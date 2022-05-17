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Самый дорогой «мусор»: ценные вещи, оказавшиеся на свалке по чьей-то глупости

Самый дорогой «мусор»: ценные вещи, оказавшиеся на свалке по чьей-то глупости

Автор:
17 мая 2022 22:40
Сообщество : Истории
Метки: выброшенные вещи   дорогие вещи   истории   мусор   невезучие люди   свалка   ценные находки   
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Многие люди выбрасывают в мусор старые и ненужные вещи, не задумываясь, какую порой ценность они могут представлять. Конечно, бывают и простые оплошности. Однако стоит помнить поговорку, звучащую примерно так: «что мусор для одного, то для другого – сокровище». И эти истории тому подтверждение.

Один американец, чьё имя неизвестно, планировал приобрести скрипку в подарок своей супруге, однако, к его удивлению, желаемое он нашёл в мусорке. Мужчина отнёс рабочий музыкальный инструмент на антикварную выставку, где планировал узнать его стоимость для дальнейшего возможного обмена.


Правда, от этой идеи он отказался, узнав, что в его руки попала скрипка, изготовленная итальянским мастером Джузеппе Педраццини в 1922 году. Данный инструмент был оценен примерно в 50 тыс. долларов. До сих пор неизвестно, кто же выбросил настоящее произведение искусства.

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Как и неизвестна личность женщины из Калифорнии, решившей выбросить компьютер Apple I, коих в 1976 году было изготовлено всего 200 штук. Но, видимо, она не увидела в нём никакой ценности, раз в апреле принесла его в Центр утилизации.

Там же находку оценили, ведь стоимость редкого компьютера сегодня составляет 200 тыс. долларов. Правда, по закону загадочной женщине теперь обязаны выплатить 50% прибыли.


Найджел Рейнольдс вполне заслуживает оказаться в списке неудачников, ведь он отправил в помойку первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", цена которой на аукционе достигла запредельную 471 тыс. долларов. К слову, это рекордная стоимость для коммерческих изданий 20-го столетия.

Как же так получилось? Однажды ему повезло взять интервью у Роулинг, которая и подарила ему книгу в качестве благодарности. Правда, тогда это произведение не было таким хитом. Самое интересное, что он даже не читал её, просто заявив, что роман не достоин внимания. Иронично, что спустя год Рейнольдс уже стоял в очереди, чтобы приобрести следующее издание с подписью писательницы для своего сына.


А вот Элизабет Гибсон по праву можно назвать удачливой, ведь ей посчастливилось найти в мусорном баке картину стоимостью в $1 млн в 2003 году. Во время похода за кофе она обнаружила красочный холст, оставленный между мешками с мусором. Несмотря на то, что вешать её было некуда, девушка забрала картину домой.

Вероятно, она бы и не знала, что попало к ней в руки, если бы не просмотр программы Antiques Roadshow от BBC спустя два года после обнаружения картины. Именно там рассказали, что это творение мексиканского художника Руфино Тамайо, написанное в 1970 году и пропавшее в 1987 году. Кто бы мог подумать, что местом его находки окажется помойка где-то в Нью-Йорке.


Бесспорным неудачником по праву можно назвать британца Джеймса Хауэллса. В 2009 году IT-инженер начал майнить, что принесло ему 7,5 тыс. биткоинов. Правда, тогда криптовалюта явно не была в приоритете, из-за чего в 2013 году мужчина спокойно выкинул жёсткий диск на помойку.

Какого же было его удивление, когда он увидел рост биткоина. Даже сейчас Хауэллс уверен, что сможет вернуть диск, однако власти Ньюпорта не разрешают проводить обыск свалки, где теперь покоится 280 млн. долларов.


Бывали ли в вашей жизни случайные ценные находки? Или, возможно, были случаи, когда вы что-то выбрасывали, а потом об этом очень жалели?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выброшенные вещи   дорогие вещи   истории   мусор   невезучие люди   свалка   ценные находки   
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