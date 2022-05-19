20 комиков, которые со временем стали прекрасными драматическими актерами

Обычно у актёров есть своё амплуа. Или ты снимаешься в комедийных фильмах, или ты драматический актёр и тебя зовут на роль в "серьёзное кино". Однако это было бы слишком большим упрощением, ведь мы знаем множество комедийных актёров, которые поражают своей драматической игрой. Надо только дать им такую возможность!

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1. Джон Гудман 0 Источник: Его роль психопата и убийцы в психологическом триллере "Кловерфилд, 10" была просто совершенством. А ведь мы привыкли считать его добряком!

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2. Брайан Крэнстон 0 Источник: Крэнстон отлично сыграл в сериале "Во все тяжкие". Хотя до этого чувак был замечен только в комедийных шоу.

3. Джин Уайлдер 0 Источник: Получил известность благодаря ролям в комедиях Мела Брукса, с которым крепко дружил. В 1971 году сыграл в музыкальном фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Позже были роли в дуэте с чернокожим комиком Ричардом Прайором в нескольких картинах. Его образ - сложный чувствительный мужчина. Не красавец, но чем-то очень привлекательный, в духе 70-х. Такая интеллигентная утончённость.

4. Боб Оденкирк 0 Источник: Этот актёр - главный герой сериала "Лучше звоните Солу" - прекрасно справляется с обеими задачами в одной роли. И драматическая, и комедийная составляющие на высоте.

5. Курт Рассел 0 Источник: Курт Рассел был комедийным актером студии "Дисней" около 10 лет, пока не снялся в телефильме о массовом убийце и не подружился с режиссёром Джоном Карпентером. Оказалось, что серьёзные роли ему удаются так же хорошо!

6. Оливия Колман 0 Источник: Актриса, которая прекрасна как в комедийном боевике "Типа крутые легавые", так и в исторической драме "Фаворитка".

7. Хью Лори 0 Источник: Прошёл путь от комедийного "Шоу Фрая и Лори" и "Дживза и Вустера" до сериала "Доктор Хаус", а затем и "Ночного администратора". Этот человек знает, что такое актёрское мастерство.

8. Джон Литгоу 0 Источник: Снялся в огромном количестве комедийных фильмов и сериалов, играя положительных персонажей. А в 2010 году получил "Золотой глобус" и "Эмми" за роль серийного убийцы в 4 сезоне "Декстера".

9. Билл Хейдер 0 Источник: Комик и пародист, который добился известности благодаря работе над варьете-шоу "Saturday Night Live", а затем стал одним из создателей сериала "Барри", где исполняет главную роль. Это чёрная комедия, а значит, драматизма там - хоть отбавляй.

10. Вуди Харрельсон 0 Источник: В 80-х играл в ситкоме "Весёлая компания", но с тех пор снялся в массе фильмов самых разных жанров. У актёра несколько номинаций на "Оскар", и он это заслужил.

11. Том Хэнкс 0 Источник: Том Хэнкс, если вспомнить начало 1980-х, был талантливым комедийным актером... Тогда никто и представить не мог, что он будет сниматься в драмах. Не говоря уж о том, чтобы играть в них главную роль.

12. Робин Уильямс 0 Источник: Феноменальный был актёр, в любом жанре. Умел и насмешить, и растрогать до слёз.

13. Джозеф Гордон-Левитт 0 Источник: Джозеф Гордон-Левитт прошёл долгий путь со времен "Третьей планеты от Солнца".

14. Стив Карелл 0 Источник: Прекрасно сыграл в комедийной драме "Маленькая мисс Счастье".

15. Стив Бушеми 0 Источник: Его игра в сериале "Подпольная империя" была превосходной. Жаль, что ему не достаётся больше драматических ролей.

16. Джейсон Бейтман 0 Источник: Умеет заставить оскорбление звучать как комплимент. Отличный актёр в любой роли.

17. Кэти Сагал. 0 Источник: Абсолютно органична как в комедийной роли, так и в драматической - например, в сериале "Сыны анархии".

18. Джефф Дэниелс 0 Источник: "Тупой и еще тупее" и сериал "Новости": один и тот же актёр, а результат совершенно разный.

19. Джим Керри 0 Источник: Изначально его воспринимали как чисто комедийного актёра (вспомните все эти прыжки и ужимки!), но потом появились фильмы "Шоу Трумэна" и "Вечное сияние чистого разума".