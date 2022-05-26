16 фотосравнений, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки

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Предлагаю для вас ряд коллажей, которые демонстрируют, как со временем растут и меняются собаки.
Время бежит очень быстро. Поэтому, когда заводишь маленького беспомощного щеночка, стоит быть готовым к тому, что совсем скоро он превратится в большого пса (хотя, конечно, тут всё зависит от породы). Глазом не успеешь моргнуть, а питомец уже вырос.
Вулкан от 8 недель до года
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Она стала такой большой!
2 месяца и 3 года
С разницей в год
Корги выглядят очень мило, но заботиться о них не так просто.
Первый год
8 недель и 2 года
11-летняя королева дома
Чарли в 4 месяца в и 4 года
10 лет чистой любви
Это Тако в 2 месяца и в 1 год
11 недель и 1 год
Разница чуть больше года
Коллаж в честь его предстоящего дня рождения
Это Блю
8 недель и 9 месяцев
Кодзи в 10 недель и в 2 года
А как выросли ваши питомцы? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: было стало выросли животные пёс собака тогда и сейчас
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