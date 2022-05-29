Кошка застрял под капотом автомобиля

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Житель района Овьедо (Флорида, США) понял, что воспользоваться своим автомобилем не сможет.
В машину в отсутствие хозяина попыталась влезть кошка, но она застряла под днищем, являя на всеобщее обозрение лишь половину своего тела.
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Пришлось автовладельцу звонить в полицию, и представители власти доказали, что им по плечу любое задание, даже такое не слишком обычное.
Кошку благополучно извлекли. Правда, дальнейшая её судьба неизвестна, но радует уже хотя бы то, что животное выбралось из опасной ситуации, пусть и с посторонней помощью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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