Мемуары барнаульского айтишника: пикантные подробности интимной жизни из глубинки

Социальные сети всегда славились своими горячими дискуссиями и спорами, но если дело доходит до интима и отношений, то градус споров повышается в разы.
В одной из социальных сетей история айтишника из Барнаула посеяла множество обсуждений и реакций пользователей.
Автор рассказывал о своей сексуальной жизни и в подробностях описывал методы "съема" своих сексуальных партнерш, а также рассказывал о том, как и где знакомился с ними и вступал в интимную связь.
Естественно, все это разделило пользователей на два лагеря. Одни считали, что это либо ирония, либо забавное чтиво от раскрепощенного молодого человека. Другие же обвиняли автора в сексизме из-за его формулировок и определений, например "РСП - разведенка с прицепом"
Так или иначе, эта история породила множество мемов и шуток. А некоторые и вовсе начали угрожать пользователю расправой, из-за чего, собственно, ему и пришлось удалить свои мемуары.
Но, как известно, интернет помнит все.
Источник:
АНТИФИШКИ
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