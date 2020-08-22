2020 решил избавиться от Китая

Природа ну очень сильно обиделась на Китай. Если в начале года их истреблял всем известный вирус, то теперь жителей Поднебесной просто смывает.
Сильнейшие за последние 50 лет наводнения накрыли юго-запад Китая. В результате затяжных дождей, которые идут уже несколько недель, реки Цинъицзян, Дадухэ и Миньцзян вышли из берегов. Уровень воды быстро достиг критической отметки.
Досталось даже 71-метровой Лэшаньской статуе Будды. Впервые с 1949 года пальцы её ног оказались в воде. А ведь если верить легендам, как только ноги Будды уйдут под воду, весь Сычуань полностью смоет.
日本で博士号取って四川大学に戻った僕に中国語教えてくれた先生は元気かなあ。— AI猫応援団Glückfeld⁷ 💫🌏 🙀 (@JOAT2020JAN) August 20, 2020
中国内陸部 広範囲で断続的な大雨 洪水などの被害相次ぐ | NHKニュース https://t.co/6zXk1svdrX
Воды стало так много, что рабочим гидроэлектростанции «Три ущелья», расположенной в районе Сычуаня пришлось экстренно сбрасывать излишки воды.
В результате наводнения 2,5 миллиона человек оказались в зоне стихийного бедствия. Пострадал даже биткоин. Ряд майнинговых ферм по добыче криптовалют в Сычуане просто смыло. А ведь майнеры со всего мира именно в сезон дождей предпочитают размещать своё оборудование в Сычуане из-за очень дешёвой электроэнергии.
A local mining farm based in Sichuan, China was DEVASTATED by the recent heavy rainfall in the region, video attached 1/2 pic.twitter.com/CvdEAUeq3x— Poolin (@officialpoolin) August 21, 2019
Ну что же, у 2020 года в запасе есть 4 месяца, будем посмотреть…А как вы считаете, какие испытания ещё выпадут на долю китайцев?
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Метки: 2020 Сычуань будда испытания китай криптофермы наводнение
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