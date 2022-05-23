Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем

Свидетели рассказали Jamaica Observer, что наблюдали это жуткое зрелище ​​в субботу днем во время экскурсии по зоопарку Ямайки недалеко от Лаковии.

«Когда это произошло, я подумала, что это шутка, — сказала одна женщина. — Я не осознавал серьезности происходящего, потому что это их работа — устраивать представление. Само собой, когда он упал на землю, все поняли, что это взаправду. Все начали паниковать. Вся кожа и примерно один сустав его пальца исчезли. Я убежала оттуда, потому что мне не хотелось видеть кровь, и все это для меня было слишком жестоко».

Она добавила, что после этого мужчина на глазах ошеломленных очевидцев подошел к машине и уехал, кажется, не осознав боли.