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Спорт как искусство: 30 забавных и крайне неожиданных сравнений

Спорт как искусство: 30 забавных и крайне неожиданных сравнений

Автор:
24 мая 2022 18:45
Сообщество : Искусство
Метки: Спорт   Юмор   забавно   искусство   любопытно   сравнения   
2921
31

Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Оказалось, что довольно много. Популярный в соцсетях аккаунт «Искусство, только спорт» объединяет эти два мира, чтобы все могли увидеть, как много общего у этих, казалось бы, совершенно разных дисциплин.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   Юмор   забавно   искусство   любопытно   сравнения   
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7  комментариев
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894k
NAZARETH (модер) 4 часа назад
А как же Акинфеев?...
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1k
Роман 43 минуты назад
Как натянуть сову на глобус? А что такое глобус?.......
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2k
килми Час назад
100% нейросеть подбирала
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1M
Великий Немой 3 часа назад
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5k
Ыукп 4 часа назад
Надо же было так заморочиться...
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1k
SHAGREEN 5 часов назад
Из чего-то высосано. Не пойму из чего.
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3k
Parus59 5 часов назад
притянуто за уши.
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