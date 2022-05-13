В Ницце арестовали украинцев, внаглую заселившихся в виллу российского олигарха

Незваные гости утверждали, что они заняли дом «из-за событий на Украине».
Четверо украинцев вломились в дом богатого россиянина, сменили замки и решили, что теперь заживут «дорого-богато». Выбрали не какой-то «левый» домик, а роскошную виллу.
И были очень удивлены, когда за ними приехали полицейские и повезли в участок. Силовиков вызвал друг этого россиянина - он увидел, что по дому кто-то шарится и позвонил сотрудникам. Самое интересное - это реакция «гостей». Сначала они лопотали, что знают владельца и «приехали погостить». Потом заявили, что поселились здесь «из-за ситуации на Украине».
Потом уже ничего не говорили, а испуганно хлопали глазами в полицейском участке - явно не ожидали, что там окажутся. Теперь им грозит срок за проникновение в чужое жилище, как выяснилось, этот россиянин не был под санкциями.
А если бы был? Тогда значит можно вламываться к нему в дом и устраивать там бомжатник - так получается? Никто «богатого россиянина» не защищает и его проблемы мало кого волнуют - он сам должен их решить. Например, нанять охрану. Но вот так внаглую распоряжаться чужим имуществом, просто потому что оно принадлежит русскому?
Создаётся впечатление, что вся эта западная Европа - просто днище, где действуют законы только для своих. А сколько было болтовни про «свободу, демократию и уважение к частной собственности»...
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АНТИФИШКИ
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"... как выяснилось, этот Россиянин не был под санкциями" - вообще не имеет никакого отношения к взлому. Вломились бы в арестованный дом, точно так же бы уехали.
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Незваные гости утверждали, что они заняли дом «из-за событий на Украине».
Хорошо бы научить этих мразей, которые посягнули на чужую территорию уму-разуму. Чтобы и другим неповадно было так поступать.
Это если без эмоций .
В защиту украинцев скажу, что много украинцев-совков добились хороших результатов в той же Германии, например, мой препод в универе был из Украины, точнее тогда из УССР. Очень много инженеров из украинских университетов советских времён.
Как там пираты говорили (?)... "Бери, что хочешь и не отдавай"... ? (в "пиратах карибского моря") ...
Безнаказанность ведёт к хаосу!...
Вот в Испании вселились бы - и сразу стали бы уважаемыми законом "оккупасами". Которых трогать нельзя.
Поэтому географию нужно учить в школе хорошо, чтобы не оказаться потом в полицейском участке.
Флуд 9
1917 год, октябрь. В собственном доме на Невском сидит барыня, внучка
декабриста. Услышав шум на улице просит своего дворника узнать, что там
происходит.
- Барыня, революция там! - возвращается дворник.
-О, как замечательно! - радуется барыня - мой дед мечтал о революции!
А сходите, голубчик, и узнайте чего же хотят революционеры?!
- Барыня, они хотят чтобы не было богатых - говорит вернувшись дворник.
- Странно - задумчиво произносит барыня - а мой дед хотел чтобы не было
бедных!