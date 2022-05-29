Как под Сталинградом погибла 208-я стрелковая дивизии полковника Воскобойникова К.М

Тогда полнокровная стрелковая дивизия, обученная и укомплектованная всем необходимым, по стечению необратимых обстоятельств была практически полностью уничтожена, не сумев оказать противнику должного и своевременного сопротивления.





Полковник Константин Михайлович Воскобойников был назначен командиром 208-ой стрелковой дивизии в мае 1942 года, незадолго до отправки на Сталинградский фронт.

Несмотря на то, что полковник Воскобойников боевого опыта не имел, на учениях, которые прошли в июне 1942 года, его дивизия получила оценку «хорошо».

Дивизия базировалась на Дальнем востоке, но с началом немецкой операции «Блау» Ставкой Верховного главнокомандования было принято решение перебросить 208-ю под Сталинград, куда она прибыла 31 июля 1942 года.





В то время, когда комдив получал приказы и указания в Сталинграде его личный состав направился по железной дороге на станцию Котельниково.





Как оказалось, станция уже была занята танками 4-ой армии Гота. Двум эшелонам дальневосточников фактически пришлось разгружаться под непрерывным шквальным огнем и оказывать сопротивление противнику.





Третий эшелон 208-ой стрелковой дивизии был уничтожен немецкой авиацией на разъезде Курмоярский, так и не успев вступить в бой.

Четвертому и пятому эшелонам повезло больше. Им все-таки удалось разгрузиться на разъезде Гремячий, который находился в 22-х километрах от разъезда Курмоярский. Эшелоны пешим порядком направился на станцию Котельниково.





Шестой эшелон был так же фактически уничтожен двадцатью немецкими бомбардировщиками во время разгрузки.





Я даже не берусь предсказывать состояние полковника Воскобойникова, когда он на машине догнал свою дивизию. Ему буквально по крупицам пришлось собирать своих бойцов, которых в одночасье разметало по степи.





Вот как В.И. Чуйков описывает те события:

«Возле разъезда Небыковский батальон бойцов 208-й стрелковой дивизии, развернувшись цепью фронтом на юг, рыл окопы. Командир батальона доложил, что, узнав от отходящих с юга о появлении немецких танков в Котельниково, он по своей инициативе решил занять оборону. Где командир полка или дивизии, он не знал, поскольку его батальон только выгрузили. Я одобрил действия этого командира батальона, приказав задерживать отходящих, и обещал дать ему связь от ближайшего штаба, который надеялся найти на станции Чилеков».

Полковнику Воскобойникову удалось собрать четыре стрелковых батальона, один артиллерийский дивизион, противотанковый дивизион и батарею полковых пушек.

Казалось, что принятое им единственно верное решение отвести части под Чилеково, обернулось настоящей трагедией.





Не успевшие закрепиться под Чилеково части были уничтожены наступающими силами противника.

Комдив Воскобойников и комиссар дивизии Малофеев погибли в бою.





По Приказу НКО СССР № 00248 от 28.11.1942. дивизия была расформирована.

Однако смерть 208-ой стрелковой дивизии была ненапрасной. Герман Гот изменил свои первоначальные планы, начав обходной маневр по степи.





На Мамаевом кургане в память о воинах - дальневосточниках - участниках Сталинградской битвы, установлена памятная стела.