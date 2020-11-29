В Таиланде нашли скелет 5000-летнего кита

В Таиланде, в провинции Самут Сахон, на берегу обнаружились останки кита возрастом около 5000 лет. По мнению ученых, этот скелет принадлежит полосатику Брайда - виду, который благополучно существует на Земле до сих пор.
Прекрасно сохранившиеся останки кита возрастом 3-5 тысяч лет были обнаружены на побережье Таиланда. Частично окаменелые кости полосатика Брайда были найдены в провинции Самут-Сахон к западу от Бангкока. Представители этого вида отлично чувствуют себя на Земле и сегодня: полосатики Брайда, киты весом от 13 до 28 тонн, обитают в теплых и тропических водах по всему миру, в том числе, встречаются и у берегов Таиланда.
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Исследователь млекопитающих Маркус Чуа из Национального университета Сингапура рассказал, что так хорошо сохранившиеся кости - редкая находка. "В Азии редко можно встретить не до конца окаменевшие останки китов, а уж в таком хорошем состоянии - вообще исключительная редкость".
Скелет включает в себя 3-метровую голову, плавники, ребра, позвоночник и одну лопатку. Исследователи обнаружили и другие исторические артефакты, включая останки усоногих раков, крабов, скатов и акульи зубы. Останки кита предполагается датировать радиоуглеродным методом, чтобы датировать возраст кита. Ученые собираются сделать это до конца декабря.
По словам мистера Чуа, находка позволит ученым лучше понять, как жили полосатики Брайда 5000 лет назад, отличались ли они от современных представителей вида, и если да, то чем. Кроме того, останки прольют свет на "палеобиологические и геологческие условия" того времени, включая оценку уровня моря и типов донных отложений. "Когда скелет будет датирован, он станет окном в прошлое", - говорит ученый.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: древнее млекопитающее интересно наука находка палеонтология полосатик Брайда скелет кита таиланд
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