Спорт как искусство: 30 забавных и крайне неожиданных сравнений

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Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Оказалось, что довольно много. Популярный в соцсетях аккаунт «Искусство, только спорт» объединяет эти два мира, чтобы все могли увидеть, как много общего у этих, казалось бы, совершенно разных дисциплин.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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