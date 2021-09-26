Собака сорвала футбольный матч премьер-лиги в Боснии

А в прошлом году удачливая бездомная собака была усыновлена футболистом после того, как она вмешалась в игру во время матча Боливийской футбольной лиги. Веселый инцидент произошел в канун Рождества между клубами Primera División de Bolivia The Strongest и Club Atlético Nacional Potosí в Ла-Пасе. Озорная собака выбежала на поле с шиповкой игрока во рту и бегала кругами, прежде чем игра была остановлена. Камеры местного вещания показали, как собака лежит на траве, а игроки с обеих сторон гладят ее. Рауль Кастро из The Strongest перенес собаку на боковую линию, а позднее 31-летний футболист взял ее к себе в дом. «Я связался с приютом и сказал им, что я ее забираю, - сказал Кастро. - Его назвали Качито».