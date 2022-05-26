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Этот медведь ел неправильный мед: появились первые кадры фильма про маньяка в маске Винни-Пуха

Этот медведь ел неправильный мед: появились первые кадры фильма про маньяка в маске Винни-Пуха

Автор:
26 мая 2022 21:06
Сообщество : Кино
Метки: Винни   интересно   пух   страшно   ужасы   фильм   
1992
4

Винни убийца. Стоакровый лес больше никогда не будет прежним.

В начале года компания Disney потеряла права на первую книгу Алана Милна про Винни-Пуха. Теперь Винни стал народным достоянием.

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Естественно, компания все еще оставляет за собой мультипликационных персонажей, однако книжным медведем и его друзьями может пользоваться кто угодно.

И логично было бы использовать персонажей детских для фильмов и сериалов, но режиссер Рис Фрейк решил взорвать сообщество и анонсировал ужастик под названием «Кровь и мёд».


В сети появились несколько скриншотов из нового бюджетного фильма, где мужчина ходит в мерзкой маске Винни, а второй в маске Пяточка, правда, в этом случае он напоминает кабана.


Естественно, на фото не обошлось и без более кровавых и жестких сцен, например, на одном из фото мужчина стоит перед связанной девушкой с молотом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Винни   интересно   пух   страшно   ужасы   фильм   
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8  комментариев
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4k
мемфрид Час назад
Больные ублюдки, что тут скажешь
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9k
DumDum 16 минут назад
Сначала - радугу. Теперь - это...
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7k
Сергей 48 минут назад
>>В начале года компания Disney потеряла права на первую книгу Алана Милана про Винни-Пуха.
Какого еще Милана? Автор Винни-Пуха - Алан Милн.
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179
Lexx 53 минуты назад
В эпоху компьютерных технологий, снимать чуваков в масках. Что за отстой, как при царе Горохе. Это не бюджетный фильм, а вообще какая то нищебродская халтура. Школьники и то интересней снимут.
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32k
a.fey Час назад
German production?
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