Рабочие будни дезинсектора

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам 26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах 26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х Преступление и наказание: вредителя настигла карма Преступление и наказание: вредителя настигла карма Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z» на форме Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z»... 20 карт, которые помогут понять современное состояние США 20 карт, которые помогут понять современное состояние США Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка] Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка] Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство "Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд "Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Очевидцы помогли остановить водителя сбившего старика на «зебре» Очевидцы помогли остановить водителя сбившего старика на «зебре» В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего... Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов Были и у нас: скромная, но поучительная история советских... Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить Воссоединение детёныша ленивца с мамой Воссоединение детёныша ленивца с мамой 50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом 50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом
Рабочие будни дезинсектора

Рабочие будни дезинсектора

Автор:
19 мая 2022 09:24
Метки: в мире   видео   дезинсектор   насекомые   работа   тараканы   
473
1
1
Работающий дезинсектором мужчина показал, с чем ему часто приходится сталкиваться в домах и квартирах.

От количества насекомых в шоке даже дезинсектор

Будничная рабочая обстановка. Зрелище не из приятных.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   дезинсектор   насекомые   работа   тараканы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Юрий Час назад
Не нарывался на неприятности этот дезинсектор.....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
El Niño 19 минут назад
Китайцам надо открывать свою точку в этом месте: сырье есть, а они знатные любители пикантной кухни! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 24 минуты назад
Чтобы от соседей не приходили - посыпайте порог, а также подоконники (можно снаружи) борной кислотой (продаётся в аптеке). Хорошо также посыпать ею сверху кухонные шкафы и пространство под нижними ящиками, можно вдоль плинтусов, если видели их там. Гарантированно помогает. Борка разъедает хитин, таракан наступивший на борку умирает за 2-3 дня, кроме того "заражает" несколько других, общаясь с ними. Борка выдыхается примерно за год, надо обновлять.
Ну и профилактика - никаких щелей, никакой сырости, никакой грязи и остатков еды в открытом доступе.
Идеально - это сделать капремонт, чтобы не было щелей, а потом поддерживать чистоту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Час назад
Откачать жидкость из труб и оставить на два-три дня дом без отопления зимой. Пока привезут свежих с соседнего дома, пока они размножаться... Тараканы, хотя и переносят высокую радиацию, обходятся долгое время без воды, жрут практически всё и адаптируются к ядама, но холод в -15С не переносят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
WORLD Час назад
Судя по влажному поверхностям, он травил их жидкостью. Это бесполезно!
От тараканов можно избавиться только специальным газом. Исчезают навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Час назад
Писец.
У меня снизу такие соседи жили.
Балончик раптора всегда стоял на кухне - постоянный атрибут как, например, бутылка с подсолнечным маслом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

987562



Другие посты автора
Популярное
"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022
"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
Набирающие популярность
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Кот, оставшийся без дома, получил приют и работу в полицейском участке Кот, оставшийся без дома, получил приют и работу в полицейском участке Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме

На что жалуетесь?

Вернуться