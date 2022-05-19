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26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах

26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах

Автор:
19 мая 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Всякое бывает   Юмор   бытовые проблемы   и такое бывает   картинка дня   катастрофы   неудачи   обломы   плохой день   
2013
27
Быть владельцем дома — это не шуточки, это дело серьёзное. В любой момент тебя может подстерегать какая-нибудь неожиданность и нужно быть к ней готовым.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Всякое бывает   Юмор   бытовые проблемы   и такое бывает   картинка дня   катастрофы   неудачи   обломы   плохой день   
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18  комментариев
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12k
Alex Час назад
Т.е. они там строят не из говна и палок, а просто из говна. Результат на фото мерикосских бед.
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1k
rustemmedved Минуту назад
Настало время офуительных историй от любителей картонных домиков.
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6k
newegg 15 минут назад
унитаз стоит рядом с окном, выходящим на другие дома. Это единственное окно в доме без жалюзи".
Скорее всего, нижняя часть окна с зеркальной пленкой.
В любом случае, повесить жалюзи делов на пару часов, включая поездку в магазин и выбор.


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228
Makfatym 19 минут назад
Комментарий к фото
явно не наши электрики, больно сыкливые
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2k
Illuminat Полчаса назад
"использовал ленту вместо коннекторов для изоляции"
Я, конечно, не профессиональный электрик, потому могу не знать, что такое коннектор для изоляции. Просветите?
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10k
Дмитрий 50 минут назад
Пиндосовская дребедень...
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3k
Babangdida 52 минуты назад
Дарите радость детям!

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18k
nobody® 59 минут назад
Комментарий к фото
Индюк тоже своего рода гольфист, за мячиком пришёл
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2k
perekrestok 59 минут назад
Один раз на даче забыл закрыть окно на первом этаже. Днем в углу за занавеской обнаружил МУРАВЕЙНИК! Муравьи ночью перенесли все - веточки, яйца, муравьиных маток в дом. Пришлось убирать все пылесосом и выбрасывать под забор.Теперь проверяю все окна каждый вечер.
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9k
Ivan Час назад
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4k
Vlad Час назад
"Я пришёл по вызову заменить выключатель и обнаружил, что предыдущий электрик использовал ленту вместо коннекторов для изоляции. Время проверить весь дом"
Какой трындец, это неслыханно!

В советских домах ещё медь на алюминий крутили и многожил на одножил.
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1k
lobster Час назад
Лента вместо коннекторов ему, видите ли, не понравилась. Ишь ты, неженка какая...
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