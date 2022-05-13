В Ницце арестовали украинцев, внаглую заселившихся в виллу российского олигарха

Потом уже ничего не говорили, а испуганно хлопали глазами в полицейском участке - явно не ожидали, что там окажутся. Теперь им грозит срок за проникновение в чужое жилище, как выяснилось, этот россиянин не был под санкциями.

А если бы был? Тогда значит можно вламываться к нему в дом и устраивать там бомжатник - так получается? Никто «богатого россиянина» не защищает и его проблемы мало кого волнуют - он сам должен их решить. Например, нанять охрану. Но вот так внаглую распоряжаться чужим имуществом, просто потому что оно принадлежит русскому?

Создаётся впечатление, что вся эта западная Европа - просто днище, где действуют законы только для своих. А сколько было болтовни про «свободу, демократию и уважение к частной собственности»...