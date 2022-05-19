Финансовые пирамиды, рэкет и клетчатые баулы: бизнес 90-х, построенный на костях

Наверняка все сталкивались в 90-х с задержками зарплаты, порой заменяемой товарами собственного производства. Неудивительно, что ради выживания люди стали искать иные способы заработка. Самым простым и, пожалуй, единственным способом была продажа китайского ширпотреба.

Границы были открыты, поэтому несложно было поехать в другие страны, чтобы купить товар и продать его дома подороже. Так и появились «челноки» со знаменитыми клетчатыми сумками-баулами, ставшими настоящим символом 90-х. Для "клетчатых" авиакомпании даже устраивали чартерные рейсы по самым популярным для закупки ширпотреба направлениям - Китай, Турция, Польша.