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А шоколад ли ты вообще, белый?

А шоколад ли ты вообще, белый?

Автор:
10 октября 2022 14:30
Сообщество : RealFishki
Метки: белый шоколад   какао масло   какао-бобы   классификация   отнесение   продукт   содержание   состав   
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Этот вопрос один из вечных. По типу «Что появилось раньше – курица или яйцо»?

Наслаждаясь ломтиком этого белоснежного лакомства, голову неожиданно может посетить мысль: а является ли белый шоколад технически шоколадом?

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться собственно с составом классического шоколада. Для изготовления этого лакомства используют какао-бобы. Примерно половина состава этого продукта – какао-масло, вторая половина – волокна темного цвета. В состав настоящего качественного шоколада входят тертое какао и подсластитель (обычно сахар). В него могут включаться и другие ингредиенты. Оттенок и характерный вкус обеспечивают как раз какао-волокна.

Какао-масло, которое само по себе обладает очень слабым ароматом, отвечает именно за физические свойства продукта: ломкость, хрусткость, твердость, блеск.

Собственно, белый шоколад не содержит какао-волокна. Поэтому он светлый и практически не имеет вкуса какао. Продукт под таким названием получается из смеси сухого молока, сахара и какао-масла. Придумали его кондитеры  швейцарской компании Nestle, перед которыми стояла задача утилизации с пользой излишков какао-масла. Но новинку, ставшую, так сказать, побочным продуктом, потребители полюбили. И белый шоколад стали изготавливать уже специально, в виде самостоятельного продукта.

Белый шоколад: Кондитерское изделие, получаемое на основе масла какао, молока и (или) продуктов его переработки и сахара, в состав которого входит не менее 20% масла какао и не менее 14% сухих веществ молока и (или) продуктов его переработки, в том числе не менее 3,5% молочного жира.

То есть законодательно белый имеет право называться шоколадом, поскольку в его состав входит более 20% какао-масла. Если провести небольшой опыт и попробовать поочередно кусочек темного, молочного и белого шоколада, то по текстуре, текучести, таянию отличий между ними не будет. У последнего только будет более молочный вкус.

Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что изначально под шоколадом его создатели индейцы майя вообще подразумевали исключительно горячий напиток. Поэтому классификация шоколада сейчас – это, скорее, дело вкуса, культурных и национальных особенностей.

А какой шоколад предпочитаете вы?

Источник:

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Метки: белый шоколад   какао масло   какао-бобы   классификация   отнесение   продукт   содержание   состав   
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11  комментариев
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4k
SandMANn Час назад
"А какой шоколад предпочитаете вы?"
Тот который БОЛЬШЕ!. А без шуток, конечно классический "горький"
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14k
Кот Скрипалей 13 минут назад
Я когда из комы третьей степени вышел и домой выписался, ел по две 100г плитки шоколада в день, не знаю что это было, но сейчас от одной полоски темного уже тошнит.
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9k
Василенко Татьяна 39 минут назад
Любой шоколад обожаю! Особенно с несладким кофе - море удовольствия!
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105
PsyDoza Frankenschpökel 43 минуты назад
Белый шоколад придумали чтобы негры тоже могли пачкаться
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
С белым шоколадом давно определились, так что поздно Вы очнулись. Новая тема - розовый (рубиновый) шоколад.
А белый в реальности не может быть шоколадом, но название сохранено. На том в свое время (лет десять назад точно) и порешили.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Белый шоколад имеет значение.
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