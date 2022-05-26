История уникальной цивилизации майя: от расцвета до заката

Когда на полуостров Юкатан, что в Центральной Америке, в начале XVI века прибыли испанские конкистадоры во главе с Эрнандесом де Кордобой, они встретились здесь с легендарными индейцами майя. На тот момент их цивилизация находилась уже в серьёзном упадке и кризисе. Но так было не всегда...
Доклассический и классический период
Считается, что история цивилизации майя началось ещё в третьем тысячелетии до н. э. Традиционно учёные выделяют доклассический, классический и постклассический период её развития.
В доклассическом периоде (то есть примерно до 250 года н. э.) на Юкатане возникают первые города-государства, происходит освоение технологий подсечного земледелия, технологий создания тканей, инструментов, орудий и т. д. В качестве примеров крупных городов доклассического периода стоит назвать Накбе и Эль-Мирадор. Именно в Эль-Мирадоре была обнаружена самая большая пирамида майя. Её высота составляла 72 метра.
Что касается письменности, то она появилась у майя около 700 года до н. э. В целом этот народ имел одну из самых продвинутых систем письма. Майя оставляли надписи повсюду, в том числе на стенах своих строений. Эти надписи помогли впоследствии пролить свет на многие аспекты их жизни.
В классический период цивилизация майя — это множество крупных и оживлённых городов, и в каждом из них правил свой правитель. Культура майя в это время распространилась на весь полуостров Юкатан. Также в это время возникли новые великолепные города — Коба, Чичен-Ица, Ушмаль и т. д.
В эпоху расцвета в майянских городах возводились акрополи — церемониальные комплексы высотой в десятки метров, включающие в себя пирамиды, дворцы и другие объекты. А на самом верху акрополей обязательно строились маленькие квадратные храмы без окон. В некоторых городах существовали ещё и обсерватории — башенки с местами для наблюдения за другими планетами и звёздами.
Города, храмы и крупные посевные участки были соединены между собой дорогами, так называемыми сакбе. Сакбе делали из щебня, гальки и известняка — то есть это были не просто просёлочные дороги, а нечто гораздо более продвинутое и совершенное.
Сферы, в которых майя достигли значительных успехов
Индейцам майя удалось создать поистине уникальную цивилизацию. Они не знали колеса и не умели обрабатывать железо. В производстве оружия эти индейцы тоже не преуспели. На протяжении долгих столетий их образцы оружия не слишком изменились (и, вероятно, это одна из причин, почему европейцы в итоге оказались сильней). Но это не помешало индейцам майя хорошо понимать математику, геометрию и астрономию, строить высокие пирамиды и храмы. Значимым элементом всех строений был «майяский свод» — оригинальное арочное сужение крыши, не встречающееся больше практически нигде.
Древние майя умели делать и сложные гидравлические системы орошения. Благодаря этому на достаточно непростых с точки зрения земледелия почвах они растили полезные сельскохозяйственные культуры.
Медицина у древних майя тоже была развита великолепно. Лечением людей у них занимались прошедшие определённое обучение люди. Местные врачеватели с точностью определяли множество недугов (в том числе астму, туберкулёз, язвы и т. д.) и боролись с ними посредством ингаляций, снадобий, приготовленных из естественных ингредиентов лекарственных средств.
Индейцы майя в подробностях знали человеческую анатомию, и поэтому местные врачи были способны делать сложнейшие операции. Поражённые участки тела или участки, на которых развивалась опухоль, удаляли ножами, раны зашивали иголкой с волосом, а для анестезии использовались вещества с наркотическим эффектом.
В распоряжении майянских врачей были инструменты из вулканического стекла и камней. Кстати, не только медицинские, но и многие другие инструменты и приспособления, майя создавали именно из этих материалов. И некоторые из них, по мнению современных учёных, были даже совершеннее европейских металлических аналогов.
Искусство майя в классический период тоже поражало своей сложностью, изощрённостью и изяществом. Оно нашло своё выражение в барельефах, росписях на стенах, керамических изделиях, скульптурах. Произведения искусства, оставленные майя, отличает тяготение к мифологической тематике, сложные гротескные образы. Ключевые мотивы — антропоморфные божества, змеи и выразительные маски.
Календарь и майянская система счёта
Календарь, созданный майя, достоин отдельного разговора — он был действительно очень замысловатый и длинный. Год, согласно этому календарю, делился на восемнадцать месяцев по двадцать суток. Впрочем, таких понятий, как «начало года» или «конец года», у майя не было — индейцы просто рассчитывали циклы и ритмы движения планет. Время для майя двигалось по кругу, всё повторялось вновь и вновь. В этом удивительно точном календаре содержались ещё и подробные сведения о передвижениях небесных тел.
И ещё один забавный факт, связанный с календарём майя. Однажды учёные на юго-востоке Мексики нашли стелу, оставшуюся от древних индейцев. Согласно надписям на этой стеле, календарь майя заканчивался датой 21 декабря 2012 года. Многие почему-то стали считать эту дату датой конца света. В итоге всё обернулось фарсом — ничего особенного ни 21, ни 22 декабря 2012 года не случилось.
То, что год у майя делился на месяцы по 20 суток, не случайно. Местная система счёта была именно двадцатиричной. При счёте индейцы Центральной Америки (Мезоамерики) издревле использовали пальцы и рук, и ног одновременно. Каждая двадцатка дополнительно делилась на пятёрки, что соответствует числу пальцев.
Для удобства расчётов майя даже ввели обозначение нуля. Его представляли как полую раковину от улитки (этим же символом выражалась и бесконечность). Ноль действительно нужен во многих математических вычислениях, однако, например, в античной Греции эту цифру не использовали — просто не додумались до этого.
Жертвоприношения и другие жестокие обычаи майя
Древние майя действительно весьма активно практиковали человеческие жертвоприношения — это один из наиболее известных фактов об этой индейской цивилизации. В жертву людей приносили поистине варварскими способами, в том числе путём вырывания сердца из грудной клетки и путём захоронения заживо.
Считалось, что человеку, которого выбрали жертвой, оказывали высочайшую честь — он получал статус посланника к божествам. Математики и астрономы делали специальные подсчёты, чтобы узнать, когда наступит наилучшее время для принесения жертвы и кто наилучшим образом подойдёт для этой роли. В связи с этим жертвами нередко становились свои же соплеменники, а не ацтеки и не ольмеки.
В политеистической религии майя боги считались смертными сущностями. И это доказывают изображения богов-детей и богов-стариков, оставленных индейцами. И можно сделать вывод, что жертвоприношения были призваны ещё продлить срок жизни того или иного бога.
А ещё майя верили, что человек должен пройти через тринадцать кругов испытаний, прежде чем попасть в рай. Этот путь считался очень трудным, считалось, что пройти его до конца способны не все души. Однако умершие при родах женщины, воины, погибшие в бою, и ритуальные жертвы попадали, согласно верованиям древних майя, к богам сразу, минуя все круги.
Также считалось, что в лучшем мире без лишних испытаний оказывались и те, кто проигрывал в своеобразной игре в мяч. Эта спортивная игра представляла собой смесь регби, футбола и баскетбола. Играли в неё мужчины в шлемах и в защите на локтях и коленях. Цель игры была предельно проста — необходимо было забросить каучуковый мячик в обруч, расположенный на шестиметровой высоте. К мячу можно было прикасаться только плечами, бёдрами и ступнями. Всю команду проигравших или нескольких её членов по завершении игры умерщвляли.
Постклассический период
Примерно в 850 году н. э. майя начали покидать свои величественные города, один за другим, и причины этого явления по-прежнему не ясны. Сложные постройки и системы водоснабжения стали приходить в негодность. Через какое-то время майя в принципе перестали строить новые высокие здания, проводить торжественные церемонии и заниматься астрономией.
Меньше чем за два века величие цивилизации в значительной степени сошло на нет. Остались отдельные процветающие населённые пункты, но уже никогда майя не суждено было вернуть своё былое величие. Так цивизилизация вступила в свой постклассический период (987 год — конец XVI века). Это время ознаменовалось принятием новых суровых законов, новыми стилями в искусстве, перемешиванием культур, междоусобными войнами и в конце концов прибытием конкистадоров.
Причины упадка цивилизации
О причинах того, почему цивилизация майя так быстро деградировала, по-прежнему спорят исследователи. Все гипотезы насчёт фактического исчезновения цивилизации майя делятся на две группы — экологические и неэкологические.
Экологические гипотезы основаны на следующем посыле: майя нарушили на баланс с той природной средой, в которой они обитали. То есть стремительно растущее население столкнулось с нехваткой качественных почв, годящихся для земледелия, а также с засухой и дефицитом питьевой воды.
Есть учёные, которые весьма активно отстаивают версию о страшной засухе, вынудившей майя уйти из городов (в частности, геолог Геральд Хауг). А в начале 2012 года учёные из Университета Саутгемптона опубликовали итоги своих скрупулёзных исследований, которые тоже подтверждают эту версию. Согласно этим исследованиям нехватка пресной воды на Юкатане могла стать ощутимым при понижении уровня осадков на 40 процентов (и такое понижение, вероятно, имело место между 810 и 950 годами н. э.). Данная аномалия привела к тому, что питьевой воды стало не хватать, привычный образ жизни майя стал рушиться и они в массовом порядке покинули свои города.
Неэкологические гипотезы — это гипотезы о междоусобных войнах, завоеваниях другими племенами индейцев, эпидемиях, неких социальных катастрофах. И, например, версию о завоевании майя подтверждают некоторые археологические находки на Юкатане. Если говорить конкретней, в поселениях майя были найдены артефакты, принадлежавшие тольтекам — другому народу Мезоамерики. Как бы там ни было, когда в 1517 году испанцы прибыли на Юкатан, индейцы майя уже жили преимущественно в сельскохозяйственных общинах.
Конкистадоры приплыли с недобрыми намерениями, да ещё и вдобавок ко всему завезли со Старого Света в Америку болезни, которые до этого были не известны майя (к примеру, оспу и корь). И в итоге к концу XVII века майя потерпели полное поражение — последний свободный майянский город Тайясаль пал в 1697 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Всю команду проигравших или нескольких её членов по завершении игры умерщвляли."
Это про игру "Пок та пок". Умерщвляли, как раз победившую команду, так как считалось, что она достигла совершенства и может теперь играть с богами.