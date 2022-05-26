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16 фотосравнений, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки

16 фотосравнений, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки

Автор:
26 мая 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: было стало   выросли   животные   пёс   собака   тогда и сейчас   
1261
17

Предлагаю для вас ряд коллажей, которые демонстрируют, как со временем растут и меняются собаки.

Время бежит очень быстро. Поэтому, когда заводишь маленького беспомощного щеночка, стоит быть готовым к тому, что совсем скоро он превратится в большого пса (хотя, конечно, тут всё зависит от породы). Глазом не успеешь моргнуть, а питомец уже вырос.


Вулкан от 8 недель до года

×
×

Она стала такой большой!

2 месяца и 3 года

С разницей в год

Корги выглядят очень мило, но заботиться о них не так просто.


Первый год

8 недель и 2 года

11-летняя королева дома

Чарли в 4 месяца в и 4 года

10 лет чистой любви

Это Тако в 2 месяца и в 1 год

11 недель и 1 год

Разница чуть больше года

Коллаж в честь его предстоящего дня рождения

Это Блю

8 недель и 9 месяцев

Кодзи в 10 недель и в 2 года

А как выросли ваши питомцы? Делитесь в комментариях!

Источник:

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Метки: было стало   выросли   животные   пёс   собака   тогда и сейчас   
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2  комментария
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3k
Максим Час назад
02.01.21 - 15.08.21 - 02.01.22
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4k
vatnik 58 минут назад
Разница между фотографиями чуть меньше года.
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