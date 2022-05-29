FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1306 постов • 436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка застрял под капотом автомобиля

Кошка застрял под капотом автомобиля

Автор:
29 мая 2022 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: капот   кот   кошка   полицейские   спасение   фото   
183
4

Житель района Овьедо (Флорида, США) понял, что воспользоваться своим автомобилем не сможет.


В машину в отсутствие хозяина попыталась влезть кошка, но она застряла под днищем, являя на всеобщее обозрение лишь половину своего тела.


×
×

Пришлось автовладельцу звонить в полицию, и представители власти доказали, что им по плечу любое задание, даже такое не слишком обычное.


Кошку благополучно извлекли. Правда, дальнейшая её судьба неизвестна, но радует уже хотя бы то, что животное выбралось из опасной ситуации, пусть и с посторонней помощью.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: капот   кот   кошка   полицейские   спасение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Я - вообще не автомобилист, но видел на картинках, что есть такая штука - домкрат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Мурчелло 53 минуты назад
Кошка застрял.Как она так смог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Patmaz Час назад
У пиндосов ничего бесплатно не делается. Какой счет за работу выставили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

470594



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
«Победа будет за нами!»: рок-музыкант Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку и рассказал, чем для него является Родина
«Победа будет за нами!»: рок-музыкант Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку и...
События на Украине 28- 29 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Можно ли считать ее бессмертной?
Можно ли считать ее бессмертной?
Самые интересные зарубежные сериалы: топ 50
Самые интересные зарубежные сериалы: топ 50
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#забавно#Россия#подборка#Украина#сарказм#познавательно#фильм
#животные#в мире#прикол#люди#кино#история#картинки#сатира#Разное
#интересно#факты#Ватермарк#собака#СССР#интересное#пограничники#США#Жизнь
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) 17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе 17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе 17 фото, когда у котов сбились системные настройки 17 фото, когда у котов сбились системные настройки 15 грозных котов, которые показали всю свою хищную сущность 15 грозных котов, которые показали всю свою хищную сущность "Ни&nbsp;о&nbsp;чем&nbsp;не&nbsp;жалею": 18 котиков, которых угостили кошачьей мятой "Ни о чем не жалею": 18 котиков, которых угостили кошачьей мятой Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

На что жалуетесь?

Вернуться