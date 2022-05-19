Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка

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Подборка "первоклассного" тюнинга, объединённого аляповатостью и дешёвой изысканностью. Хотя многие (если не все) владельцы своих железных коней по-настоящему гордятся своими творениями.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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