FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14802 поста • 2890 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка

Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка

Автор:
19 мая 2022 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   колхоз тюнинг   лакшери   подборка   прикол   странности   тюнинг   
1294
18
Подборка "первоклассного" тюнинга, объединённого аляповатостью и дешёвой изысканностью. Хотя многие (если не все) владельцы своих железных коней по-настоящему гордятся своими творениями.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   колхоз тюнинг   лакшери   подборка   прикол   странности   тюнинг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Евгений 21 минуту назад
При аварии торпеда со стразами превращается в
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83701



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности
Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности
Набирающие популярность в сообществах
Татуировки
Татуировки
Почему в метро поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью
Почему в метро поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#автомир#аварии#кино#история#фотографии#кошка
#Юмор#в мире#интересное#дети#подборка#забавно#шоу бизнес#Россия#Разное#сарказм
#прикол#интересно#автомобили#дтп#Реакция#люди#авто аварии#милота#природа#удивительно
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения

На что жалуетесь?

Вернуться