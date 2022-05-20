15 уморительных рисунков, созданных по заявкам подписчиков

Русский иллюстратор Дмитрий Пьянков специализируется на острых, саркастичных комиксах, как он их сам называет — смешных квадратах.
И это дело у него, должны заметить, очень здорово получается. Но, как говорится, не комиксом единым жив человек, поэтому Дмитрий с удовольствием (надеемся) рисует забавные картинки по заявкам своих подписчиков. Ну а тут, господа любезные, на что способна ваша фантазия, то и воплотится под пером мастера. Стоит отдать должное чувству юмора и заказчиков, и исполнителя.
Ты мне как брат, сестра
Неловкая ситуация
В тесноте, да не в обиде
На самом деле, это отличная практика взаимодействия со своими подписчиками. Отличный интерактив и на без того занимательной странице автора.
И всё идёт по плану
Парикмахерская классика
А в другую руку лунную призму
Ползають тут всякие
Люди тренируют свою фантазию, придумывая интересные, замысловатые сюжеты. Автор же смело бросается на творческую амбразуру!
Кажется, у нас ещё и кот потерялся недавно
А дементоров опять не пригласили
Усилители качества связи
Время жарить и печь
Лучший подарок
Когда и без тебя неплохо справляются
Он больше не ест бабочек
Шах и мат, мандарин!
На данный момент, Дмитрий сделал 13 выпусков рубрики «Рисунки по заявкам». Надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас совместным творчеством со своими подписчиками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тупость, граничащая с маразмом.
Да и "художнику", мне кажется, пора к психиатру.
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Надеюсь что автор сих угрёбищных картинок не увидит мой коммент и это не нанесёт ему никаких психотравм. Хотя суда по тому что он выкладывает это дерьмо на всеобщее обозрение - он уже травмированный.
Короче - такое можно рисовать в 13 лет для того чтобы убедиться, что в этом у тебя талантов никаких. А если автору больше 13 годиков - редкостное, тупое дерьмо - такие слова будут даже слабоватыми.