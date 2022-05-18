«Мадагаскар наш»: как Пётр I планировал колонизировать «пиратский остров»

Принято считать, что эту идею Петру I подкинул датчанин Даниэль Якоб Вильстер. За ним закрепилась репутация опытного морского волка, поскольку к своим 50 годам он успел повоевать под всеми знамёнами, выступавшими в Балтийском море. Видимо, это и сыграло в его пользу.

Именно этот мореплаватель рассказал первому российскому императору, что все могущественные державы уже давно поделили между собой значимые порты Африки и Индии, которые используются как торгово-перевалочные пункты, открывающие доступ во все стороны света.

Но почему же было предложено колонизировать именно Мадагаскар?