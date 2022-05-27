Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги

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Трёхмесячная самка жирафа по кличке Мситуни родилась в зоопарке Сан-Диего с заболеванием суставов. Она не могла нормально ходить, и персонал беспокоился за её будущее. Целая команда врачей и ортопедов занялась лечением этой малышки - для нее изготовили специальные конструкции.
Самка жирафа по кличке Мситуни (Msituni) родилась в зоопарке Сан-Диего с особенностью - гиперэкстензией суставов. Из-за этого у нее были проблемы с суставами на ногах и сильное искривление, и она не могла нормально ходить. Такое заболевание представляет опасность для дальнейшей жизни и роста детеныша, поэтому помочь малышке вызвалась целая команда специалистов.
Специалисты из зоопарка и ортопеды клиники Hangar Clinic изготовили специальные скобы для Мситуни, которые предназначены для коррекции ее ножек. Хотя обычно специалисты клиники занимаются изготовлением изделий для людей, они решили помочь маленькой жирафихе. После нескольких замеров и примерок они изготовили скобы по слепкам ног животного. После периода реабилитации она смогла ходить нормально.
Сейчас Мситуни три месяца, она уже не носит скобы, и присоединилась к другим жирафам. Она нормально ходит, и с каждым днем набирает силу в ногах. "Мы рады предоставить ресурсы и материалы, и дать этой маленькой жирафихе возможность жить полной жизнью. Без этих скоб ее ноги могли сильно деформироваться и причинить ей боль. Это был важный шаг для будущего Мситуни," - говорят ветеринары зоопарка Сан-Диего.
По оценкам ученых, в естественной среде обитания осталось менее 100 тысяч жирафов. За последние 20 лет их численность сократилась на 40 процентов. Отчасти поэтому спасение Мситуни - светлый лучик добра, который даёт надежду на сохранение популяции этих удивительных животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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