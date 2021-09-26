Собака сорвала футбольный матч премьер-лиги в Боснии

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Собака остановила матч боснийской премьер-лиги между командами "Слобода" и "Посушье". Пес выбежал на поле в Тузле, где проходил матч, отняла мячик у игроков и некоторое время ловко обводила игроков, не давая им даже коснуться мяча.
Игривый пес остановил футбольный матч премьер-лиги в Боснии, забрав мяч у футболистов.
Забавны инцидент произошел во время матча премьер-лиги между командами "Слобода" и "Посушье" в Тузле.
На видеозаписи видно, как небольшая черная собака выбегает на поле в первые несколько минут игры и гонится за мячом.
Пес ловко обвел нескольких футболистов, захватывает мяч и бегает по кругу вокруг игроков, к большому раздражению рефери, который неодобрительно смотрит на собаку.
С большим трудом одному из игроков удалось удержать футбольный мяч под ногой, в то время как официальный представитель матча схватил непослушного пса и унес его с поля.
Собака больше не вмешивалась, и игра закончилась вничью - 1: 1.
Комментируя кадры, удивленные зрители заявили, что пса пришлось убрать с поля, потому что он был «слишком хорош», сумев обвести сразу двух игроков. «Какая команда Премьер-лиги теперь возьмет этого четвероногого нападающего?»
Комментируя кадры, удивленные зрители заявили, что пса пришлось убрать с поля, потому что он был «слишком хорош», сумев обвести сразу двух игроков. «Какая команда Премьер-лиги теперь возьмет этого четвероногого нападающего?»
«Очень разочарован, что судья не показал ему комедийную красную карточку», - сообщил другой зритель.
Третий язвительно заметил: «Он играл лучше, чем Санчо!», а четвертый написал: «Этот пес должен найти агента и занять место в любой команде!»
Третий язвительно заметил: «Он играл лучше, чем Санчо!», а четвертый написал: «Этот пес должен найти агента и занять место в любой команде!»
Это не первый раз, когда собака стремится продемонстрировать свои навыки во время спортивного матча. На днях собака игрока в крикет вторглась в полуфинальный матч в Ирландии. Кокер-спаниель по кличке Даззл продемонстрировала свои навыки игры на поле во время полуфинала женского турнира Clear Currency All-Ireland T20 Cup .
Неожиданный запасной игрок сумел уклониться от полевых игроков в крикетном клубе Bready Cricket Club в деревне Ко-Тайрон и вернул мяч только своей владелице Аойфе Фишер, 16 лет, которая играла за команду CSNI. К несчастью для CSNI, вмешательство Даззла не помогло им одержать победу.
А в прошлом году удачливая бездомная собака была усыновлена футболистом после того, как она вмешалась в игру во время матча Боливийской футбольной лиги. Веселый инцидент произошел в канун Рождества между клубами Primera División de Bolivia The Strongest и Club Atlético Nacional Potosí в Ла-Пасе. Озорная собака выбежала на поле с шиповкой игрока во рту и бегала кругами, прежде чем игра была остановлена. Камеры местного вещания показали, как собака лежит на траве, а игроки с обеих сторон гладят ее. Рауль Кастро из The Strongest перенес собаку на боковую линию, а позднее 31-летний футболист взял ее к себе в дом. «Я связался с приютом и сказал им, что я ее забираю, - сказал Кастро. - Его назвали Качито».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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