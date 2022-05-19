Великолепная семёрка: звезды Голливуда, осознанно пришедшие к принятию православия

Семья Джонатана Джексона принадлежала к протестантской религиозной организации Адвентисты седьмого дня. Самостоятельно изучать духовную литературу и размышлять над вопросами религии юноша начал ещё в подростковом возрасте. В результате понял, что православие ближе всего для него. Джексон рассказывал, что перед тем, как сделать окончательный выбор, видел во сне храм. Актёр даже написал книгу о связи веры и творчества.