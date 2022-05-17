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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
17 мая 2022 23:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1685
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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27k
Владимир 6 часов назад
Комментарий к фото
Это ей то 13 лет? Да у нее сиськи как у 30 ти летней.
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1k
Vi 39 минут назад
Комментарий к фото
По пункту 3: в русском языке верны оба варианты - творог и творог.
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2k
!ГЕНнадий 6 часов назад
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