Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино

У большинства актёров есть знаковые роли, с которыми их ассоциируют. Боярский - д' Артаньян, Демьяненко - Шурик, Высоцкий - Жеглов.

Примеров множество. Но есть такие актёры, которых нельзя ассоциировать с какой-то одной ролью. Список таких ролей у них очень большой.

К таким актёрам я относится Леонид Куравлёв.

За свою актёрскую карьеру он сыграл более двух сотен ролей в кино. Давайте вспомним некоторые из них.

Добавления с фото приветствуются!

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2. 0 Для кого-то Куравлёв ассоциируется исключительно с Афанасием Борщёвым из "Афони"

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4. 0 Кому-то ближе Шура Балаганов из "Золотого телёнка"

5. 0 А многие вспомнят шукшинского Пашку Колокольникова в фильме "Живёт такой парень". Кстати эту свою работу в кино Куравлёв ценил больше всего.

6. 0 И конечно никто не забудет очаровательного Жоржа Милославского из "Иван Васильевич меняет профессию"

7. 0 Незабываем и Хома Брут из гоголевского "Вия"

8. 0 А какой замечательный был из него инспектор Рири Гранден

9. 0 Не менее хорош получился Робинзон Крузо. Когда Станислава Говрухина спросили, почему именно Куравлёв, он ответил: «Куравлев интересен в каждом кадре. На экране только он, Пятница, коза да попугай. Многие актеры уже на двадцатой минуте фильма наскучат. За Куравлевым интересно наблюдать»

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11. 0 Роль Копченого в фильме "Место встречи изменить нельзя", хоть и не большая, но тоже достаточно интересно сыграна

12. 0 "Семнадцать мгновений весны", роль Айсмана

13. 0 Роль Миши Дятлова в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

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15. 0 "Ты - мне, я - тебе". Куравлев сыграл сразу две роли - братьев Кашкиных.

16. 0 "Раз на раз не приходится".