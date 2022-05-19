FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1753 поста • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Финансовые пирамиды, рэкет и клетчатые баулы: бизнес 90-х, построенный на костях

Финансовые пирамиды, рэкет и клетчатые баулы: бизнес 90-х, построенный на костях

Автор:
19 мая 2022 22:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 90-е   бизнес 90-х   распад ссср   рэкет   теневой бизнес   финансовые пирамиды   челноки   
1765
9
1

Нигде в мире не жили так, как в СССР: никаких предпринимателей, никакой частной собственности. С одной стороны это сулило хорошую стабильность, но с другой – хотелось получить большее. Так и появился бизнес 90-х, ассоциирующийся с «челноками», клетчатыми баулами и рэкетом.

Граждане получили желаемую свободу, однако как ей пользоваться знали далеко не все, из-за чего компании стали повально банкротиться, да и о стабильных доходах пришлось забыть. Особенно это касалось заводчан, медиков, педагогов и работников колхозов.

Наверняка все сталкивались в 90-х с задержками зарплаты, порой заменяемой товарами собственного производства. Неудивительно, что ради выживания люди стали искать иные способы заработка. Самым простым и, пожалуй, единственным способом была продажа китайского ширпотреба.


Границы были открыты, поэтому несложно было поехать в другие страны, чтобы купить товар и продать его дома подороже. Так и появились «челноки» со знаменитыми клетчатыми сумками-баулами, ставшими настоящим символом 90-х. Для "клетчатых" авиакомпании даже устраивали чартерные рейсы по самым популярным для закупки ширпотреба направлениям - Китай, Турция, Польша.

Многие челноки забросили свой опасный бизнес в 1998 году, когда из-за дефолта закупка дублёнок и пуховиков за доллары перестала быть выгодной.


Собственно, как и стихийные рынки, на которых всё привезённое добро продавалось. Ведь тогда торговлю никто не ограничивал, поэтому палатку можно было воткнуть практически везде. Но чаще всего они появлялись на площадях.

Как и всегда, зарабатывать честно хотели не все, что привело к разгулу безнаказанного бандитского произвола, ставшего неотъемлемой частью бизнеса. Каждый новоиспеченный предприниматель должен был платить за «крышу», что гарантировало защиту от других группировок. Правда, даже заплативший за крышу всё равно боялся, что всё отнимут бандиты. Считается, что в период расцвета организованной преступности в России в 90-х, почти 90% предпринимателей платили за "крышу" бандитам. Отказавшихся платить процент от прибыли за "защиту" сначала учили уму-разуму уничтожая партию товара или воздействуя физически, а потом могли сжечь торговую точку вместе владельцем. Короче говоря, физически устраняли строптивого торговца в назидания другим бизнесменам.

Куда хуже ситуация была у владельцев крупных компаний, которые у них могли просто «отжать». Здесь уже рэкетиры играли по-крупному, запугивая владельцев заводом до такой степени, что документы на собственность быстренько и добровольно переписывались.


Но не все действовали методом грубой силы, совершая преступления. Лучший тому пример финансовые пирамиды. Вряд ли кто-то сможет забыть «МММ», оставивший немало людей без последней копейки. Но что поделать, если в 90-х многие построили свой бизнес исключительно на обмане. Кстати, в 2011-м Мавроди вновь запустил МММ. Удивительно, но люди снова поверили.

Конечно, не в таком масштабе, но всё же. Кто-то нёс деньги, вспоминая молодость, а кто-то на полном серьёзе верил, что "может многое". В 2012 году возрождение МММ завершилось уголовными делами в ряде стран.

Это касается и «чёрных риелторов», получивших «зелёный свет» на свои махинации благодаря приватизации. Из-за них в 90-е немало людей стали бомжами. Схема была проста (особенно в крупных городах): людей спаивали, переписывали их имущество на себя, а потом свозили в какое-нибудь умирающее село. Или же предлагали обменять дорогую сталинку на что-то попроще с доплатой. В результате махинаций собственник оказывался на улице.

Ну и отдельно поговорим о девушках, которые после выхода «Интердевочки» стали думать, что проституция – путь к успеху в богатую жизнь. Стоило лишь встретить иностранного принца где-нибудь в столице. Правда, чаще всего жизнь заканчивалась довольно печально.

А какие у вас ассоциации с предпринимательством той эпохи?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: 90-е   бизнес 90-х   распад ссср   рэкет   теневой бизнес   финансовые пирамиды   челноки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Олег Данилов Час назад
это все цветочки
самый крутой бандитизм был там - в правительстве
берем самый крупный в европе хлопчато-бумажный комбинат. банкротим его. Скупаем недвижимость за копейки. Станки вывозим на металлолом. Недвижимость сдаем в аренду.

ну или как в Москве корпуса завода идут под слом а на его территории строим ТЦ и жилые комплексы по 400тыщ кв метр

в стране нет отечественных машин, сотням тысяч людей негде работать а с десяток Собяниных безбедно живут в Англии всю жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Gigantes 14 минут назад
Сколько эта Интердевочка жизней девушек покалечила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Ольга 23 минуты назад
Нас ждёт повторение! Повторение - мать учения... "Может что-то в консерватории подправить?!" -- Жванецкий М.М. Вам всем до сих пор нравится этот строй? Всех всё устраивает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Dabus Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 42 минуты назад
С тех пор большенство рэкетиров переехали в госдуму. Политики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Notan Blaine 45 минут назад
Дружба с западом, особенно с США превращает развитые страны в первобытные племена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей Час назад
Примитивная плоская выжимка общеизвестных фактов, взятых из вики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 2 часа назад
у меня ассоциация с ДМБ-95)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
doker 2 часа назад
Единственная разница бизнеса 90х с бизнесом наших лет, то что "крыши" сменились. И... всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
5k
Дмитрий 2 часа назад
Мда! "Славные" были времена! Лихие правильно сказать. Тётка бизнес начинала челноком. В одной из поездок обнесли в чистую. Так благо дама была ушлая во всех смыслах этого слова(царствие небесное). Она не пошла милицию. Сама(!) вычислила на рынке "банду" воров. Проследила за ними. Увидела, что они копаются в каких то бумажках, часть из которых выбрасывают в мусорный бак. И о чудо! Когда эти товарищи убрались от мусорных баков, нашла в них(баках) свои документы. С деньгами попрощалась конечно, зато все документы были в целости и сохранности. Уже позже на рынке, где торговала, не чуралась через бандитов выбивать долги со своих должников. В славном городе Омске(и Уссурийске 100 % такая же история имело место). Бандиты брали с улицы бомжей. Откармливали их и когда бизнесмены к которым приходили бандиты и предлагали их крышевать или "поделиться" начинали артачиться, к ним выводили такого бомжа, уже отмытого чистого, с откормленной мордахой, хорошо(под солидного человека одетого) и топором(!) кисть руки...херак! Ни одного отказавшегося не было! Абсолютно правдивые истории. Кто не верит, то может найти в интернете видео рассказов о подобных ситуациях в том же Уссурийске. "Весёлые" были времена!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 2 часа назад
проклятые 90-е... столько народу положить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]
Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]
Набирающие популярность в сообществах
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какой же кайф!

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#автомобили#дтп#автомир#история#авто аварии#милота#удивительно
#Юмор#в мире#факты#дети#забавно#Реакция#аварии#Россия#кошка#Разное
#прикол#интересно#подборка#интересное#люди#природа#шоу бизнес#кино#фотографии#Жизнь
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора Детство детей 90-х: вещи ушедшей эпохи в фотографиях Детство детей 90-х: вещи ушедшей эпохи в фотографиях Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России Как это было: ширпотреб, челноки и забитые рынки в лихие 90-е Как это было: ширпотреб, челноки и забитые рынки в лихие 90-е

На что жалуетесь?

Вернуться