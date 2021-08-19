Автоматы с газировкой: как они появились в СССР

Первые официальные упоминания о торговых автоматах с газированными напитками в СССР появились в 1932 году.
Идеи создания такого аппарата возникли еще до Второй мировой войны, но они осуществились, когда Никита Хрущев побывал в Америке и увидел там подобное устройство.
Первые в мире автоматы
Впервые Джон Мэтьюз из Америки получил патент на автоматическую газо-водяной автомат в 1832 году. Впоследствии эти устройства начали выпускаться серийно. Основой устройства был сатуратор, насыщавший жидкость углекислым газом. Машина имела красивый внешний вид.
Интересный факт: изначально автоматы ставили только в аптеках, так как в то время минеральная вода считалась лекарственной. Но в будущем газированный напиток из разряда лечебной воды стал просто модным напитком.
В 1876 году прошла международная выставка, на которой был представлен автомат «Мамонт», что считалось большим достижением. Устройство было 10 метров в высоту и позволяло попробовать газированную воду с фруктовым вкусом. Он был стилизован под беседку с фигурной крышей, украшенной лепниной и колоннами.
Другие машины также были произведены с некоторыми изменениями. Например, они были отделаны мрамором, резьбой и даже чучелами животных. Но со временем начали создавать простые устройства, позволившие запустить серийное производство.
Почему автомат рассердил Хрущева?
В 1959 году Никита Сергеевич посетил США с официальным визитом. Именно там он впервые увидел автомат с газированными напитками. Но у этого устройства была еще одна интересная способность – определять пол клиента. Если определял женщину, то он наливал вишневый сироп, а если мужчин – апельсиновый.
Однако пол Хрущева аппарат почему-то определил неправильно. Никита Сергеевич вставил монетку и в его стакан полился вишневый напиток. Генсек был крайне возмущен. Он попробовал еще раз, но автомат снова выдал ему женский сок.
Как так получилось? Оказывается, автомат определил пол с помощью фотоэлемента, который реагировал только на изменение освещения. Девочки обычно носили платья и юбки, поэтому их одежда была полностью закрыта светом. Узкие мужские штаны не могли загораживать свет.
Хрущев в этот момент был одет в объемную рубашку и широкие брюки с завышенной талией. Поэтому автомат принял его за женщину.
Несмотря на возникшие недоразумения, Никита Сергеевич взял на вооружение этот прибор. Вернувшись на родину, он приказал наладить производство автоматов и поставить их на улицах Москвы, а затем и всех городов СССР. Устройства быстро завоевали популярность.
Сколько стоила газировка в этих автоматах?
Стоимость газированных напитков не менялась на протяжении нескольких десятилетий. Обычная вода с газом стоила всего 1 копейку, а с добавлением сиропа – 3 копейки.
Также была соленая газированная вода, аппараты которой были установлены на госпредприятиях. Рабочим не нужно было за нее платить. По мнению властей, вода и соль были полезны для рабочих в тяжелых и вредных условиях труда.
Различные варианты автоматом в СССР
Существовали разные разновидности советских автоматов. Самая популярная модель – АТ-26. Это красное устройство, которое наливало газированную воду в стеклянные стаканы. Он использовался на протяжении 1950-х годов.
Интересный факт: также пользовался популярностью автомат АТ-14, внешне напоминавший космическую ракету. Затем была выпущена модель АТ-114, особенностью которой было наличие двух отдельных монетоприемников.
В 90-е годы устройства полностью исчезли с улиц города. Считается, что виной всему были антисанитарные условия, так как каждый использовал один и тот же стакан.
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Понравилось26
По мнению врачей, придурок! Сразу видно школоту, которая ни разу не видела горячего цеха.
"Считается, что виной всему были антисанитарные условия"
И настроили церквей, где соблюдены ВСЕ САНИТАРНЫЕ условия.
Особенно при целовании креста и лапы попа...