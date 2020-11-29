В Таиланде нашли скелет 5000-летнего кита

По словам мистера Чуа, находка позволит ученым лучше понять, как жили полосатики Брайда 5000 лет назад, отличались ли они от современных представителей вида, и если да, то чем. Кроме того, останки прольют свет на "палеобиологические и геологческие условия" того времени, включая оценку уровня моря и типов донных отложений. "Когда скелет будет датирован, он станет окном в прошлое", - говорит ученый.