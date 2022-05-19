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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
19 мая 2022 07:46
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2372
20
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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12  комментариев
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5k
Ыукп 3 часа назад
От человека зависит.
После моей готовки все чисто, а вот после жены и сестёр - мать моя женщина.)
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1k
Vi 18 минут назад
Комментарий к фото
В теории очень красиво.
На практике: все что скопится в этой щели, при последних глотках содержимого начнет вытекать уже не на стол, а на тебя. Просто посмотрите на сколько вы переворачиваете кружку допивая до конца.
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29
eutace 21 минуту назад
дно там снимается
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13k
ss 2 часа назад
Этот мост НИЖЕ уровня воды.

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192
Жирный бот 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну бойлер поставить и небогатый может)
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192
Жирный бот Злодей Час назад
Комментарий к фото
у богатых - есть деньги) не богатым - пофиг на дизайн, мне в туалете установили его на стене, над бачком сверху, совершенно не мешает
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192
Жирный бот Константин Каштанов 24 минуты назад
Комментарий к фото
Х.з, у мамы в старой панельке 90 года без всяких танцев с проводкой поставили..Ну и всетаки медианная зп 35 тыс, хотя х.з как на неё живут
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АРОН
Всю жизнь работаю врачом
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