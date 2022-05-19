Великолепная семёрка: звезды Голливуда, осознанно пришедшие к принятию православия

Вера – явление сложное. И если у нас ребёнка обычно воспитывают в той же, которой придерживаются родители или один из них, то на Западе детям дают возможность самостоятельно выбирать подходящую религию.
Некоторые идут к Богу долго. Пример духовного поиска – решения знаменитых голливудских актёров и актрис.
Актёр пришёл к вере уже в зрелом сознательном возрасте. Отправной точкой изменения вектора стал второй брак: супругой актёра стала Рита Уилсон, исповедующая православие и относящаяся к Греческой церкви (у актрисы греческие и болгарские корни). Супруги обвенчались. В этой же вере пара воспитывает своих детей.
Актёр – потомок албанских эмигрантов. И придерживается веры предков (Албанская православная церковь). Регулярно посещает службы в храмах.
Виртуозно справляющийся с ролями злодеев-интеллектуалов актёр принял православие тоже в зрелом возрасте, в Москве. При крещении получил имя Пантелеимон. Приход к вере объяснил долгим жизненным опытом, в результате которого осознал, что главное – это чистые душа и сердце, а также принадлежность к единому народу.
Звезда «Пилы» выросла в семье протестантов. К православию пришла, будучи взрослой и даже начала работу над документальным фильмом, целью которого является демонстрация того, что надежда в этом мире жива, и для нас ещё не всё потеряно.
Мать актрисы Галина Логинова родом из СССР (город Туапсе Краснодарского края). И Мила гордится своими корнями, хорошо знает русский. В вопросах веры она придерживается довольно мягкой позиции: «Я русская православная по рождению, но могу ходить в любую церковь, где чувствую любовь и духовность».
Звезда «Друзей» и одна из первых красавиц Голливуда тоже адепт Греческой православной церкви. Но актрису замечали и в православных храмах. В частности, Дженнифер бывает в Спасо-Преображенском храме Лос-Анджелеса.
Семья Джонатана Джексона принадлежала к протестантской религиозной организации Адвентисты седьмого дня. Самостоятельно изучать духовную литературу и размышлять над вопросами религии юноша начал ещё в подростковом возрасте. В результате понял, что православие ближе всего для него. Джексон рассказывал, что перед тем, как сделать окончательный выбор, видел во сне храм. Актёр даже написал книгу о связи веры и творчества.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но вообще не вижу ничего выдающегося в верующем человеке. Личный выбор. Так что к чему "великолепная семерка" я не понял.