15 уморительных рисунков, созданных по заявкам подписчиков

И это дело у него, должны заметить, очень здорово получается. Но, как говорится, не комиксом единым жив человек, поэтому Дмитрий с удовольствием (надеемся) рисует забавные картинки по заявкам своих подписчиков. Ну а тут, господа любезные, на что способна ваша фантазия, то и воплотится под пером мастера. Стоит отдать должное чувству юмора и заказчиков, и исполнителя.





Ты мне как брат, сестра