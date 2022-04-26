В детском саду в Ульяновской области устроили стрельбу

Посёлок Вешкайм, детский садик “Рябинка”. Во время тихого часа воспитательница Елена Карпова убиралась на крыльце. В это время на территорию зашёл мужчина и выстрелил Карповой в руку из ружья.

Несмотря на это женщина смогла забежать в здание и поднять тревогу. Кстати, в садике не было охраны - только тревожная кнопка. Раненая Карпова успела спрятаться, а вот вторую воспитательницу, Ольгу Митрофанову, преступник застрелил.

Потом он пошёл на второй этаж в комнату к детям.

Там это животное застрелило 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Потом выродок приставил ружьё к голове и нажал на курок.