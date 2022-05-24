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В Новгородской области местный житель помог схватить педофила, которого разыскивали почти год

В Новгородской области местный житель помог схватить педофила, которого разыскивали почти год

Автор:
24 мая 2022 15:44
Сообщество : Криминал
Метки: Новгородская область   велосипед   грамота   детская площадка   задержание   педофил   питер   силовики   
6913
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Мужчина проследил за подозрительным типом, снял его «развлечения» на телефон, а потом задержал до приезда полиции.

Боровичи, город в Новгородской области. Уже год местных детей терроризировал педофил, который появлялся у детских площадок, «наяривал» и быстро скрывался. Случаев было достаточно, поэтому на него составили ориентировку, даже выяснили, что по городу он передвигается на велосипеде.

Информацию распространили в местных пабликах и обсуждали на форумах. С ней был знаком и Владимир Ерёмин, который вышел из магазина и случайно наткнулся на проезжающего «любителя приключений». Владимир проследил за ним до детской площадки, заснял несколько секунд его рукоблудства в качестве вещдока и обратился к девочкам, на которых и засмотрелся педофил.

Тот сразу почуял неладное, сел на вело и попытался слинять. Но далеко не уехал - Ерёмин остановил его и отвлекал разговором, пока не приехали полицейские. Позже они установили, что педофил приезжал на авто из Петербурга, вытаскивал из машины велосипед и уже на нём рассекал по городу. Поэтому целый год его и не могли изловить.

Ерёмину выдали грамоту и похвалили за содействие силовикам. Ну а на велопедофила уже возбудили уголовное дело и отправили в камеру. Там его наверняка встретили очень «тепло и приветливо».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Новгородская область   велосипед   грамота   детская площадка   задержание   педофил   питер   силовики   
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29  комментариев
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1k
Sergius SPb 7 часов назад
И что дальше?
Надрачивать глядя на кого-то со стороны это статья УК?
Скорее визит к докторам.
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165
Lexx 2 часа назад
Педофилия и эксгибиционизм это разные вещи. Хотя вы и банальную кражу грабежом называете, диванные юристы. Главное, что бы слово было посолидней, а на его настоящее значение насрать.
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14k
Patmaz 3 часа назад
К нам сегодня заходил
Некро- зоо- педофил.
Мёртвых маленьких зверушек
он с собою приносил.
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51k
smakido 3 часа назад
Спасибо всем неравнодушным людям, которые не раздумывая спешат на помощь. Владимир, спасибо за вашу активную жизненную позицию и доброе сердце !
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Совет Володи(и подобным добрым саморитянинам): разочек можно и уе...ть! Смело! С любой! С левой, правой! Даже с ноги! Уверяю вас! Всем будет не до вас...даже уроду!
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4k
Умница-красавица 5 часов назад
Мое детство прошло в относительно спокойные 80-е. Подобного рода дядек встречали очень часто. Но вроде считалось тогда, что трясуны не склонны к насилию. Мы их не особо боялись, смеялись и убегали
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16k
Valiko 5 часов назад
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5k
Exsiter 6 часов назад
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34
eutace 7 часов назад
может он на мамаш рукоблудил
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20k
BiZ 7 часов назад
так на какую статью он надрочил?
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85
Сигизмунд Лазаревич 7 часов назад
В Боровичах такие хорошие леса... Зачем его задерживать? Выманить в лес и сжечь.
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9k
Ivan 7 часов назад
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6k
Mowgley 7 часов назад
Какой хитрый педовелофил.
Таких лечить бесполезно. Поэтому надо сразу закапывать, чтобы не тратить зря деньги налогоплательщиков
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