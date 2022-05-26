Этот медведь ел неправильный мед: появились первые кадры фильма про маньяка в маске Винни-Пуха





В сети появились несколько скриншотов из нового бюджетного фильма, где мужчина ходит в мерзкой маске Винни, а второй в маске Пяточка, правда, в этом случае он напоминает кабана.





Естественно, на фото не обошлось и без более кровавых и жестких сцен, например, на одном из фото мужчина стоит перед связанной девушкой с молотом.