Французский Чернобыль: отравленная «Зона Руж», спрятанная за колючей проволокой

Ведь именно на ней впервые применяли ныне запрещённые боевые отравляющие вещества, вроде хлора или фосгена. Это сегодня немецкие компании производят безопасную медицинскую продукцию, однако в те времена ситуация обстояла иначе, из-за чего люди гибли сотнями тысяч.

Например, после распыления 168 тонн отравляющего газа в бельгийском городе Ипр на границе с Францией погибло около четверти миллионов солдат, большинство из которых так и осталось без захоронения. То же самое творилось и на французской территории: тысячи трупов, неразорвавшиеся снаряды и остатки химического оружия сделали территорию в 120 тыс. Га непригодной для жизни.