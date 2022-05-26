Этот медведь ел неправильный мед: появились первые кадры фильма про маньяка в маске Винни-Пуха

Винни убийца. Стоакровый лес больше никогда не будет прежним.
В начале года компания Disney потеряла права на первую книгу Алана Милна про Винни-Пуха. Теперь Винни стал народным достоянием.
Естественно, компания все еще оставляет за собой мультипликационных персонажей, однако книжным медведем и его друзьями может пользоваться кто угодно.
И логично было бы использовать персонажей детских для фильмов и сериалов, но режиссер Рис Фрейк решил взорвать сообщество и анонсировал ужастик под названием «Кровь и мёд».
В сети появились несколько скриншотов из нового бюджетного фильма, где мужчина ходит в мерзкой маске Винни, а второй в маске Пяточка, правда, в этом случае он напоминает кабана.
Естественно, на фото не обошлось и без более кровавых и жестких сцен, например, на одном из фото мужчина стоит перед связанной девушкой с молотом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Когда настоящее страшнее вымышленного: фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
- 19 любопытных фотографий, которые показывают, что на самом деле происходит за кадром киносъёмок
- Она превращала фильмы в шедевры, но мало кто знает её имя
- Обманываться рады: псевдофакты в кинематографе, в которые люди продолжают верить
- Как Олег Борисов на съемках фильма «За двумя зайцами» усмирил вспыльчивого и экспансивного режиссера
Какого еще Милана? Автор Винни-Пуха - Алан Милн.