Пел весь стадион: певица МакSим поздравила «Спартак» после финала Кубка России

Певица МакSим исполнила неофициальный гимн «Спартака», песню «Знаешь ли ты». Выступление получилось фееричным: вместе с МакSим пели 50 тысяч болельщиков на трибунах.
Видео с выступления быстро разлетелось по соцсетям. Атмосфера, царившая в «Лужниках», передалась даже тем, кто не присутствовал на стадионе в этот момент. МакSим, которая совсем недавно боролась с болезнью, трогательно исполнила свой хит. Игроки танцевали вокруг звезды, а болельщики поддержали её песню.
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Песня «Знаешь ли ты» — одна из главных песен для любителей футбола. В 2014 году в сети стало популярным видео, на котором болельщики «Спартака» в Казани дружно пели эту композицию. После этого трек стал неофициальным гимном.
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