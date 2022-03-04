"15 человек, которые обнаружили вещи, поразившие окружающих"

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Наткнуться на гигантские следы динозавров, увидеть вековые римские сандалии своими глазами или даже найти удивительных животных с 6 пальцами на одной лапе. У нас нет никаких сомнений в том, что мир полон чудес и тайн — и некоторым людям посчастливилось увидеть их в реальной жизни. В этом посте вы увидите удивительные открытия.
Нашел это золотое кольцо в поле. Мы с братом определили владельца по инициалам, и по году окончания школы
Приехали к нему сегодня утром, он и его жена плакали от радости. Его мама купила этот перстень перед смертью. Он был украден в 80-х годах.
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6 месяцев назад я купила фотографию справа в антикварном магазине. Вчера я вернулась и купила фотографию слева
Только вернувшись домой, я поняла, что это те же самые дети, только с разницей в несколько лет!
1800-летние римские кожаные сандалии на выставке в форте Виндоланда в Нортумберленде, Англия
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Метки: Открытия Поразившие вещи мир обнаружили полон чудес
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Из разряда пояснений к фотографиям, типа, "Коршун показывает цыплёнку мир с высоты птичьего полёта".
Пневая поросль? Не, не слыхал.
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"От листа остался только "скелет"(с)
Неужели есть люди, которые в детстве не делали такие "скелеты" одёжной щёткой?
А где человеки-то?
Нет, кожа столько не живет. Есть статья по этой находке, где этот фейк разобрали.
Гусеница как гусеница...
6 пальцев - это и для людей не удивительно. Как вот отсутствие моска до сих пор ни кого не удивляет...
Спиральная структура - это нормально. на брокколи посмотрите, или на подсолнечник.
лягушки еще меньше есть;)