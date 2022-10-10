А шоколад ли ты вообще, белый?

То есть законодательно белый имеет право называться шоколадом, поскольку в его состав входит более 20% какао-масла. Если провести небольшой опыт и попробовать поочередно кусочек темного, молочного и белого шоколада, то по текстуре, текучести, таянию отличий между ними не будет. У последнего только будет более молочный вкус.

Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что изначально под шоколадом его создатели индейцы майя вообще подразумевали исключительно горячий напиток. Поэтому классификация шоколада сейчас – это, скорее, дело вкуса, культурных и национальных особенностей.