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10 лучших фотографий кошек

10 лучших фотографий кошек

Автор:
24 мая 2022 18:42
Сообщество : Животные
Метки: интересно   коты   подборка юмора   смешно   
407
10

Кошки — удивительные существа. Сложно найти более милое и забавное домашнее животное, чем эти усатые обаяшки. Если у вас нет кота или кошки, вы можете посмотреть,ЧТО вы упускаете. Это невероятно славные и веселые животные, с которыми никогда не будет скучно. Итак, в нашем выпуске — самые лучшие кошки всех времен и народов.

Кот-мыслитель и его утка-мыслитель.


"Есть ли жизнь на Марсе?" - с."Кот-мыслитель".



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Помощник фокусника.

Очень важный кадр, ведь кошки практически никогда не используют свои магические способности на публике.




Икона стиля.

Большинство людей думает, что высокая мода субъективна, но вы, наверное, не видели эту кошку и ее идеальный, красивый и элегантный наряд Haute couture: синтез формы и функциональности.




Житель гардероба.

Это фото символизирует настойчивость и целеустремленность, несмотря на изначально плохую идею. Неудобно, но я не сдамся!




Поймал с поличным.

Хозяин пытается украсть ваше мороженое? Хватит это терпеть!




Этот кот явно уникальный — он знает, что бутерброд вкуснее, если класть его колбасой на язык. А вода вкуснее, если пить ее вот в таком положении.




Телохранитель.

На ум сразу приходит песня Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель».




Кот с попкой-ягодкой.

Ходите на фитнес, девочки!




Кот, который любил слишком сильно.

Посмотрите на его выражение лица! Оно так и говорит: так не доставайся ж ты никому!





Кот. Начало.

Вот так и заканчивается мир — не каким-то там взрывом, а котом, который обнимает кота, который обнимает кота.



Если вам понравился мой пост, то в скором времени выйдет вторая часть!

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Метки: интересно   коты   подборка юмора   смешно   
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Alf 4 часа назад
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hairov 3 часа назад
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Пишу то, что у меня в голове, поэтом прошу прощения, если как-то кого-то задену своим "творчеством"
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