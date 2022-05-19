20 комиков, которые со временем стали прекрасными драматическими актерами

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Обычно у актёров есть своё амплуа. Или ты снимаешься в комедийных фильмах, или ты драматический актёр и тебя зовут на роль в "серьёзное кино". Однако это было бы слишком большим упрощением, ведь мы знаем множество комедийных актёров, которые поражают своей драматической игрой. Надо только дать им такую возможность!
1. Джон Гудман
Его роль психопата и убийцы в психологическом триллере "Кловерфилд, 10" была просто совершенством. А ведь мы привыкли считать его добряком!
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2. Брайан Крэнстон
Крэнстон отлично сыграл в сериале "Во все тяжкие". Хотя до этого чувак был замечен только в комедийных шоу.
3. Джин Уайлдер
Получил известность благодаря ролям в комедиях Мела Брукса, с которым крепко дружил. В 1971 году сыграл в музыкальном фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Позже были роли в дуэте с чернокожим комиком Ричардом Прайором в нескольких картинах. Его образ - сложный чувствительный мужчина. Не красавец, но чем-то очень привлекательный, в духе 70-х. Такая интеллигентная утончённость.
4. Боб Оденкирк
Этот актёр - главный герой сериала "Лучше звоните Солу" - прекрасно справляется с обеими задачами в одной роли. И драматическая, и комедийная составляющие на высоте.
5. Курт Рассел
Курт Рассел был комедийным актером студии "Дисней" около 10 лет, пока не снялся в телефильме о массовом убийце и не подружился с режиссёром Джоном Карпентером. Оказалось, что серьёзные роли ему удаются так же хорошо!
6. Оливия Колман
Актриса, которая прекрасна как в комедийном боевике "Типа крутые легавые", так и в исторической драме "Фаворитка".
7. Хью Лори
Прошёл путь от комедийного "Шоу Фрая и Лори" и "Дживза и Вустера" до сериала "Доктор Хаус", а затем и "Ночного администратора". Этот человек знает, что такое актёрское мастерство.
8. Джон Литгоу
Снялся в огромном количестве комедийных фильмов и сериалов, играя положительных персонажей. А в 2010 году получил "Золотой глобус" и "Эмми" за роль серийного убийцы в 4 сезоне "Декстера".
9. Билл Хейдер
Комик и пародист, который добился известности благодаря работе над варьете-шоу "Saturday Night Live", а затем стал одним из создателей сериала "Барри", где исполняет главную роль. Это чёрная комедия, а значит, драматизма там - хоть отбавляй.
10. Вуди Харрельсон
В 80-х играл в ситкоме "Весёлая компания", но с тех пор снялся в массе фильмов самых разных жанров. У актёра несколько номинаций на "Оскар", и он это заслужил.
11. Том Хэнкс
Том Хэнкс, если вспомнить начало 1980-х, был талантливым комедийным актером... Тогда никто и представить не мог, что он будет сниматься в драмах. Не говоря уж о том, чтобы играть в них главную роль.
12. Робин Уильямс
Феноменальный был актёр, в любом жанре. Умел и насмешить, и растрогать до слёз.
13. Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт прошёл долгий путь со времен "Третьей планеты от Солнца".
15. Стив Бушеми
Его игра в сериале "Подпольная империя" была превосходной. Жаль, что ему не достаётся больше драматических ролей.
16. Джейсон Бейтман
Умеет заставить оскорбление звучать как комплимент. Отличный актёр в любой роли.
17. Кэти Сагал.
Абсолютно органична как в комедийной роли, так и в драматической - например, в сериале "Сыны анархии".
18. Джефф Дэниелс
"Тупой и еще тупее" и сериал "Новости": один и тот же актёр, а результат совершенно разный.
19. Джим Керри
Изначально его воспринимали как чисто комедийного актёра (вспомните все эти прыжки и ужимки!), но потом появились фильмы "Шоу Трумэна" и "Вечное сияние чистого разума".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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