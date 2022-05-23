Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем

На Ямайке лев откусил палец сотруднику зоопарка, который дразнил его, просунув руку через прутья клетки, чтобы развлечь посетителей.
Одна из посетительниц запечатлела происходящее и поделилась видео в Twitter. На записи видно, как мужчина дразнит льва, играя с ним, как с котенком. Какое-то время ему это сходит с рук, но затем лев хватает его за палец и сжимает челюсти. Мужчина отчаянно пытается вырвать руку, и в итоге ему все же удается освободиться, но, как сообщается, он лишился безымянного пальца на правой руке.
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Свидетели рассказали Jamaica Observer, что наблюдали это жуткое зрелище в субботу днем во время экскурсии по зоопарку Ямайки недалеко от Лаковии.
«Когда это произошло, я подумала, что это шутка, — сказала одна женщина. — Я не осознавал серьезности происходящего, потому что это их работа — устраивать представление. Само собой, когда он упал на землю, все поняли, что это взаправду. Все начали паниковать. Вся кожа и примерно один сустав его пальца исчезли. Я убежала оттуда, потому что мне не хотелось видеть кровь, и все это для меня было слишком жестоко».
Она добавила, что после этого мужчина на глазах ошеломленных очевидцев подошел к машине и уехал, кажется, не осознав боли.
Управляющий директор Ямайского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Памела Лоусон заявила, что ее организация изучает происшествие. «Он показывает посетителям, что такое поведение допустимо?» — спросила она Our Today. «И что теперь делать, если ребенок, подражая этому дураку, получит серьезные увечья или умрет?»
Между тем зоопарк Hope Zoo Kingston, другой зоопарк на Ямайке, написал в Твиттере: «Ужасное вирусное видео о льве, которого дразнит его смотритель, было снято НЕ в #HopeZoo. Мы определенно не одобряем издевательства над животными ради развлечения гостей. Все животные нашего зоопарка для нас как родные, и мы всегда стремимся к тому, чтобы они были как можно более расслабленными и счастливыми. Мы НИКОГДА не подвергаем животных стрессу ради развлечения людей. Пожалуйста, не связывайте нас с отвратительными и жестокими действиями в данном вирусном видео».
Зоопарк Ямайки заявил: «Управление и персонал зоопарка Ямайки хотят заверить общественность в том, что мы гордимся любовью, заботой и профессиональным отношением к нашим животным. Аналогично в отношении профессионального поведения всех членов команды. Действия, показанные на видео подрядчиком зоопарка Ямайки, трагичны и не отражают процедуры и правила безопасности, которых необходимо всегда придерживаться в зоопарке Ямайки. В настоящее время мы изучаем видео, чтобы предотвратить подобное в будущем. Это досадное происшествие, которого не должно было случиться, и мы, семья зоопарка Ямайки, делаем все, чтобы помочь этому джентльмену двигаться дальше. Мы надеемся, что вы продолжите поддерживать зоопарк Ямайки. Мы всегда были и будем оставаться безопасным местом для вас и вашей семьи».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ему просто неизвестно, что львы в Африке с незапамятных времён питаются самыми глупыми и медленными неграми))
Рад за лёву!
А походу естественный отбор,лев мог его вообще через сетку затянуть, захватив всю руку, прошел бы нарезанный кубиками, готовый к употреблению.