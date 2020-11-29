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В Таиланде нашли скелет 5000-летнего кита

В Таиланде нашли скелет 5000-летнего кита (7 фото)

Автор:
29 ноября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: древнее млекопитающее   интересно   наука   находка   палеонтология   полосатик Брайда   скелет кита   таиланд   
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В Таиланде, в провинции Самут Сахон, на берегу обнаружились останки кита возрастом около 5000 лет. По мнению ученых, этот скелет принадлежит полосатику Брайда - виду, который благополучно существует на Земле до сих пор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древнее млекопитающее   интересно   наука   находка   палеонтология   полосатик Брайда   скелет кита   таиланд   
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