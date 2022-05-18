«Мадагаскар наш»: как Пётр I планировал колонизировать «пиратский остров»

Ни для кого не секрет, что Пётр I прорубил окно в Европу. Однако планы царя касались и покорения Индийского океана с целью выстраивания торговых отношений с азиатскими странами. Но для начала Российская империя планировала колонизировать далёкий Мадагаскар. Чем же обернулся столь грандиозный план?
Принято считать, что эту идею Петру I подкинул датчанин Даниэль Якоб Вильстер. За ним закрепилась репутация опытного морского волка, поскольку к своим 50 годам он успел повоевать под всеми знамёнами, выступавшими в Балтийском море. Видимо, это и сыграло в его пользу.
Именно этот мореплаватель рассказал первому российскому императору, что все могущественные державы уже давно поделили между собой значимые порты Африки и Индии, которые используются как торгово-перевалочные пункты, открывающие доступ во все стороны света.
Но почему же было предложено колонизировать именно Мадагаскар?
Там размещалась Либерталия – пиратское государство, ставшее центром мирового разбоя. Поэтому неудивительно, что в отличие от других стран, Мадагаскар никому не подчинился. Вильстер же предложил установить над островом протекторат, основать военно-морскую базу и в дальнейшем наладить торговлю с Индией.
Самое интересное, что план не был новым. По сути датчанин просто рассказал несостоявшийся план короля Швеции Карла XII, отказавшегося от задуманного после поражения в Северной войне. Петру I авантюра понравилась, поэтому он принял Вильстера на службу вице-адмиралом и стал готовить экспедицию.
Подготовка проводилась в строгой секретности. Датчанина даже поместили под домашний арест, чтобы избежать возможной утечки. И это удалось, план был реализован.
В 1723 году два военных фрегата отплыли под торговыми флагами, дабы соседние страны ничего не заподозрили. Правда, довести задуманное до конца не удалось. Планировалось, что корабли пройдут мимо Шотландии, а прибыв на место, Вильстер пригласит короля пиратов на аудиенцию и заключит торговый союз. Однако оба фрегата дали течь у берегов Дании и были вынуждены вернуться домой.
Пётр I планировал возобновить экспедицию через два года и даже начал более тщательную подготовку, однако его кончина вынудила Российскую империю отказаться от планов. Но был ли шанс на успех?
По мнению историков, не было. Либерталии, какой её рисовали моряки того времени, не существовало. Никакого централизованного государства не существовало, а остров населяли независимые шайки пиратов и контрабандистов.
Бухта Сен-Мари, служившая для разбойников портом, прекратила своё существование после визита англичан ещё в 1699 году. Так что при всём желании договариваться там уже было не с кем. Да и плыть до Индии не было никакого смысла, ведь в то время там уже делили власть всё те же англичане и французы.
Несмотря на то, что колонизация Мадагаскара так и осталась авантюрой на бумаге, Российская империя ещё смогла показать себя, переключившись на другие регионы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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