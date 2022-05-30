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Пел весь стадион: певица МакSим поздравила «Спартак» после финала Кубка России

Пел весь стадион: певица МакSим поздравила «Спартак» после финала Кубка России

Автор:
30 мая 2022 09:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лужники   видео   интересное   кубок россии   максим   песня   спартак   фото   
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Певица МакSим исполнила неофициальный гимн «Спартака», песню «Знаешь ли ты». Выступление получилось фееричным: вместе с МакSим пели 50 тысяч болельщиков на трибунах.

Видео с выступления быстро разлетелось по соцсетям. Атмосфера, царившая в «Лужниках», передалась даже тем, кто не присутствовал на стадионе в этот момент. МакSим, которая совсем недавно боролась с болезнью, трогательно исполнила свой хит. Игроки танцевали вокруг звезды, а болельщики поддержали её песню.

Песня «Знаешь ли ты» — одна из главных песен для любителей футбола. В 2014 году в сети стало популярным видео, на котором болельщики «Спартака» в Казани дружно пели эту композицию. После этого трек стал неофициальным гимном.

Источник:

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Метки: Лужники   видео   интересное   кубок россии   максим   песня   спартак   фото   
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4  комментария
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14k
Александр 48 минут назад
Удачные фото выбрал автор
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33k
Aleks 7 минут назад
Эпично вышло!
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12k
Alex 10 минут назад
Ай круто!!! Даже что-то в глаз попало! Русские ВПЕРЕД! Мы должны быть все ВМЕСТЕ!!!
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5k
Ыукп Час назад
Спасибо за позитив.
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