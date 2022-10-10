А шоколад ли ты вообще, белый?

Этот вопрос один из вечных. По типу «Что появилось раньше – курица или яйцо»?
Наслаждаясь ломтиком этого белоснежного лакомства, голову неожиданно может посетить мысль: а является ли белый шоколад технически шоколадом?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться собственно с составом классического шоколада. Для изготовления этого лакомства используют какао-бобы. Примерно половина состава этого продукта – какао-масло, вторая половина – волокна темного цвета. В состав настоящего качественного шоколада входят тертое какао и подсластитель (обычно сахар). В него могут включаться и другие ингредиенты. Оттенок и характерный вкус обеспечивают как раз какао-волокна.
Какао-масло, которое само по себе обладает очень слабым ароматом, отвечает именно за физические свойства продукта: ломкость, хрусткость, твердость, блеск.
Собственно, белый шоколад не содержит какао-волокна. Поэтому он светлый и практически не имеет вкуса какао. Продукт под таким названием получается из смеси сухого молока, сахара и какао-масла. Придумали его кондитеры швейцарской компании Nestle, перед которыми стояла задача утилизации с пользой излишков какао-масла. Но новинку, ставшую, так сказать, побочным продуктом, потребители полюбили. И белый шоколад стали изготавливать уже специально, в виде самостоятельного продукта.
Белый шоколад: Кондитерское изделие, получаемое на основе масла какао, молока и (или) продуктов его переработки и сахара, в состав которого входит не менее 20% масла какао и не менее 14% сухих веществ молока и (или) продуктов его переработки, в том числе не менее 3,5% молочного жира.
То есть законодательно белый имеет право называться шоколадом, поскольку в его состав входит более 20% какао-масла. Если провести небольшой опыт и попробовать поочередно кусочек темного, молочного и белого шоколада, то по текстуре, текучести, таянию отличий между ними не будет. У последнего только будет более молочный вкус.
Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что изначально под шоколадом его создатели индейцы майя вообще подразумевали исключительно горячий напиток. Поэтому классификация шоколада сейчас – это, скорее, дело вкуса, культурных и национальных особенностей.
А какой шоколад предпочитаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов
- Очевидное и гениальное: как придумали гематоген, и почему продукт завоевал такую популярность в СССР?
- 12 фотографий, которые раскрывают внутреннюю суть разных предметов
- Сухая угроза: действительно ли особая разновидность молока может представлять опасность для организма?
- И так съедят: какими способами производители реализуют мясо сомнительного качества?
Тот который БОЛЬШЕ!. А без шуток, конечно классический "горький"
А белый в реальности не может быть шоколадом, но название сохранено. На том в свое время (лет десять назад точно) и порешили.
Тогда WCM...