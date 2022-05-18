"Вой, давка": как гибли люди на Ходынке

Когда стало известно, что будут подарки, то народ стал скапливаться на поле еще с ночи. По самым разным данным на Ходынке собралось от 500 до 800 тысяч человек.

Народ шёл пешком десятки километров из городков и деревень. Кто-то ехал на повозках.

А на все гуляния было выделено только лишь десять тысяч рублей. На торжества по случаю коронации Александра III в 1883 году казна потратила больше полумиллиона. Очевидцы вспоминали, что продукты на столах закончились ещё до прибытия императорской четы. И когда дальние ряды людей узнали, что на всех гостинцев может не хватить, началась давка. 1800 полицейских, следивших за порядком, просто не могли справиться с натиском озверевшей и хмельной толпы. Те, кто были сзади напирали на тех, кто был ближе к лавкам с едой, а те сносили постройки и падали, задавленные толпой.