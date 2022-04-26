Как сейчас выглядят актеры, исполнившие роли в фильмах, которым в этом году исполняется 20 лет

Представляем вашему вниманию нашу традиционную, ежегодную подборку, связанную с двадцатилетием очередной порции известных фильмов. В этот раз, как вы понимаете, речь пойдёт о фильмах 2002 года, но не совсем о них, а об актёрах, которые в них снялись. Здесь мы собрали коллажи со сравнительными снимками нескольких кинозвёзд, которые 20 лет назад снялись в хитовом проекте и с тех пор, разумеется, заметно изменились.

Кто-то из них до сих пор снимается в топовых картинах, а кто-то тогда был на пике и сейчас немного пропал с радаров. Кроме того одни актёры тогда были крайне молоды, а сейчас им всем уже за 40, в то время как другие уже в 2002 году имели долгие карьеры.

И да, самое время поразиться тем, что перечисленным слева фильмам уже 20 лет!

Сальма Хайек (55 лет)