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Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах

Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах (17 фото)

Автор:
28 августа 2021 07:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: животные   интересно   истори из жизни   картинки из сети   смешно   твиттер   хомяк   
1716
17
Собаку заводит тот, кто хочет, чтобы его любили. Кошку - тот, кто хочет любить сам. А хомяк нужен, чтобы показать детям, что такое смерть. Шутки шутками, но эти шустрые питомцы реально живут крайне мало, зато у пользователей Сети и после их кончины живы воспоминания о маленькой, пронырливой животине с непредсказуемым характером. Иногда абсолютно непредсказуемым.
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Метки: животные   интересно   истори из жизни   картинки из сети   смешно   твиттер   хомяк   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Страсти какие! У меня тоже в детстве жил хомяк, но он тихо-мирно скончался от старости, предварительно став ленивым и полысев. В своей молодости хлопот почти не доставлял, если не считать того случая, когда гуляя по дивану, улизнул в его недра. Жил там сутки, гуляя меж пружин и не желая вылезать. Выманили лишь на кусок сыра и то, когда очень проголодался. На семечки и другую приманку не шел. Все это время на диван не садились, боясь раздавить Васю.
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320
Fisher1979 2 минуты назад
Дочери (4года) подарили двух морских свинок (Маша и Даша), конечно вся забота легла на родителей дочь лишь играла с ними. Через пару месяцев доча их выпустила погулять на задний двор и эти свиньи сбежали, нашей радости с женой не было предела лишь дочь всхлипывала по поводу потери её друзей по чаепитию. Написали с ней объявление о пропаже зверей, распечатали и расклеили, кто же с@ка знал что добросовестная соседка бабушка выловит этих тварей у себя в огороде и прочитав объявление вернёт их нам.
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6k
Сергей 5 минут назад
История номер раз. В детстве (в 10 лет) одноклассник подарил двух хомяков (его родители разводили на продаду), так вот выяснилось что у моего отца на них аллергия. Короче определили аквариум с ними на бачок нужника на пмж. Через неделю свалил первый хомяк, нато кали опилок к одному углу и благополучно сдриснул (что характерно высота падения 1,2 м), более того прогрыз в фанеру закрывающнею канализационные трубы и проделал дырку в подвал (и всё это падла за одну ночь). Короче был токов. Второй при этом мирно спал в аквариуме. Прошло время, второй хома стал ручным, откликался на "позывной" и даже задружился с попугаем без перьев (ещё один подарочик, уже от родственников) который не летал а только бегал по комнате. И вот где-то через три месяца уже второй хомяк совершил аналогичный побег из аквариума. Но на этот раз, о чудо хомяк сам вернулся через день, сидел на полу в сортир и смотрел на меня с видом "чего вылупился, жрать довай", и что самое хароктерное подобные маневры с пробегом он повторял раз пять, и всякий раз возвращался. Реально был как собака, откликался на кличку, даже выпускал его на огород на даче, всегда при бегал к моей ноге после того как нагуляется (обычно 5-10 минут), и вот в одну такую прогулку его тупо на моих глазах поймала соседская кошка. Продолжительность жизни составила 2 года 3 месяца. История номер два. Моя бывшая жена, любительница всего живого (кроме меня) захотела хомяка завести (морской свинки и двух кроликов ей видно было мало), короче купили, за нрав и любовь делать "кусь" пальцев хозяев получил кличку Люцефер, сокращённо Лютик. Эта гнида научилась сваливать из клетки просачиваясь сквозь прутья. В первый побег он перегрыз телефонный (он же в те времена и интернет кабель) за что собственно и ходил под смертью в первый раз, и только очередной скандал с женой спас его в тот раз. Но буквально через пару дней сижу на кухне, слышу за стеной хлопок, и в доме гаснет свет. Я сразу догадался в чем дело, пошёл включил автомат, и пошёл подберать обуглинную тушку в комнату. Картина маслом, перегрызанный шнур к "пилоту" и охеревший но живой хомяк, сидит @ля "умывается". Короче опять падла от костлявой соскочил. Были ещё подения с 2,5 метра со шкафа, сожранный солофановый пакет после чего недели две болел, но в итоге умер своей смертью в возросте двух лет, забившись в дальней угол (предсмертный так сказать подарок нам, нашли через неделю по запоху).
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392
vtoroyshans 19 минут назад
лежит хомяк на нём хомяк куяк куяк ещё хомяк
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20k
pssst 36 минут назад
У нас хомяк залез на подоконник, уснул между стеклом и цветочным горшком и зажарился на солнышке.
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2k
A 47 минут назад
Мой товарищ умудрился придавить хомяка аккардионом , когда тот спрятался за ним в углу)))
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5k
zobr Час назад
Пошёл покупать хомяка!
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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73k
TapokSudby 2 часа назад
Живи быстро - умри молодым. Кажется, у всех хомяков именно такая прошивка и доживают до старости только избранные.
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