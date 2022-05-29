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Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино

Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино

Автор:
29 мая 2022 21:53
Метки: Россия   СССР   актёр   талант   фотографии   
493
17
У большинства актёров есть знаковые роли, с которыми их ассоциируют. Боярский - д' Артаньян, Демьяненко - Шурик, Высоцкий - Жеглов.
Примеров множество. Но есть такие актёры, которых нельзя ассоциировать с какой-то одной ролью. Список таких ролей у них очень большой.
К таким актёрам я относится Леонид Куравлёв.
За свою актёрскую карьеру он сыграл более двух сотен ролей в кино. Давайте вспомним некоторые из них.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   актёр   талант   фотографии   
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4  комментария
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26k
Вован 3 часа назад
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Миха 24 минуты назад
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17k
тов.Suhov 52 минуты назад
Ещё роли, о которых невозможно не упомянуть.
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