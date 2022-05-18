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"Вой, давка": как гибли люди на Ходынке

"Вой, давка": как гибли люди на Ходынке

Автор:
18 мая 2022 17:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Москва   Прошлое   Ходынское поле   интересное   история   коронация   николай ii   события   
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18 мая (по старому стилю) 1896 года на окраине тогдашней Москвы, на Ходынском поле, случилась крупнейшая трагедия, ознаменовавшая восхождение на престол Николая II.
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Источник:

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Метки: Москва   Прошлое   Ходынское поле   интересное   история   коронация   николай ii   события   
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13  комментариев
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2k
Sam 3 часа назад
Любили царя верноподданные, стихи про него писали.
Позже в святые страстотерпцы записали...

Наш царь

Наш Царь Мукден, наш Царь Цусима,
Наш Царь кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму темно.

Наш Царь убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит встав на эшафот.
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1k
Sergius SPb 43 минуты назад
Умри в давке за халяву.
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46k
Элек Мек 2 часа назад
На похоронах И.В.Сталина на Трубной площади тоже много людей задавили.
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Вот честно. За кружками с вензелями ломанулись? Царь, конечно, мразь. Но и эти подданные - тоже не из лучших.
Меня этот п"дор больше бесит, к примеру, тем что запретил солдатские каски. Они, видите-ли, "не воинственные"...
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