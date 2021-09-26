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Собака сорвала футбольный матч премьер-лиги в Боснии

Собака сорвала футбольный матч премьер-лиги в Боснии (9 фото + 2 видео)

Автор:
26 сентября 2021 15:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   босния   забавно   новости   собака   спорт   футбол   футбольный инцидент   
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Собака остановила матч боснийской премьер-лиги между командами "Слобода" и "Посушье". Пес выбежал на поле в Тузле, где проходил матч, отняла мячик у игроков и некоторое время ловко обводила игроков, не давая им даже коснуться мяча.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   босния   забавно   новости   собака   спорт   футбол   футбольный инцидент   
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2  комментария
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Горожанин 22 минуты назад
Даже псы лучше играют в футбол, чем игроки сборной России.
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Slonyash 7 минут назад
Да ладно, сорвала там. Маленький технический перерыв просто. Собаки тоже хотят играть с мячиком.
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