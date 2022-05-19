Финансовые пирамиды, рэкет и клетчатые баулы: бизнес 90-х, построенный на костях

Нигде в мире не жили так, как в СССР: никаких предпринимателей, никакой частной собственности. С одной стороны это сулило хорошую стабильность, но с другой – хотелось получить большее. Так и появился бизнес 90-х, ассоциирующийся с «челноками», клетчатыми баулами и рэкетом.
Граждане получили желаемую свободу, однако как ей пользоваться знали далеко не все, из-за чего компании стали повально банкротиться, да и о стабильных доходах пришлось забыть. Особенно это касалось заводчан, медиков, педагогов и работников колхозов.
Наверняка все сталкивались в 90-х с задержками зарплаты, порой заменяемой товарами собственного производства. Неудивительно, что ради выживания люди стали искать иные способы заработка. Самым простым и, пожалуй, единственным способом была продажа китайского ширпотреба.
Границы были открыты, поэтому несложно было поехать в другие страны, чтобы купить товар и продать его дома подороже. Так и появились «челноки» со знаменитыми клетчатыми сумками-баулами, ставшими настоящим символом 90-х. Для "клетчатых" авиакомпании даже устраивали чартерные рейсы по самым популярным для закупки ширпотреба направлениям - Китай, Турция, Польша.
Многие челноки забросили свой опасный бизнес в 1998 году, когда из-за дефолта закупка дублёнок и пуховиков за доллары перестала быть выгодной.
Собственно, как и стихийные рынки, на которых всё привезённое добро продавалось. Ведь тогда торговлю никто не ограничивал, поэтому палатку можно было воткнуть практически везде. Но чаще всего они появлялись на площадях.
Как и всегда, зарабатывать честно хотели не все, что привело к разгулу безнаказанного бандитского произвола, ставшего неотъемлемой частью бизнеса. Каждый новоиспеченный предприниматель должен был платить за «крышу», что гарантировало защиту от других группировок. Правда, даже заплативший за крышу всё равно боялся, что всё отнимут бандиты. Считается, что в период расцвета организованной преступности в России в 90-х, почти 90% предпринимателей платили за "крышу" бандитам. Отказавшихся платить процент от прибыли за "защиту" сначала учили уму-разуму уничтожая партию товара или воздействуя физически, а потом могли сжечь торговую точку вместе владельцем. Короче говоря, физически устраняли строптивого торговца в назидания другим бизнесменам.
Куда хуже ситуация была у владельцев крупных компаний, которые у них могли просто «отжать». Здесь уже рэкетиры играли по-крупному, запугивая владельцев заводом до такой степени, что документы на собственность быстренько и добровольно переписывались.
Но не все действовали методом грубой силы, совершая преступления. Лучший тому пример финансовые пирамиды. Вряд ли кто-то сможет забыть «МММ», оставивший немало людей без последней копейки. Но что поделать, если в 90-х многие построили свой бизнес исключительно на обмане. Кстати, в 2011-м Мавроди вновь запустил МММ. Удивительно, но люди снова поверили.
Конечно, не в таком масштабе, но всё же. Кто-то нёс деньги, вспоминая молодость, а кто-то на полном серьёзе верил, что "может многое". В 2012 году возрождение МММ завершилось уголовными делами в ряде стран.
Источник:
Это касается и «чёрных риелторов», получивших «зелёный свет» на свои махинации благодаря приватизации. Из-за них в 90-е немало людей стали бомжами. Схема была проста (особенно в крупных городах): людей спаивали, переписывали их имущество на себя, а потом свозили в какое-нибудь умирающее село. Или же предлагали обменять дорогую сталинку на что-то попроще с доплатой. В результате махинаций собственник оказывался на улице.
Ну и отдельно поговорим о девушках, которые после выхода «Интердевочки» стали думать, что проституция – путь к успеху в богатую жизнь. Стоило лишь встретить иностранного принца где-нибудь в столице. Правда, чаще всего жизнь заканчивалась довольно печально.
А какие у вас ассоциации с предпринимательством той эпохи?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России
- Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце
- Детство детей 90-х: вещи ушедшей эпохи в фотографиях
- С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
- Карикатуры из советского журнала "Крокодил": реалии России 2000-х
самый крутой бандитизм был там - в правительстве
берем самый крупный в европе хлопчато-бумажный комбинат. банкротим его. Скупаем недвижимость за копейки. Станки вывозим на металлолом. Недвижимость сдаем в аренду.
ну или как в Москве корпуса завода идут под слом а на его территории строим ТЦ и жилые комплексы по 400тыщ кв метр
в стране нет отечественных машин, сотням тысяч людей негде работать а с десяток Собяниных безбедно живут в Англии всю жизнь
Увольте, но скабрезностей я не произносил. Не дое***сь.
Полагаю, эта история была рассказана самой тетей, в меру ее представления о работе воров...
Да-да, все воры "обносившие в поездках", собирались потом в одном и том же месте, где и дербанили хабар.