"15 человек, которые обнаружили вещи, поразившие окружающих"

Наткнуться на гигантские следы динозавров, увидеть вековые римские сандалии своими глазами или даже найти удивительных животных с 6 пальцами на одной лапе. У нас нет никаких сомнений в том, что мир полон чудес и тайн — и некоторым людям посчастливилось увидеть их в реальной жизни. В этом посте вы увидите удивительные открытия.

0

Нашел это золотое кольцо в поле. Мы с братом определили владельца по инициалам, и по году окончания школы 0 Источник: Приехали к нему сегодня утром, он и его жена плакали от радости. Его мама купила этот перстень перед смертью. Он был украден в 80-х годах.

×

×

6 месяцев назад я купила фотографию справа в антикварном магазине. Вчера я вернулась и купила фотографию слева 0 Источник: Только вернувшись домой, я поняла, что это те же самые дети, только с разницей в несколько лет!

Я наткнулся на этот след теропода, когда поехал на рыбалку 0 Источник:

1800-летние римские кожаные сандалии на выставке в форте Виндоланда в Нортумберленде, Англия 0 Источник:

Я нашёл эту гусеницу около дома, она невероятная 0 Источник:

Нам попалась морская звезда, которая съела мидию, внутри раковины 0 Источник:

Этот кит подобрался к лодке слишком близко 0 Источник:

Это дерево выжило, после того как его срубили 0 Источник:

У этой кошки на одной лапке 6 пальцев 0 Источник:

В штаб-квартире BIC есть украшения вокруг здания, сделанные из ручек BIC Cristal 0 Источник:

Мозаика с древнеримской виллы были найдены под виноградником в Неграре, Италия 0 Источник:

Цветная капуста со спиралью 0 Источник:

Мне попалось яйцо без желтка 0 Источник:

От листа остался только "скелет" 0 Источник: