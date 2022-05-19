Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка

Один день из жизни сортировщицы мусора

Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать

Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения