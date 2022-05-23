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Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем

Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем

Автор:
23 мая 2022 16:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   жесть   зоопарк   лев   нападение льва   новости   ямайка   
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На Ямайке лев откусил палец сотруднику зоопарка, который дразнил его, просунув руку через прутья клетки, чтобы развлечь посетителей.

Одна из посетительниц запечатлела происходящее и поделилась видео в Twitter. На записи видно, как мужчина дразнит льва, играя с ним, как с котенком. Какое-то время ему это сходит с рук, но затем лев хватает его за палец и сжимает челюсти. Мужчина отчаянно пытается вырвать руку, и в итоге ему все же удается освободиться, но, как сообщается, он лишился безымянного пальца на правой руке.

Свидетели рассказали Jamaica Observer, что наблюдали это жуткое зрелище ​​в субботу днем во время экскурсии по зоопарку Ямайки недалеко от Лаковии.

«Когда это произошло, я подумала, что это шутка, — сказала одна женщина. — Я не осознавал серьезности происходящего, потому что это их работа — устраивать представление. Само собой, когда он упал на землю, все поняли, что это взаправду. Все начали паниковать. Вся кожа и примерно один сустав его пальца исчезли. Я убежала оттуда, потому что мне не хотелось видеть кровь, и все это для меня было слишком жестоко».

Она добавила, что после этого мужчина на глазах ошеломленных очевидцев подошел к машине и уехал, кажется, не осознав боли.

Управляющий директор Ямайского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Памела Лоусон заявила, что ее организация изучает происшествие. «Он показывает посетителям, что такое поведение допустимо?» — спросила она Our Today. «И что теперь делать, если ребенок, подражая этому дураку, получит серьезные увечья или умрет?»

Между тем зоопарк Hope Zoo Kingston, другой зоопарк на Ямайке, написал в Твиттере: «Ужасное вирусное видео о льве, которого дразнит его смотритель, было снято НЕ в #HopeZoo. Мы определенно не одобряем издевательства над животными ради развлечения гостей. Все животные нашего зоопарка для нас как родные, и мы всегда стремимся к тому, чтобы они были как можно более расслабленными и счастливыми. Мы НИКОГДА не подвергаем животных стрессу ради развлечения людей. Пожалуйста, не связывайте нас с отвратительными и жестокими действиями в данном вирусном видео».

Зоопарк Ямайки заявил: «Управление и персонал зоопарка Ямайки хотят заверить общественность в том, что мы гордимся любовью, заботой и профессиональным отношением к нашим животным. Аналогично в отношении профессионального поведения всех членов команды. Действия, показанные на видео подрядчиком зоопарка Ямайки, трагичны и не отражают процедуры и правила безопасности, которых необходимо всегда придерживаться в зоопарке Ямайки. В настоящее время мы изучаем видео, чтобы предотвратить подобное в будущем. Это досадное происшествие, которого не должно было случиться, и мы, семья зоопарка Ямайки, делаем все, чтобы помочь этому джентльмену двигаться дальше. Мы надеемся, что вы продолжите поддерживать зоопарк Ямайки. Мы всегда были и будем оставаться безопасным местом для вас и вашей семьи».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео   жесть   зоопарк   лев   нападение льва   новости   ямайка   
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53  комментария
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10k
Клёст 9 часов назад
Это же ямайский чернокожий.
Ему просто неизвестно, что львы в Африке с незапамятных времён питаются самыми глупыми и медленными неграми))
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1k
Moon24 50 секунд назад
Этого сотрудника уволить за издеательство над животным
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865
VSh 2 часа назад
Почему, когда что то происходит сразу камеру отводят? Бесит просто.
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6k
soar 2 часа назад
Главный орган для женитьбы откусили, будет теперь холостым.
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61
Егор 3 часа назад
Вот дебил, заслужил ибо незер злить котейку это не игрушка.
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4k
leto2016 3 часа назад
Вот что у него вместо инстинктов? Лев рычал, пугал, предупреждал как мог. У бедолаги были ВСЕ шансы прекратить до.бы.вать льва!
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324
Rom 4 часа назад
Жаль голову не просунул туда.....
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415
vanes33 4 часа назад
Это сухожилие? Если так, то потеря фаланги это лишь верхушка айсберга.

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1k
КАКАнгел 5 часов назад
Итак. Я хочу знать какие варианты развития событий тут могли быть ? вариант №1 - ему откусят палец с 1 попытки , вариант №2 ему откусят палец с второй попытки. Он будет совать палец ровно столько раз сколько потребуется чтоб откусили палец. То есть палец будет откушен в любом случае. Я всё правильно понимаю ?? он дурак ???
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63
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
надо было прутья ставить, а не сетку. Киске же не удобно так обезьянок кушать.
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270
Mrak OBOY 5 часов назад
глупая обезьянка))
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28k
Alex 5 часов назад
Нигер, фули
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23k
MrGod 6 часов назад
Отличная новость в конце рабочего дня!
Рад за лёву!
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191
Konstantin Lebedev 6 часов назад
Очень надеюсь, что льва не пристрелят. Как-никак человечинку попробовал...
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7k
Trenzel2003 6 часов назад
Лучше бы это существо свой член засунул бы. А лев откусил. Дабы подобные альтернативно одаренные не размножались.
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10
Aleks 7 часов назад
Не зря говорят правила ТБ написаны кровью.
А походу естественный отбор,лев мог его вообще через сетку затянуть, захватив всю руку, прошел бы нарезанный кубиками, готовый к употреблению.
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23k
pssst 7 часов назад
норм презентация по ТБ в зоопарке
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17k
Dr.CrAzY 7 часов назад
Обезьяны...
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−86
nonstandard 7 часов назад
дебил
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38k
jonnyD 7 часов назад
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191
Konstantin Lebedev jonnyD 6 часов назад
Кто-то ещё верит, что фото настоящее?
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23k
Юрий 8 часов назад
9 пальцев еще надолго хватит. Еще и на ногах есть. До пенсии дотянет.
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