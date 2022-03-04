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15 человек, которые обнаружили вещи, поразившие окружающих

15 человек, которые обнаружили вещи, поразившие окружающих (16 фото)

Автор:
04 марта 2022 23:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Открытия   Поразившие   вещи   мир   обнаружили   полон   чудес   
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Наткнуться на гигантские следы динозавров, увидеть вековые римские сандалии своими глазами или даже найти удивительных животных с 6 пальцами на одной лапе. У нас нет никаких сомнений в том, что мир полон чудес и тайн — и некоторым людям посчастливилось увидеть их в реальной жизни. В этом посте вы увидите удивительные открытия.
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Метки: Открытия   Поразившие   вещи   мир   обнаружили   полон   чудес   

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9  комментариев
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925
Трям 9 часов назад
"Нашел это золотое кольцо в поле. Мы с братом определили владельца по инициалам" По иницалам, бля, нашли )))))))))))))) А потом еще и позвонили!!! Это самый лютый песдец, который слышал. Дура, это не ты, кто всех по ip вычисляет? )))))))))
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9k
Мистер Фикс 10 минут назад
Нафига покупать фото неизвестных людей?
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6k
Борис Карабанов Час назад
"Это дерево выжило, после того как его срубили"(с):lol
Из разряда пояснений к фотографиям, типа, "Коршун показывает цыплёнку мир с высоты птичьего полёта".
Пневая поросль? Не, не слыхал.
...................................................
"От листа остался только "скелет"(с)
Неужели есть люди, которые в детстве не делали такие "скелеты" одёжной щёткой?
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10k
Домашние хитрости 7 часов назад
"15 человек, которые обнаружили вещи, поразившие окружающих"
А где человеки-то?
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3k
Voland 9 часов назад
Ага, теропода. Нужно еще? по 10 баксов наклепаю, если будет заказ крупный (ну или по 1к за шт до 5 фоток)

Нет, кожа столько не живет. Есть статья по этой находке, где этот фейк разобрали.

Гусеница как гусеница...

6 пальцев - это и для людей не удивительно. Как вот отсутствие моска до сих пор ни кого не удивляет...

Спиральная структура - это нормально. на брокколи посмотрите, или на подсолнечник.

лягушки еще меньше есть;)
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