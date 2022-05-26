История уникальной цивилизации майя: от расцвета до заката





То, что год у майя делился на месяцы по 20 суток, не случайно. Местная система счёта была именно двадцатиричной. При счёте индейцы Центральной Америки (Мезоамерики) издревле использовали пальцы и рук, и ног одновременно. Каждая двадцатка дополнительно делилась на пятёрки, что соответствует числу пальцев.

Для удобства расчётов майя даже ввели обозначение нуля. Его представляли как полую раковину от улитки (этим же символом выражалась и бесконечность). Ноль действительно нужен во многих математических вычислениях, однако, например, в античной Греции эту цифру не использовали — просто не додумались до этого.

Жертвоприношения и другие жестокие обычаи майя

Древние майя действительно весьма активно практиковали человеческие жертвоприношения — это один из наиболее известных фактов об этой индейской цивилизации. В жертву людей приносили поистине варварскими способами, в том числе путём вырывания сердца из грудной клетки и путём захоронения заживо.

Считалось, что человеку, которого выбрали жертвой, оказывали высочайшую честь — он получал статус посланника к божествам. Математики и астрономы делали специальные подсчёты, чтобы узнать, когда наступит наилучшее время для принесения жертвы и кто наилучшим образом подойдёт для этой роли. В связи с этим жертвами нередко становились свои же соплеменники, а не ацтеки и не ольмеки.

В политеистической религии майя боги считались смертными сущностями. И это доказывают изображения богов-детей и богов-стариков, оставленных индейцами. И можно сделать вывод, что жертвоприношения были призваны ещё продлить срок жизни того или иного бога.

А ещё майя верили, что человек должен пройти через тринадцать кругов испытаний, прежде чем попасть в рай. Этот путь считался очень трудным, считалось, что пройти его до конца способны не все души. Однако умершие при родах женщины, воины, погибшие в бою, и ритуальные жертвы попадали, согласно верованиям древних майя, к богам сразу, минуя все круги.

Также считалось, что в лучшем мире без лишних испытаний оказывались и те, кто проигрывал в своеобразной игре в мяч. Эта спортивная игра представляла собой смесь регби, футбола и баскетбола. Играли в неё мужчины в шлемах и в защите на локтях и коленях. Цель игры была предельно проста — необходимо было забросить каучуковый мячик в обруч, расположенный на шестиметровой высоте. К мячу можно было прикасаться только плечами, бёдрами и ступнями. Всю команду проигравших или нескольких её членов по завершении игры умерщвляли.