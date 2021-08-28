Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах

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Собаку заводит тот, кто хочет, чтобы его любили. Кошку - тот, кто хочет любить сам. А хомяк нужен, чтобы показать детям, что такое смерть. Шутки шутками, но эти шустрые питомцы реально живут крайне мало, зато у пользователей Сети и после их кончины живы воспоминания о маленькой, пронырливой животине с непредсказуемым характером. Иногда абсолютно непредсказуемым.
Хомяки живут мало, однако именно этих домашних питомцев родители заводят детям, когда те просят кошку или собаку. Дескать, научишься ухаживать за хомяком, а там и о более серьезном любимце подумаем. Судя по рассказам пользователей из Твиттера, далеко не все эти свежекупленные грызуны умирали в преклонном возрасте.
Читая откровения под постом девушки с ником Винтерфелл, невольно удивляешь и задаешься вопросом: а хомяки вообще когда-нибудь доживают до старости или некоторым просто не повезло с хозяевами?
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Но есть и счастливые истории про хомяков
Впрочем, даже объевшиеся свеклы и познавшие вкус свободы хомяки рано или поздно умирают, и после кончины не дают своим хозяевам покоя.
Иногда убитые горем хозяева заводят нового хомяка слишком быстро после смерти предыдущего грызуна и надеются, что уж на этот раз все будет хорошо. Еще одна история о подруге, похоронившего питомца.
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