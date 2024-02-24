Сообщество «Выглядит недешево» посвящено фотографиям, гифкам и видео различных ошибок, несчастных случаев и аварий, которые влетели кому-то в копеечку. В этой подборке вас ждет сгоревший дотла ангар с суперкарами, скульптура ценой десятки тысяч долларов, которую разбили дети в музее, и многие другие уморительные и очень дорогие неудачи.