26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах

2013
27
Быть владельцем дома — это не шуточки, это дело серьёзное. В любой момент тебя может подстерегать какая-нибудь неожиданность и нужно быть к ней готовым.
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2. "Я начинаю думать, что этот вид не стоит того, чтобы игроки в гольф целились прямо в наши окна"
5. "Что я вижу, лёжа на полу в ванной и глядя на дыру в потолке, в которую я только что провалился"
7. "Я убирался в арендованном доме и почувствовал какой-то странный запах в шкафу. На полу нашлась надпись "Я нассал в шкаф"
8. "Мы с женой копили много лет, чтобы построить хижину нашей мечты в лесу, и менее чем через два года в заброшенном доме через дорогу открылся табачный магазин и зажёгся, как маяки Гондора"
11. "Купил свой первый дом, он шёл вместе с сараем. Оказывается, предыдущий владелец сам устанавливал проводку в сарае и частично в доме...
12. "Я пришёл по вызову заменить выключатель и обнаружил, что предыдущий электрик использовал ленту вместо коннекторов для изоляции. Время проверить весь дом"
14. "Это медоносные пчёлы, которые целым роем поселились в стене моего дома. Они строили новый улей. Вызвал пчеловода, он их сейчас спасает (и меня)"
17. "Ну кто так строит? В новом доме, который недавно купили мои друзья, унитаз стоит рядом с окном, выходящим на другие дома. Это единственное окно в доме без жалюзи"
19. "Прожив два года в этом доме, я пришёл домой и узнал, что каминная полка была просто приклеена"
23. "Пожалуйста, не хороните своего питомца в пластиковом контейнере. Кто-то (например, я) может случайно выкопать его однажды"
24. "Купил свой первый дом. Мне сказали, что под ковром твёрдая древесина, и показали пол в кладовке, где действительно древесина. Но в гостиной - увы. Придётся класть новый пол"
25. "Покинул наш совершенно обычный дом, уйдя по делам. Вернулся через полтора часа - и вот"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скорее всего, нижняя часть окна с зеркальной пленкой.
В любом случае, повесить жалюзи делов на пару часов, включая поездку в магазин и выбор.
Я, конечно, не профессиональный электрик, потому могу не знать, что такое коннектор для изоляции. Просветите?
В штатах с теплым сухим климатом никаких проблем от этого нет.
Какой трындец, это неслыханно!
В советских домах ещё медь на алюминий крутили и многожил на одножил.
Что значит крутили? Сейчас что перестали?