В Новгородской области местный житель помог схватить педофила, которого разыскивали почти год

Боровичи, город в Новгородской области. Уже год местных детей терроризировал педофил, который появлялся у детских площадок, «наяривал» и быстро скрывался. Случаев было достаточно, поэтому на него составили ориентировку, даже выяснили, что по городу он передвигается на велосипеде.

Информацию распространили в местных пабликах и обсуждали на форумах. С ней был знаком и Владимир Ерёмин, который вышел из магазина и случайно наткнулся на проезжающего «любителя приключений». Владимир проследил за ним до детской площадки, заснял несколько секунд его рукоблудства в качестве вещдока и обратился к девочкам, на которых и засмотрелся педофил.

Тот сразу почуял неладное, сел на вело и попытался слинять. Но далеко не уехал - Ерёмин остановил его и отвлекал разговором, пока не приехали полицейские. Позже они установили, что педофил приезжал на авто из Петербурга, вытаскивал из машины велосипед и уже на нём рассекал по городу. Поэтому целый год его и не могли изловить.

Ерёмину выдали грамоту и похвалили за содействие силовикам. Ну а на велопедофила уже возбудили уголовное дело и отправили в камеру. Там его наверняка встретили очень «тепло и приветливо».