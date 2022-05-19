26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах

Быть владельцем дома — это не шуточки, это дело серьёзное. В любой момент тебя может подстерегать какая-нибудь неожиданность и нужно быть к ней готовым.

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1. "Подготовился ко сну, зашёл в спальню, а там вот такая ерунда" 0 Источник:

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2. "Я начинаю думать, что этот вид не стоит того, чтобы игроки в гольф целились прямо в наши окна" 0 Источник:

3. "В моем новом доме не помечен ни один предохранитель" 0 Источник:

4. "В дом моих соседей вломился дикий индюк" 0 Источник:

5. "Что я вижу, лёжа на полу в ванной и глядя на дыру в потолке, в которую я только что провалился" 0 Источник:

6. "Это не у меня случилось, но это полный отстой" 0 Источник:

7. "Я убирался в арендованном доме и почувствовал какой-то странный запах в шкафу. На полу нашлась надпись "Я нассал в шкаф" 0 Источник:

8. "Мы с женой копили много лет, чтобы построить хижину нашей мечты в лесу, и менее чем через два года в заброшенном доме через дорогу открылся табачный магазин и зажёгся, как маяки Гондора" 0 Источник:

9. "Это стена в доме моего друга..." 0 Источник:

10. "Моё кресло-мешок лопнуло. Как собрать эти чёртовы белые шарики?" 0 Источник:

11. "Купил свой первый дом, он шёл вместе с сараем. Оказывается, предыдущий владелец сам устанавливал проводку в сарае и частично в доме... 0 Источник:

12. "Я пришёл по вызову заменить выключатель и обнаружил, что предыдущий электрик использовал ленту вместо коннекторов для изоляции. Время проверить весь дом" 0 Источник:

13. "Взорвалась дверца микроволновки. Дом построен год назад" 0 Источник:

14. "Это медоносные пчёлы, которые целым роем поселились в стене моего дома. Они строили новый улей. Вызвал пчеловода, он их сейчас спасает (и меня)" 0 Источник:

15. "Наверное, я оставил окно открытым прошлой ночью, но не уверен" 0 Источник:

16. "Соседский фонарь для "безопасности", который горит 24 часа в сутки 7 дней в неделю" 0 Источник:

17. "Ну кто так строит? В новом доме, который недавно купили мои друзья, унитаз стоит рядом с окном, выходящим на другие дома. Это единственное окно в доме без жалюзи" 0 Источник:

18. "Ремонт в недавно купленном доме..." 0 Источник:

19. "Прожив два года в этом доме, я пришёл домой и узнал, что каминная полка была просто приклеена" 0 Источник:

20. "Кухонная раковина целиком просто провалилась под столешницу" 0 Источник:

21. "Родители купили дом и обнаружили это, осматривая кухню…" 0 Источник:

22. "Мой сон был грубо нарушен тем, что из кухонного шкафчика всё рухнуло на пол" 0 Источник:

23. "Пожалуйста, не хороните своего питомца в пластиковом контейнере. Кто-то (например, я) может случайно выкопать его однажды" 0 Источник:

24. "Купил свой первый дом. Мне сказали, что под ковром твёрдая древесина, и показали пол в кладовке, где действительно древесина. Но в гостиной - увы. Придётся класть новый пол" 0 Источник:

25. "Покинул наш совершенно обычный дом, уйдя по делам. Вернулся через полтора часа - и вот" 0 Источник: