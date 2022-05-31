8 научных открытий, которые изменили мир, а мы и не знали

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Знаете ли вы, что врачи уже изобрели вакцину против кариеса? И что клонов домашних любимцев давно возвращают хозяевам? Если нет, то это неудивительно. Эта информация легко теряется среди новостей и разных развлекательных шоу. В этом посте вы узнаете о потрясающих научных достижениях, которые не получили заслуженного внимания.
Японские врачи лечили пациента с шизофренией, у которого был диагностирован лейкоз. Чтобы спасти ему жизнь, медицинские светила решили подвергнуть его химиотерапии и пересадке костного мозга. Первая процедура была направлена на ослабление иммунной системы, вторая - на ее перезапуск.
Удивительно, но после трансплантации признаки психического расстройства человека исчезли и больше никогда не появлялись. Этот случай дал ученым основания полагать, что шизофрения и другие подобные заболевания могут быть вызваны сбоем в иммунной системе организма.
Следует уточнить, что подозрение о взаимосвязи между иммунитетом и психическим здоровьем человека появилось еще в XIX веке, когда врачи заметили, что отклонения пациентов психиатрических клиник исчезают при лихорадке. Сейчас в этой области ведутся обширные исследования.
Удивительно, но после трансплантации признаки психического расстройства человека исчезли и больше никогда не появлялись. Этот случай дал ученым основания полагать, что шизофрения и другие подобные заболевания могут быть вызваны сбоем в иммунной системе организма.
Следует уточнить, что подозрение о взаимосвязи между иммунитетом и психическим здоровьем человека появилось еще в XIX веке, когда врачи заметили, что отклонения пациентов психиатрических клиник исчезают при лихорадке. Сейчас в этой области ведутся обширные исследования.
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Оказывается, ученые уже научились разрабатывать новые зубы из стволовых клеток. Это можно сделать двумя способами: вырастить зуб в лаборатории, а затем имплантировать его пациенту или “посадить” клетки непосредственно в десну и вырастить зуб вместо отсутствующего.
Исследователи успешно протестировали эти методы на грызунах. Остается опробовать новые технологии на людях. Если эти тесты также будут успешными, новый метод позволит оставить искусственные стоматологические имплантаты в прошлом.
Исследователи успешно протестировали эти методы на грызунах. Остается опробовать новые технологии на людях. Если эти тесты также будут успешными, новый метод позволит оставить искусственные стоматологические имплантаты в прошлом.
Группа исследователей во главе с ученым Робертом Питманом, обнаружила необычный вид косаток вблизи Антарктиды. Новый вид немного меньше своих известных собратьев, у них более округлая голова и острые плавники.
Ученым удалось взять образцы ДНК у этих млекопитающих, и вскоре будет решено, являются ли животные новым видом косаток или это всего лишь подвид уже известной “породы”. Пока нет уверенности в этом вопросе, эти существа будут называться косатками класса D.
Ученым удалось взять образцы ДНК у этих млекопитающих, и вскоре будет решено, являются ли животные новым видом косаток или это всего лишь подвид уже известной “породы”. Пока нет уверенности в этом вопросе, эти существа будут называться косатками класса D.
Китайские исследователи отправили зонд "Chang'e 4" с семенами риса, хлопка и картофеля на скрытую сторону Луны. И вскоре стало известно, что хлопок пророс.
Это первое растение, которому удалось вырасти на Луне (ранее подобные эксперименты проводились только на борту космических станций). По мнению ученых, результат этого эксперимента - еще один шаг к долгосрочному освоению космоса.
Это первое растение, которому удалось вырасти на Луне (ранее подобные эксперименты проводились только на борту космических станций). По мнению ученых, результат этого эксперимента - еще один шаг к долгосрочному освоению космоса.
Многие из нас до сих пор считают новости о клонировании животных темой из научной фантастики. Между тем, уже есть организации, для которых работа с клонами стала обычным делом.
И ярким примером этого является китайская компания Sinogene Biotechnology Company из Пекина, которая занимается возвратом копий умерших домашних животных их владельцам.
“Если ваша собака умерла, оберните ее тело влажными полотенцами и поместите в холодильник (не в морозильник). Помните, что у вас есть 5 дней, прежде чем нужные нам клетки станут непригодными для клонирования”, - говорится на сайте клиники. Звучит просто, но пока услугу нельзя назвать доступной. Клонирование щенка стоит около 50 тысяч долларов.
И ярким примером этого является китайская компания Sinogene Biotechnology Company из Пекина, которая занимается возвратом копий умерших домашних животных их владельцам.
“Если ваша собака умерла, оберните ее тело влажными полотенцами и поместите в холодильник (не в морозильник). Помните, что у вас есть 5 дней, прежде чем нужные нам клетки станут непригодными для клонирования”, - говорится на сайте клиники. Звучит просто, но пока услугу нельзя назвать доступной. Клонирование щенка стоит около 50 тысяч долларов.
Уже два года назад ученые объявили о создании вакцины, предотвращающей появление кариеса. Но на самом деле, мы еще не можем быть вакцинированы, так как создатели только готовятся к испытаниям на людях. Но тестирование на грызунах уже показали высокую эффективность препарата.
Как он действует? Гибридный белок KF-rPAc, полученный из бактерий, вызывающих кариес, и Escherichia coli вводится в ротовую полость пациента. Это провоцирует развитие иммунитета против кариозных микроорганизмов Streptococcus mutans. В будущем они больше не смогут повредить зубы, так как они вызовут иммунный ответ и будут уничтожены. Но для получения достоверных результатов потребуется не менее пяти лет. Это связано с тем, что кариес развивается медленно.
Как он действует? Гибридный белок KF-rPAc, полученный из бактерий, вызывающих кариес, и Escherichia coli вводится в ротовую полость пациента. Это провоцирует развитие иммунитета против кариозных микроорганизмов Streptococcus mutans. В будущем они больше не смогут повредить зубы, так как они вызовут иммунный ответ и будут уничтожены. Но для получения достоверных результатов потребуется не менее пяти лет. Это связано с тем, что кариес развивается медленно.
Ученые провели масштабное исследование, благодаря которому выяснили, что количество насекомых на планете стремительно сокращается. При таком темпе всего через 100 лет этот класс животных полностью исчезнет с Земли. Причиной этого постепенного исчезновения является современный подход человека к сельскому хозяйству: насекомых убивают пестицидами и химическими удобрениями. Кроме того, климатические изменения и заражение патогенами негативно влияют на их численность.
Бабочки, мотыльки, пчелы, осы, шмели и другие перепончатокрылые и чешуекрылые насекомые находятся в зоне наибольшего риска. Навозные жуки также находятся под угрозой исчезновения.
Ученые отмечают, что несчастье не ограничится вымиранием насекомых: опыленные растения и насекомоядные животные также погибнут соответственно.
Бабочки, мотыльки, пчелы, осы, шмели и другие перепончатокрылые и чешуекрылые насекомые находятся в зоне наибольшего риска. Навозные жуки также находятся под угрозой исчезновения.
Ученые отмечают, что несчастье не ограничится вымиранием насекомых: опыленные растения и насекомоядные животные также погибнут соответственно.
Врачи научились лечить диабет 1 типа. В рамках эксперимента исследователям удалось вырастить из стволовых клеток островки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина в организме. Затем их пересадили экспериментальным мышам с диабетом. Эта терапия помогла, и животные излечились от болезни. Теперь создатели этого метода намерены получить разрешение на тестирование лечения на людях.
Теперь учёные могут вырастить новую кожу на месте ожогов специальным гидрогелем.
Кроме того, при таком лечении поврежденная ткань восстанавливается без рубцов всего за пару недель. Раствор гидрогеля готовят на основе клеток пострадавшего и наносят непосредственно на поврежденную часть тела.
Кроме того, при таком лечении поврежденная ткань восстанавливается без рубцов всего за пару недель. Раствор гидрогеля готовят на основе клеток пострадавшего и наносят непосредственно на поврежденную часть тела.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Люди: о нет, нас чипируют, обесплодят и это заговор !!
- Вакцина от кариеса, чтоб избежать который достаточно соблюдать гигиену рта и периодически посещать стоматолога.
Люди: О даааа ! Великое открытие !!!!