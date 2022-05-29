Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино

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У большинства актёров есть знаковые роли, с которыми их ассоциируют. Боярский - д' Артаньян, Демьяненко - Шурик, Высоцкий - Жеглов.
Примеров множество. Но есть такие актёры, которых нельзя ассоциировать с какой-то одной ролью. Список таких ролей у них очень большой.
К таким актёрам я относится Леонид Куравлёв.
За свою актёрскую карьеру он сыграл более двух сотен ролей в кино. Давайте вспомним некоторые из них.
Добавления с фото приветствуются!
Примеров множество. Но есть такие актёры, которых нельзя ассоциировать с какой-то одной ролью. Список таких ролей у них очень большой.
К таким актёрам я относится Леонид Куравлёв.
За свою актёрскую карьеру он сыграл более двух сотен ролей в кино. Давайте вспомним некоторые из них.
Добавления с фото приветствуются!
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5.
А многие вспомнят шукшинского Пашку Колокольникова в фильме "Живёт такой парень". Кстати эту свою работу в кино Куравлёв ценил больше всего.
6.
И конечно никто не забудет очаровательного Жоржа Милославского из "Иван Васильевич меняет профессию"
9.
Не менее хорош получился Робинзон Крузо. Когда Станислава Говрухина спросили, почему именно Куравлёв, он ответил: «Куравлев интересен в каждом кадре. На экране только он, Пятница, коза да попугай. Многие актеры уже на двадцатой минуте фильма наскучат. За Куравлевым интересно наблюдать»
11.
Роль Копченого в фильме "Место встречи изменить нельзя", хоть и не большая, но тоже достаточно интересно сыграна
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР актёр талант фотографии
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