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8 научных открытий, которые изменили мир, а мы и не знали

8 научных открытий, которые изменили мир, а мы и не знали

Автор:
31 мая 2022 22:06
Сообщество : Наука
Метки: Научные   Открытия   внимание   достижения   изменили   информация   мир   
1276
10
Знаете ли вы, что врачи уже изобрели вакцину против кариеса? И что клонов домашних любимцев давно возвращают хозяевам? Если нет, то это неудивительно. Эта информация легко теряется среди новостей и разных развлекательных шоу. В этом посте вы узнаете о потрясающих научных достижениях, которые не получили заслуженного внимания.
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Источник:

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Метки: Научные   Открытия   внимание   достижения   изменили   информация   мир   
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6  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Чтобы изменить мир мало сделать открытие...
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23k
Matrosskin 22 минуты назад
-Вакцина от вируса, захватившего планету, и от которого реально можно помереть.
Люди: о нет, нас чипируют, обесплодят и это заговор !!
- Вакцина от кариеса, чтоб избежать который достаточно соблюдать гигиену рта и периодически посещать стоматолога.
Люди: О даааа ! Великое открытие !!!!
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880
Darki Час назад
Кто дал Ren-TV доступ к фишкам?
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87
gh0st Час назад
Да хрен с этим хлопком. Вот зубы не мешало бы вырастить. Еб$чие импланты по 500бэ (
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хлопок на луне почему то впечатлил больше всего
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