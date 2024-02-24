11060
36
Сообщество «Выглядит недешево» посвящено фотографиям, гифкам и видео различных ошибок, несчастных случаев и аварий, которые влетели кому-то в копеечку. В этой подборке вас ждет сгоревший дотла ангар с суперкарами, скульптура ценой десятки тысяч долларов, которую разбили дети в музее, и многие другие уморительные и очень дорогие неудачи.
×
×
4. Грузовой корабль "Золотой луч". На нем было 4200 автомобилей. Потребовалось 14 месяцев, чтобы подготовиться к его утилизации
8. Дети играли в салочки в музее и свалили скульптуру в виде диснеевского замка за 70 000 долларов
9. Дети разбили скульптуру LEGO за 15 000 долларов спустя всего час после открытия выставки
19. Бэтмобиль на основе Lamborghini стоимостью 1,4 миллиона долларов столкнулся с Renault Scenic
32. Молодые люди случайно испортили картину стоимостью 500 000 долларов. Рядом лежали кисти и краски, и они решили, что это такая интерактивная выставка
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Эпично: 30 дизайнерских и строительных ляпов
- 35 гениев, которые не справились с простейшими задачами
- 25 человек, которые пережили один из худших дней в своей жизни
- Бывают в жизни огорчения: 25 ошибок, которых можно было избежать
- 26 бытовых катастроф, случившихся в чьих-то домах
Метки: Юмор аварии катастрофы неудачи ошибки
Новости партнёров
реклама
12. Тоже не убыток. Так иногда избавляются от самолётов которые выработали свой ресурс. Дешевле скинуть в воду чем снимать с авианосца и потом утилизировать на земле.
Пример: так утилизировали самолеты американцы после войны во Вьетнаме.
Вы когда-нибудь собирали очень объёмный объект из лего?
Представьте: Вы проделали какую-либо очень большую работу к определённой дате, а Вам расхерачили её. А, фигня, ещё раз сделаешь!
Так они ведь и не ошиблись...
"Домашний офис"
Безалкогольное вино
Обезжиренное молоко
Солёные сладости
Летающий бульдозер
Плавающий утюг
...
И еще сотни и тысячи аналогичных по бессмысленности словосочетаний.
Вчера, в Ростовской области столкнулись и выбыли из строя "Ламборгини" ценой 10000000 долларов и "Роллс Ройс" ручной сборки, ценой 22000000 долларов. Ростовская область скрылась с места происшествия...
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/15/3841365/478862731b816ed3b7e3903af7932a83.jpg