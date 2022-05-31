Французский Чернобыль: отравленная «Зона Руж», спрятанная за колючей проволокой

Франция, без сомнения, входит в список европейских стран, притягивающих большое количество туристов. Ведь там живописная сельская местность, с аккуратными деревеньками и зелёными холмами, а также наполненная эстетикой архитектура. Однако найдётся там и место, которое вряд ли можно назвать туристическом рае. Речь идёт о «красной зоне», именуемой «Зона Руж».
Чем-то она напоминает чернобыльскую Припять, однако во Франции никогда не было техногенных катастроф. Откуда же она взялась? Всё дело в Первой мировой войне, которую некоторые справедливо охарактеризовали как «грязную». Ещё иногда её называют «войной химиков».
Ведь именно на ней впервые применяли ныне запрещённые боевые отравляющие вещества, вроде хлора или фосгена. Это сегодня немецкие компании производят безопасную медицинскую продукцию, однако в те времена ситуация обстояла иначе, из-за чего люди гибли сотнями тысяч.
Например, после распыления 168 тонн отравляющего газа в бельгийском городе Ипр на границе с Францией погибло около четверти миллионов солдат, большинство из которых так и осталось без захоронения. То же самое творилось и на французской территории: тысячи трупов, неразорвавшиеся снаряды и остатки химического оружия сделали территорию в 120 тыс. Га непригодной для жизни.
Может показаться, что это немного, однако на деле на ней могло бы разместиться 11,5 новых Парижей. Спустя год после завершения войны правительство выкупило земли и сделало там «зону отчуждения». Хоть радиация и выветривается, в земле ещё на сотни лет остаются яды и тяжёлые металлы, вроде ртути.
Несмотря на то, что территория ограничена забором, как и в Чернобыле, сюда регулярно тянет фотографов и сталкеров. Но попадают туда и крестьяне с окрестных земель, почему-то считающие, что непригодная земля отлично подходит для выгула домашнего скота, и плевать на безопасность.
А стоило бы задуматься, ведь не просто так был вынесен официальный вердикт, что очистка территории невозможна, а значит, она останется непригодной жизни. Там находятся десятки городов-призраков и деревень, обозначенных табличками. В прессе же эти населённые пункт называют «погибшими за Францию».
А всему виной «Верденская мясорубка», в которой погибло свыше 700 тыс. человек, и было сброшено около 600 тонн снарядов. К чему это привело? Содержание мышьяка в почве на 17% превышает смертельную дозу. В воде и вовсе на все 300%.
Несмотря на то, что ещё в 1946 году Франция начала очистку территории и даже создала «Отдел Зачистки», ситуацию это особо не изменило.
По сути, люди просто ходят в «красную зону», рискуя распрощаться с жизнью от отравления химическими веществами или подрыва на снарядах. По крайней мере, 630 человек успело погибнуть на минах и бомбах. И это только во Франции, а ведь подобный отдел есть в Бельгии.
И это неудивительно, ведь ежегодно из-под земли извлекают около 900 тонн неразорвавшихся снарядов из 35 тыс. всё ещё находящихся под землёй. Всё это время они ржавеют и в любой момент могут разорваться, выпустив новую порцию отравляющих веществ, как это было в 1998 году.
По наиболее оптимистичным прогнозам Министерства Армии Франции, очистить «Зону Руж» смогут лишь через 700 лет. Но нужно ли это кому? Ведь это слишком нецелесообразно, а значит, вряд ли кто-то этим займётся в действительности. Вместо этого находятся сумасшедшие, которые уже начинают заселять «зону отчуждения». В 2014 году National Geographic снимали про них репортаж и заявили, что на здоровье эти люди не жалуются.
По крайней мере, не жаловались пока…
Источник:
АНТИФИШКИ
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