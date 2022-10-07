Художник сделал 3D-портреты любимых персонажей фильмов

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Идеи и фантазия творческих людей - неиссякаемы. А особенно - в цифровом искусстве. Египетский художник, арт-директор и просто творческий парень Мохаммед Халавани (Mohamed Halawany) решил поэкспериментировать с образами наших любимых персонажей из фильмов и мультиков. Он назвал свой недавний проект "Золотые портреты", и изобразил на них известных всем персонажей в необычных 3D-образах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: идеи искусство креатив необычно персонажи супергерои творчество фото художники цифровое искусство
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