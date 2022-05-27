Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги

Сейчас Мситуни три месяца, она уже не носит скобы, и присоединилась к другим жирафам. Она нормально ходит, и с каждым днем набирает силу в ногах. "Мы рады предоставить ресурсы и материалы, и дать этой маленькой жирафихе возможность жить полной жизнью. Без этих скоб ее ноги могли сильно деформироваться и причинить ей боль. Это был важный шаг для будущего Мситуни," - говорят ветеринары зоопарка Сан-Диего.