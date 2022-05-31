8 научных открытий, которые изменили мир, а мы и не знали

Уже два года назад ученые объявили о создании вакцины, предотвращающей появление кариеса. Но на самом деле, мы еще не можем быть вакцинированы, так как создатели только готовятся к испытаниям на людях. Но тестирование на грызунах уже показали высокую эффективность препарата.

Как он действует? Гибридный белок KF-rPAc, полученный из бактерий, вызывающих кариес, и Escherichia coli вводится в ротовую полость пациента. Это провоцирует развитие иммунитета против кариозных микроорганизмов Streptococcus mutans. В будущем они больше не смогут повредить зубы, так как они вызовут иммунный ответ и будут уничтожены. Но для получения достоверных результатов потребуется не менее пяти лет. Это связано с тем, что кариес развивается медленно.