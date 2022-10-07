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Художник сделал 3D-портреты любимых персонажей фильмов

Художник сделал 3D-портреты любимых персонажей фильмов

Автор:
07 октября 2022 17:58
Сообщество : Искусство
Метки: идеи   искусство   креатив   необычно   персонажи   супергерои   творчество   фото   художники   цифровое искусство   
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Идеи и фантазия творческих людей - неиссякаемы. А особенно - в цифровом искусстве. Египетский художник, арт-директор и просто творческий парень Мохаммед Халавани (Mohamed Halawany) решил поэкспериментировать с образами наших любимых персонажей из фильмов и мультиков. Он назвал свой недавний проект "Золотые портреты", и изобразил на них известных всем персонажей в необычных 3D-образах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   искусство   креатив   необычно   персонажи   супергерои   творчество   фото   художники   цифровое искусство   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 3 часа назад
гармоничнее всех смотрелся бы трипио
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