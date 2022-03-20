Когда-то здесь базировались крейсера, а теперь пилят подводные лодки

Начиная с 1950 г. таких крейсеров для разных флотов было построено только 14, хотя было запланировано 25 из которых заложено 21, но строительство части заложенных крейсеров данного проекта было остановлено на разных этапах.

Не смотря на это данная серия крейсеров была одной из крупнейших в мире, а сами крейсера вплоть до середины 1960-х гг. являлись основными боевыми надводными кораблями военно-морского флота СССР.

Несколько из них базировались здесь в Советско-Гаванской Военно-Морской Базе вплоть до перестроечных времён.