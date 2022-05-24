Спорт как искусство: 30 забавных и крайне неожиданных сравнений

Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Оказалось, что довольно много. Популярный в соцсетях аккаунт «Искусство, только спорт» объединяет эти два мира, чтобы все могли увидеть, как много общего у этих, казалось бы, совершенно разных дисциплин.