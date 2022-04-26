В детском саду в Ульяновской области устроили стрельбу

Случилась беда: убиты двое детей и воспитательница. Ещё один человек ранен.
Посёлок Вешкайм, детский садик “Рябинка”. Во время тихого часа воспитательница Елена Карпова убиралась на крыльце. В это время на территорию зашёл мужчина и выстрелил Карповой в руку из ружья.
Несмотря на это женщина смогла забежать в здание и поднять тревогу. Кстати, в садике не было охраны - только тревожная кнопка. Раненая Карпова успела спрятаться, а вот вторую воспитательницу, Ольгу Митрофанову, преступник застрелил.
Потом он пошёл на второй этаж в комнату к детям.
Там это животное застрелило 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Потом выродок приставил ружьё к голове и нажал на курок.
Приехала полиция, всё оцепили и стали разбираться. По документам ружьё оформлено на Александра Дронина, ему 68 лет. По описаниям очевидцев, это седой старик, а тип с фотографии на пожилого явно не тянет.
Сразу же вышли на жену Дронина. Она сообщила, что Александр утром поехал в лес на своей “Ниве”, чтобы пристрелять ружье Иж-27. Вместе с ним отправился сосед - 26-летний Руслан Ахтямов.
До Дронина пытались дозвониться, он не брал трубку. Параллельно вызвали мать Ахтямова и она опознала в трупе с развороченной башкой своего отпрыска. Опознала его по одежде, в которой он утром уходил из дома.
Тело пенсионера Дронина нашли чуть позже, Ахтямов убил и его, а труп бросил на свалке возле поселка.
Вот работа силовиков в детском саду - собирают вещдоки и опрашивают свидетелей.
Вот рассказ поварихи из садика.
И мать, которая потеряла своего ребёнка. Вот сколько горя может принести один больной выродок.
Позже Ахтямова опознал и его отец. И подтвердил, что это именно он поехал на пристрелку ружья вместе с пенсионером Дрониным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То есть стрельба у детсада из ружья тревоги не вызывает и никто особо на это внимания не обращает
У Карповой стрельба тревогу очень даже вызвала, и не только..
внимание то она точно обратила
Но у меня есть несколько вопросов, зачем ехать пристреливать ружье если сезон прошёл, выход с ружьём вне сезона это же браконьеровство. До 25 апреля сезон на птицу был.
Откуда эта мразь знала что в карьере будущем человек с оружием? Как он смог застрелить его ведь ружьье изначально находилось в руках хозяина.
И вообще, когда уже введут принудительное лечение психически больных людей? Не было б ружья, взял бы нож, он больной человек