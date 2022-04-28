Франция 1940-х: взгляд через объектив фотоаппарата немецкого солдата

С 1942 по 1944 год около 160 000 французских граждан, в том числе около 75 000 евреев, были депортированы в лагеря смерти и концентрационные лагеря в Германии и оккупированной Польше. В сентябре 1943 года Корсика стала первой французской метрополией, освободившейся от гитлеровской коалиции. 6 июня 1944 года союзные войска (Великобритания, Канада, США) вошли в Нормандию, а в августе — в Прованс.