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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5867 постов • 728 подписчиков подписаться
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20 комиков, которые со временем стали прекрасными драматическими актерами

20 комиков, которые со временем стали прекрасными драматическими актерами

Автор:
19 мая 2022 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Драматические   Комедийные   актерское мастерство   актеры   амплуа   комедийный актер   комики   разные жанры   роли   шоу бизнес   
823
21
Обычно у актёров есть своё амплуа. Или ты снимаешься в комедийных фильмах, или ты драматический актёр и тебя зовут на роль в "серьёзное кино". Однако это было бы слишком большим упрощением, ведь мы знаем множество комедийных актёров, которые поражают своей драматической игрой. Надо только дать им такую возможность!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Драматические   Комедийные   актерское мастерство   актеры   амплуа   комедийный актер   комики   разные жанры   роли   шоу бизнес   
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3  комментария
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4k
Taf Taffus 4 часа назад
Не знал, что роль мистера Розового в Бешеных Псах была комедийной. Век живи, век учись.
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12k
andrulik77 19 минут назад
Лучше звоните Солу хорош сериал, залип прям в него))), Оденкирк отлично играет, да и вообще актëрский состав в сериале отличный, несмотря на то, что это Нетфликс)).
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817
Сергей Час назад
Как раз сижу пересматриваю"Женаты,с детьми".Пегги Банди,она же Кэтти Сагал.И тут этот пост.Совпадение?Не думаю!
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