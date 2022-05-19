Рабочие будни дезинсектора

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Работающий дезинсектором мужчина показал, с чем ему часто приходится сталкиваться в домах и квартирах.
От количества насекомых в шоке даже дезинсектор
Будничная рабочая обстановка. Зрелище не из приятных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и профилактика - никаких щелей, никакой сырости, никакой грязи и остатков еды в открытом доступе.
Идеально - это сделать капремонт, чтобы не было щелей, а потом поддерживать чистоту.
Каждый угол жилого многоэтажного дома охладить до -15 недели не хватит.
По мере остывания эти милые создания начнут перемещаться в более тёплые точки дома и сбившись в кучку своим движением будут согреваться.
Жильцы быстрее замёрзнут.
От тараканов можно избавиться только специальным газом. Исчезают навсегда.
У меня снизу такие соседи жили.
Балончик раптора всегда стоял на кухне - постоянный атрибут как, например, бутылка с подсолнечным маслом.