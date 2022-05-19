2372
20
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не облегчили жизнь
- Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили
- Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
- Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения
- Безумные истории с женских форумов
Новости партнёров
После моей готовки все чисто, а вот после жены и сестёр - мать моя женщина.)
На практике: все что скопится в этой щели, при последних глотках содержимого начнет вытекать уже не на стол, а на тебя. Просто посмотрите на сколько вы переворачиваете кружку допивая до конца.
Только замена проводки в старом доме в сотню тысяч выйдет.
А дальше зависит от габаритов санузла.
Общая стоимость установки в старом доме постройки времён Хрущёва или Брежнева может обойтись в 2 или даже 3 сотни тысяч. При медианной зарплате в стране в 30 тысяч рублей среднестатистическому россиянину на установку бойлера лет 5 копить придётся, экономя на еде.