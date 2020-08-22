FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 5996 постов • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
2020 решил избавиться от Китая

2020 решил избавиться от Китая (4 фото + 3 видео)

Автор:
22 августа 2020 11:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020   Сычуань   будда   испытания   китай   криптофермы   наводнение   
914
4
3
Природа ну очень сильно обиделась на Китай. Если в начале года их истреблял всем известный вирус, то теперь жителей Поднебесной просто смывает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: 2020   Сычуань   будда   испытания   китай   криптофермы   наводнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
945
Vladimir Taranovich 15 минут назад
Ну, чистой воды карма. Не злорадствую. Но за весь тот дым, который они устроили. И ресурсы пользуют, как не в себя. Рано или поздно подобное и должно было случиться. Земля - это ж организм, а не шахта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On Полчаса назад
Да насрать на них уже. Сами виноваты. Нехер природу е*ать было. Они плевали и плюют на весь мир и на то как другие страдают и помирают тысячами из за вируса которые эти же и породили. И таких вирусов они породили уже штуки 3-4 всего за 30 лет. Засрали не только свою страну но и пол мира заодно. Уничтожают природу везде как саранча гребанная и жаднючая лишь тупо ради бабла и ресурсов. Остальных жаже за людей не считают. Поделом им. Не жалко ни разу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NoIseWind Show Must Go On 14 минут назад
Плюсану пожалуй... Интересно когда они одумаются? Или планируют засрать всё у себя и переехать в чистое место типа Сибирь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Обнародованы данные о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса Обнародованы данные о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса Спасенный поросенок стал звездой интернета и героем фотожаб Спасенный поросенок стал звездой интернета и героем фотожаб Землетрясение в Китае: снимки до и после Землетрясение в Китае: снимки до и после Нелепая раскраска 1000-летней статуи Будды возмутила китайцев Нелепая раскраска 1000-летней статуи Будды возмутила китайцев Пенсионер лишился чувств ощутив на себе внезапный удар кошкой: видео Пенсионер лишился чувств ощутив на себе внезапный удар кошкой: видео
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47871



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
3
138
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
Как выглядели римские императоры на самом деле?
6
121
Как выглядели римские императоры на самом деле?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Scooter
1
12
Scooter
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
6
77
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авария#россия#прикольные#СССР#дети#подборка#актеры
#юмор#животные#картинки#дтп#смешные#на различный вкус#авто авария#космос#смешно#вещи
#прикол#интересно#кино#интересное#собаки#питомцы#девушки#красота#авария дня#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться