Самый дорогой «мусор»: ценные вещи, оказавшиеся на свалке по чьей-то глупости

Один американец, чьё имя неизвестно, планировал приобрести скрипку в подарок своей супруге, однако, к его удивлению, желаемое он нашёл в мусорке. Мужчина отнёс рабочий музыкальный инструмент на антикварную выставку, где планировал узнать его стоимость для дальнейшего возможного обмена.





Правда, от этой идеи он отказался, узнав, что в его руки попала скрипка, изготовленная итальянским мастером Джузеппе Педраццини в 1922 году. Данный инструмент был оценен примерно в 50 тыс. долларов. До сих пор неизвестно, кто же выбросил настоящее произведение искусства.