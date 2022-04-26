Как сейчас выглядят актеры, исполнившие роли в фильмах, которым в этом году исполняется 20 лет

Давайте посмотрим, как по-разному последние два десятка лет преобразили этих знаменитых актёров и актрис.
Представляем вашему вниманию нашу традиционную, ежегодную подборку, связанную с двадцатилетием очередной порции известных фильмов. В этот раз, как вы понимаете, речь пойдёт о фильмах 2002 года, но не совсем о них, а об актёрах, которые в них снялись. Здесь мы собрали коллажи со сравнительными снимками нескольких кинозвёзд, которые 20 лет назад снялись в хитовом проекте и с тех пор, разумеется, заметно изменились.
Кто-то из них до сих пор снимается в топовых картинах, а кто-то тогда был на пике и сейчас немного пропал с радаров. Кроме того одни актёры тогда были крайне молоды, а сейчас им всем уже за 40, в то время как другие уже в 2002 году имели долгие карьеры.
И да, самое время поразиться тем, что перечисленным слева фильмам уже 20 лет!
Сальма Хайек (55 лет)
Актриса в фильмах «Фрида» (2002) и «Вечные» (2021).
Том Хэнкс (65 лет)
Актёр в фильмах «Поймай меня, если сможешь» (2002) и «Финч» (2021).
Элайджа Вуд (41 год)
Актёр в фильмах «Властелин колец: Две крепости» (2002) и «Охотник за разумом. Схватка» (2021).
Тоби Магуайр (46 лет)
Актёр в фильмах «Человек-паук» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
Эдриан Броуди (49 лет)
Актёр в фильме «Пианист» (2002) и на интервью к фильму «Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021).
Хайден Кристенсен (41 год)
Актёр в фильме «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» (2002) и на фестивале Comic Con в 2021 году.
Томми Ли Джонс (75 лет)
Актёр в фильмах «Люди в чёрном 2» (2002) и «Уондер» (2020).
Киллиан Мёрфи (45 лет)
Актёр в фильме «28 дней спустя» (2002) и на съёмках фильма «Оппенгеймер», который выйдет в 2023 году.
Кейт Уинслет (46 лет)
Актриса в фильме «Жизнь Дэвида Гейла» (2002) и мини-сериале «Мейр из Исттауна» (2021).
Милла Йовович (46 лет)
Актриса в фильме «Обитель зла» (2002) и в 2022 году.
Джейсон Стейтем (54 года)
Актёр в фильме «Перевозчик» (2002) и на постере нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», который выйдет в 2022 году.
Кэтрин Зета-Джонс (52 года)
Актриса в фильме «Чикаго» (2002) и на церемонии вручения премии Эмми в 2021 году.
Джеки Чан (68 лет)
Актёр в фильме «Смокинг» (2002) и на премьере фильма «Проект Икс» в 2022 году.
Дженнифер Лав Хьюитт (43 года)
Актриса в фильме «Смокинг» (2002) и в сериале «911 служба спасения» (2018-…).
Харрисон Форд (79 лет)
Актёр в фильме «К-19» (2002) и на съёмках фильма «Индиана Джонс 5» в ноябре 2021 года.
Источник:
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