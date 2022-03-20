Когда-то здесь базировались крейсера, а теперь пилят подводные лодки

Это бывшее место базирования крейсеров проекта 68-бис Советско-Гаванской Военно-Морской Базы в бухте Бяудэ, где теперь пилят на металл подводные лодки и корабли, а также бывшие доки и плавучие мастерские воен-порта в бухте Западная, и ещё пару мест бывшей ВМБ.
Мы на месте, где нас встречает жуткая картина и плохая погода. Когда-то здесь находился пирс, у которого стояли мощные крейсера проекта 68-бис.
Данные корабли являлись последней серией советских чисто артиллерийских крейсеров, основным вооружением которых было двенадцать 152-мм орудий в трёхорудийных башенных установках. Кроме того на борту крейсера имелось шесть спаренных 100-мм зенитных орудий СМ-5-1, два пятиствольных 533-мм торпедных аппарата и мины.
Начиная с 1950 г. таких крейсеров для разных флотов было построено только 14, хотя было запланировано 25 из которых заложено 21, но строительство части заложенных крейсеров данного проекта было остановлено на разных этапах.
Не смотря на это данная серия крейсеров была одной из крупнейших в мире, а сами крейсера вплоть до середины 1960-х гг. являлись основными боевыми надводными кораблями военно-морского флота СССР.
Несколько из них базировались здесь в Советско-Гаванской Военно-Морской Базе вплоть до перестроечных времён.
Старое фото, найденное в группе ВК "Советская Гавань".
Крейсер Адмирал Лазарев проекта 68-бис в бухте Бяудэ. Был снят с вооружения в 1986 г. и продан в 1991 г. на металл в Индию.
Старое фото 1984 г., найденное в группе ВК "Советская Гавань".
Крейсер Александр Суворов проекта 68-бис в бухте Бяудэ. Он был здесь последним крейсером данного проекта, распиленным на металлолом. Он также был снят с вооружения в 1986 г. и продан в 1991 г. на металл в Индию.
Теперь здесь на берегу находится газо-распилочная станция, на которой пилятся как списанные корабли с окрестных бухт, так и поднятые со дна гавани затонувшие подводные лодки.
Процесс распила одной из поднятых со дна бывших подводных лодок 90-й бригады мы и застали. Подлодку частично вытащили из воды и отрезая от неё куски, вытаскивали дальше.
Нарезая её как "колбасу", уж простите за сравнение. Рядом лежала уже отпиленная рубка и несколько отсеков.
Таскать и грузить металл здесь помогали вот такие тягачи и бульдозеры.
Грязь, слякоть и дождь лишь добавляли атмосферы, которая чувствовалась здесь.
А теперь перенесёмся на другую сторону мыса.
Где находится бухта Западная.
Здесь находились плавмастерские в.ч. 20322. Если верить интернету, эта часть получила прозвище "Голубая дивизия".
Когда точно была создана эта часть нам неизвестно, но в реестре она была зарегистрирована в 1951 г.
Старое фото, найденное в группе ВК "Советская Гавань".
Так плавмастерские выглядели при жизни.
Теперь же мы наблюдали такую картину.
Плавучий док утонул и из воды торчали лишь краны.
Старое фото, выложенное в ВК Николаем Логиновым.
Это же место при жизни.
Рядом ржавеет судно плавучей мастерской ПМ-5.
Зимой мы смогли подойти к нему поближе.
Не смотря на весь свой ржавый вид, в этом судне до сих пор есть жизнь и его видимо как-то используют.
Хотя видно, что оно давно уже не на ходу.
Его корпус оброс мидиями.
С этого борта ещё даже сохранилось немного краски.
Не совсем понятно чем теперь здесь занимаются, но люди там есть.
Старое фото, найденное в группе ВК "Советская Гавань".
Подводная лодка в плавмастерской №5.
КПП на въезде.
Далее мы следуем на соседнюю территорию мимо торчащих из воды останков кораблей.
Уже сложно что-то здесь опознать. Надводные их части давно срезаны на металл.
Рядом находится пирс судов вспомогательных судов и гавани ВСГ в.ч. 40769.
Судя по реестру часть была ликвидирована ещё в 2004 г., но это не точно, т.к. здесь ещё остались действующие суда.
У автостоянки возвышался плавкран 94100.
Этой зимой здесь стоял танкер проекта 1541.
А в более ранний визит мы застали у пирса танкер СМТ "Вишера" проекта 577, который если верить комментарию на викимапии был единственным за всю историю Краснознамённого Тихоокеанского флота, совершившим переход в Перу. Справа от него стоял лесовоз СМСТ "Аракс" проекта 232 типа "Спартак".
Оба этих судна были утилизированы в 2019 г.
Ну и напоследок заглянем на противоположный берег бухты к пирсам №3 и 3а у торпедной базы, где когда-то также стояли крейсера проекта 68-бис и большие противолодочные корабли.
Старое фото 1990 г., найденное в группе ВК "Советская Гавань" за авторством Дмитрия Лопатина.
Вид с крейсера Александр Суворов проекта 68-бис на пирс №3а в бухте Западная.
Старое фото 1989 г., найденное в группе ВК "Советская Гавань".
На этом старом фото в бухте Западная ещё стоят на консервации крейсер Александр Суворов проекта 68-бис, эскадренный миноносец проекта 30-бис, и эскадренный миноносец "Упорный" проекта 57-А.
Теперь же здесь стоит лишь несколько таких катеров.
А на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Корабли начали ставить на консервацию с 1978 г .