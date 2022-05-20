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15 уморительных рисунков, созданных по заявкам подписчиков

15 уморительных рисунков, созданных по заявкам подписчиков

Автор:
20 мая 2022 07:59
Сообщество : Юмор
Метки: Дмитрий Пьянков   Юмор   забавно   иллюстратор   просьба   рисунки   рисунки по заявкам   фото   
839
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Русский иллюстратор Дмитрий Пьянков специализируется на острых, саркастичных комиксах, как он их сам называет — смешных квадратах.

И это дело у него, должны заметить, очень здорово получается. Но, как говорится, не комиксом единым жив человек, поэтому Дмитрий с удовольствием (надеемся) рисует забавные картинки по заявкам своих подписчиков. Ну а тут, господа любезные, на что способна ваша фантазия, то и воплотится под пером мастера. Стоит отдать должное чувству юмора и заказчиков, и исполнителя.


Ты мне как брат, сестра

×
×

Неловкая ситуация


В тесноте, да не в обиде


На самом деле, это отличная практика взаимодействия со своими подписчиками. Отличный интерактив и на без того занимательной странице автора.


И всё идёт по плану


Парикмахерская классика


А в другую руку лунную призму


Ползають тут всякие


Люди тренируют свою фантазию, придумывая интересные, замысловатые сюжеты. Автор же смело бросается на творческую амбразуру!


Кажется, у нас ещё и кот потерялся недавно


А дементоров опять не пригласили


Усилители качества связи


Время жарить и печь


Лучший подарок


Когда и без тебя неплохо справляются


Он больше не ест бабочек


Шах и мат, мандарин!


На данный момент, Дмитрий сделал 13 выпусков рубрики «Рисунки по заявкам». Надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас совместным творчеством со своими подписчиками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дмитрий Пьянков   Юмор   забавно   иллюстратор   просьба   рисунки   рисунки по заявкам   фото   
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7  комментариев
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51k
noName 3 часа назад
Как по мне, абсолютно не смешной тупняк.
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6k
pilgrimnl 49 минут назад
походу с американских просторов насобирал и переделал, здесь такой юмор ни кому не зайдет
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Не знаю кому как, ер мне не зашло.
Тупость, граничащая с маразмом.
Да и "художнику", мне кажется, пора к психиатру.
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3k
sers 3 часа назад
Надо автору психологическую экспертизу пройти. Возможно шизофрения.
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20k
SolomonA 3 часа назад
Это не кошка!
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30k
Игорь 3 часа назад
отличная практика взаимодействия со своими подписчиками. Отличный интерактив и на без того занимательной странице автора.
=========
Надеюсь что автор сих угрёбищных картинок не увидит мой коммент и это не нанесёт ему никаких психотравм. Хотя суда по тому что он выкладывает это дерьмо на всеобщее обозрение - он уже травмированный.

Короче - такое можно рисовать в 13 лет для того чтобы убедиться, что в этом у тебя талантов никаких. А если автору больше 13 годиков - редкостное, тупое дерьмо - такие слова будут даже слабоватыми.
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