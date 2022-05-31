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Мемуары барнаульского айтишника: пикантные подробности интимной жизни из глубинки

Мемуары барнаульского айтишника: пикантные подробности интимной жизни из глубинки

Автор:
31 мая 2022 21:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Социальные сети   барнаул   интересно   интим   истории   мемуары   отношения   секс   тред   
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Социальные сети всегда славились своими горячими дискуссиями и спорами, но если дело доходит до интима и отношений, то градус споров повышается в разы.

В одной из социальных сетей история айтишника из Барнаула посеяла множество обсуждений и реакций пользователей.

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Автор рассказывал о своей сексуальной жизни и в подробностях описывал методы "съема" своих сексуальных партнерш, а также рассказывал о том, как и где знакомился с ними и вступал в интимную связь.

Естественно, все это разделило пользователей на два лагеря. Одни считали, что это либо ирония, либо забавное чтиво от раскрепощенного молодого человека. Другие же обвиняли автора в сексизме из-за его формулировок и определений, например "РСП - разведенка с прицепом"

Так или иначе, эта история породила множество мемов и шуток. А некоторые и вовсе начали угрожать пользователю расправой, из-за чего, собственно, ему и пришлось удалить свои мемуары.

Но, как известно, интернет помнит все.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Социальные сети   барнаул   интересно   интим   истории   мемуары   отношения   секс   тред   
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14  комментариев
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24k
Ego sum qui sum Час назад
как то мой робот-пылесос размазал по ванной котячье дерьмо , - аналогичные ощущения после прочтение сего "поста"
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 6 минут назад
Инфопост о том, что делают на площадках Ашана "в Украине" со студентками
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38k
Александр 9 минут назад
Что я только что прочитал?
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4k
Kozlodoev 18 минут назад
Дуня Кулакова в каждом посте этого задрота.
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1k
Старичок 38 минут назад
о чем это?
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57
Gigantes 44 минуты назад
Зачем это? Х.ерга какая-то
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11k
Павел Бреусов 45 минут назад
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56k
doker 51 минуту назад
Или хвОстливое...
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968
Kvint 52 минуты назад
Что за дерьмо я только что прочитал?
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1k
Трям 53 минуты назад
Че это щас было?
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6k
Mowgley Час назад
Понятно

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85k
Taras Kozalupko Час назад
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10k
Мистер Фикс Час назад
Фантазер-женоненавистник
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