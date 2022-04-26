FISHKINET
Сообщество Криминал 1340 постов • 313 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В детском саду в Ульяновской области устроили стрельбу

В детском саду в Ульяновской области устроили стрельбу

Автор:
26 апреля 2022 14:50
Сообщество : Криминал
Метки: воспитательница   детский сад   отец   ружье   силовики   сосед   убийца   
1987
3
4

Случилась беда: убиты двое детей и воспитательница. Ещё один человек ранен.

Посёлок Вешкайм, детский садик “Рябинка”. Во время тихого часа воспитательница Елена Карпова убиралась на крыльце. В это время на территорию зашёл мужчина и выстрелил Карповой в руку из ружья.

Несмотря на это женщина смогла забежать в здание и поднять тревогу. Кстати, в садике не было охраны - только тревожная кнопка. Раненая Карпова успела спрятаться, а вот вторую воспитательницу, Ольгу Митрофанову, преступник застрелил.

Потом он пошёл на второй этаж в комнату к детям.

Там это животное застрелило 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Потом выродок приставил ружьё к голове и нажал на курок.

Приехала полиция, всё оцепили и стали разбираться. По документам ружьё оформлено на Александра Дронина, ему 68 лет. По описаниям очевидцев, это седой старик, а тип с фотографии на пожилого явно не тянет.

Сразу же вышли на жену Дронина. Она сообщила, что Александр утром поехал в лес на своей “Ниве”, чтобы пристрелять ружье Иж-27. Вместе с ним отправился сосед - 26-летний Руслан Ахтямов.

До Дронина пытались дозвониться, он не брал трубку. Параллельно вызвали мать Ахтямова и она опознала в трупе с развороченной башкой своего отпрыска. Опознала его по одежде, в которой он утром уходил из дома.

Тело пенсионера Дронина нашли чуть позже, Ахтямов убил и его, а труп бросил на свалке возле поселка.

Вот работа силовиков в детском саду - собирают вещдоки и опрашивают свидетелей.

Вот рассказ поварихи из садика.

И мать, которая потеряла своего ребёнка. Вот сколько горя может принести один больной выродок.

Позже Ахтямова опознал и его отец. И подтвердил, что это именно он поехал на пристрелку ружья вместе с пенсионером Дрониным.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: воспитательница   детский сад   отец   ружье   силовики   сосед   убийца   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
507
Arti Час назад
Во время тихого часа воспитательница Елена Карпова убиралась на крыльце. В это время на территорию зашёл мужчина и выстрелил Карповой в руку из ружья. Несмотря на это женщина смогла забежать в здание и поднять тревогу.

То есть стрельба у детсада из ружья тревоги не вызывает и никто особо на это внимания не обращает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 2 минуты назад
Больных выродков не лечить и не судить нужно а просто уничтожать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 22 минуты назад
Видел в Телеге, жесть как она есть.
Но у меня есть несколько вопросов, зачем ехать пристреливать ружье если сезон прошёл, выход с ружьём вне сезона это же браконьеровство. До 25 апреля сезон на птицу был.
Откуда эта мразь знала что в карьере будущем человек с оружием? Как он смог застрелить его ведь ружьье изначально находилось в руках хозяина.
И вообще, когда уже введут принудительное лечение психически больных людей? Не было б ружья, взял бы нож, он больной человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 37 минут назад
Не дай бог никому оказаться на месте родителей этих малышей! Страшно представить, что сейчас у них дома творится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Александр Шевченко 38 минут назад
Весна, обострение у психов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ковыль Перистый 42 минуты назад
Охраны не было... А, если бы и была? Что эта охрана могла бы сделать? Кроме как на ту же тревожную кнопку нажать? А скорее всего "охрана" бы обделалась от страха и залезла под стол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
862
Иван Час назад
Срочно запретить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
slonik4070 Час назад
Поехали простреливать ружье... Может перед этим, скушали литр!!?? А там всё как обычно... Снос башки, старые обиды, ревность... Итог печален.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132406



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте
Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#кино#автомобили#Приколы#мир#новости#авто аварии#позитив
#интересно#в мире#Ватермарк#факты#дтп#автомир#аварии#США#фильм#интересное
#фото#люди#картинки#история#Россия#подборка#Китай#фотографии#дети#добро
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия В Петербурге вынесли приговор женщине, покусавшей двух полицейских В Петербурге вынесли приговор женщине, покусавшей двух полицейских Какие рекорды поставили французские палачи и как им в этом помогла гильотина Какие рекорды поставили французские палачи и как им в этом помогла гильотина " У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z " У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z В подмосковном Одинцово пенсионер захватил промышленного альпиниста, а потом убил спасателя МЧС В подмосковном Одинцово пенсионер захватил промышленного альпиниста, а потом убил спасателя МЧС ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва

На что жалуетесь?

Вернуться