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Франция 1940-х: взгляд через объектив фотоаппарата немецкого солдата

Франция 1940-х: взгляд через объектив фотоаппарата немецкого солдата

Автор:
28 апреля 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1940-е   вторая мировая   история   оккупированная Франция   старые фотографии   фотографии из прошлого   франция   черно-белые снимки   
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В 1940 году Франция была быстро захвачена и покорена нацистской Германией. Страна поделилась на немецкую оккупационную зону на севере, итальянскую оккупационную зону на юго-востоке и неоккупированную территорию на юге...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1940-е   вторая мировая   история   оккупированная Франция   старые фотографии   фотографии из прошлого   франция   черно-белые снимки   
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2  комментария
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876
Шурман 2 часа назад
Сыну вчера дали задание написать доклад о зверствах нацистов на территории Бельгии и Франции и Люксембурга , я перечитал говорю меня что опять к директору вызовут ? ответ убил папа но это же правда вот в наших книжках написано что вообще такого почти не было и лагеря в Бельгии были исключительно трудовые :) Я дополнил его рассказу о городке Лювэн это под Брюсселем как немцы сожгли самую большую библиотеку и изнасиловали всех монашек за то что они скрывали партизан .
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4k
mtonaka Час назад
Надеюсь этот фотограф закончил так же, как и один неудавшийся австрийский художник!
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