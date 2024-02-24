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Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф

Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф

Автор:
24 февраля 2024 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аварии   катастрофы   неудачи   ошибки   
11060
36

Сообщество «Выглядит недешево» посвящено фотографиям, гифкам и видео различных ошибок, несчастных случаев и аварий, которые влетели кому-то в копеечку. В этой подборке вас ждет сгоревший дотла ангар с суперкарами, скульптура ценой десятки тысяч долларов, которую разбили дети в музее, и многие другие уморительные и очень дорогие неудачи.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   аварии   катастрофы   неудачи   ошибки   
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42  комментария
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1k
Иван 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
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50k
Максим Т. 4 часа назад
Комментарий к фото
Простите, а чем это г...но стало хуже?
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4k
OLDer 5 часов назад
9. Не вижу убытков, ну рассыпали Лего можно же пересобрать.
12. Тоже не убыток. Так иногда избавляются от самолётов которые выработали свой ресурс. Дешевле скинуть в воду чем снимать с авианосца и потом утилизировать на земле.
Пример: так утилизировали самолеты американцы после войны во Вьетнаме.
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7k
Нестерин Сергей 5 часов назад
Под вами кабель связи Москва- Минск и силовой кабель на 6кВт. Порвёте 6кВт- сгорите нахрен вместе с экскаватором. Порвёте кабель связи Москва- Минск- рвите нахрен 6кВт.
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24k
Валерий 5 часов назад
Комментарий к фото
а где рено?
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59k
Мойша 6 часов назад
Комментарий к фото
С доставкой прямо на кладбище.
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11k
MPEG-8 6 часов назад
Напомним, 23 марта 2021 года из-за сильного ветра контейнеровоз длиной 400 м (1312 футов) сел на мель и заблокировал канал для сотен других судов.
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6k
heta 7 часов назад
===32. Молодые люди случайно испортили картину стоимостью 500 000 долларов. Рядом лежали кисти и краски, и они решили, что это такая интерактивная выставка===
Так они ведь и не ошиблись...
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352
Рома heta 5 часов назад
Эта картина была одной из работ Рудольфа Мухоморова - автора бессмертного шедевра : "Человек на снегу".
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938
AlexWoyz 7 часов назад
концерта не будет..
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6k
heta 7 часов назад
===2. Когда ты живешь в Норвегии и забыл закрыть окно в домашнем офисе===
"Домашний офис"
Безалкогольное вино
Обезжиренное молоко
Солёные сладости
Летающий бульдозер
Плавающий утюг
...
И еще сотни и тысячи аналогичных по бессмысленности словосочетаний.
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2k
КАКАнгел 7 часов назад
ну за детей ответственность несут родители.
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873
Шурман 9 часов назад
1) Фото Бельгия - Написано черным по белому , мост не безопасен для транспорта 2) Придурок с моего района араб разбил его в франции . Раньше его бэтмобиль останавливали менты что бы просто посмотреть . Машина была на дубайских номерах .
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333
Alex 9 часов назад
"17. На винном заводе Bodegas Vitivinos в Испании разлилось 50 000 литров вина"
Ссылка www.youtube.com
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111
Артём 9 часов назад
Вопреки тиражируемому мифу, это вообще не ошибка. Это съёмки фильма о безопасности полётов. И да, самолёт они утопили. Как и задумывалось.
Ссылка youtu.be
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5k
Хачик 9 часов назад
Комментарий к фото
Напомнило...

Вчера, в Ростовской области столкнулись и выбыли из строя "Ламборгини" ценой 10000000 долларов и "Роллс Ройс" ручной сборки, ценой 22000000 долларов. Ростовская область скрылась с места происшествия...
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6k
livaneth 9 часов назад
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72k
Пётровыч 9 часов назад
Отвечу на самый главный вопрос, платить за это будут страховые компании.
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83
Аврашалом Маркович 9 часов назад
Мост рядом с рекой - это не косяк строителей, там вроде как ураган прошёл, засыпал дороги к мосту и изменил русло реки. В Южной Америке кажется.
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38k
АнтонПолднев 10 часов назад
Точно испортили?

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2k
Victor 10 часов назад
Перевернут - дальше поедет

https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/15/3841365/478862731b816ed3b7e3903af7932a83.jpg
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