в Москве на ВДНХ стояли. И еще квасные ларьки, с самым вкусным квасом.
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173
cucumber 2 часа назад
Захотелось сразу 2-х копеечную монету закрутить, чтобы с сиропом выбить. А уж с копеечной если, то вообще герой.
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