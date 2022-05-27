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Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги

Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги

Автор:
27 мая 2022 16:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   зоопарки   помощь животным   природы   фото   
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Трёхмесячная самка жирафа по кличке Мситуни родилась в зоопарке Сан-Диего с заболеванием суставов. Она не могла нормально ходить, и персонал беспокоился за её будущее. Целая команда врачей и ортопедов занялась лечением этой малышки - для нее изготовили специальные конструкции.

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   зоопарки   помощь животным   природы   фото   
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4  комментария
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9k
Nero Час назад
Респект.
А датчане его тупо убили бы...
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4k
Горожанин 15 минут назад
Меня вот одно поражает - в жизни суставы и в целом даже мелкие проблемы опорного-двигательнтго аппарата человека не могу легко решит. Это одни из самых распространенных патологий - а тут они жирафу создали полноценную жизнь. Вот реально - не идиоты ли все эти романтики и идеологи о светлом будущем, где есть жираф, а не человек.
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7k
Trenzel2003 57 минут назад
На последней фотке, такая симпапуля.
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1k
КАКАнгел Час назад
да но её нельзя пускать в разведение и не понятно как все это будет с возрастом и старостью изменяться.
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