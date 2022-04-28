Франция 1940-х: взгляд через объектив фотоаппарата немецкого солдата

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В 1940 году Франция была быстро захвачена и покорена нацистской Германией. Страна поделилась на немецкую оккупационную зону на севере, итальянскую оккупационную зону на юго-востоке и неоккупированную территорию на юге...
Ещё были два французских протектората: Тунис и Марокко, а также Алжир. Неоккупированной территорией управляло правительство Виши, сотрудничавшее в Германией. Правительство свободной Франции в изгнании во главе с Шарлем де Голлем обосновалось в Лондоне.
С 1942 по 1944 год около 160 000 французских граждан, в том числе около 75 000 евреев, были депортированы в лагеря смерти и концентрационные лагеря в Германии и оккупированной Польше. В сентябре 1943 года Корсика стала первой французской метрополией, освободившейся от гитлеровской коалиции. 6 июня 1944 года союзные войска (Великобритания, Канада, США) вошли в Нормандию, а в августе — в Прованс.
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В течение следующего года союзники и французское Сопротивление одержали победу над странами гитлеровской коалиции, и суверенитет Франции был восстановлен. Было создано Временное правительство Французской Республики (ВПРФ) во главе с де Голлем. Его задачей было продолжение войны против Германии и изгнание коллаборационистов с руководящих постов. Он также провел несколько важных реформ (распространение избирательного права на женщин, создание системы социального обеспечения).
Эти фотографии были сделаны немецким солдатом по имени Кай Генрих. На них изображены городские и сельские виды Франции 1940-х годов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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