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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 103 поста • 12 подписчиков подписаться
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В Грозном медвежонок чуть не откусил девушке подбородок во время фотосессии

В Грозном медвежонок чуть не откусил девушке подбородок во время фотосессии

Автор:
17 мая 2022 17:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   грозный   медвежонок   происшествия   укус   фотосессия   
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Единение с природой дорого обошлось жительнице Грозного, решившей сфотографироваться с маленьким медвежонком. Разжимали пасть плюшевому хищнику три человека.

В центральном парке города Грозный медвежонок мёртвой хваткой вцепился в подбородок девушке, которая с ним фотографировалась и снимала видео. Кадры появились в Сети.

Желание потискать плюшевого зверька и выложить милое видео в сеть закончились предсказуемо печально - после непродолжительного обнюхивания и облизывания человеческого лица, мишка укусил женщину за подбородок.

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Оттащить косолапого от пострадавшей смогли только усилиями трёх человек.

В итоге девушка отправилась в больницу.

По словам очевидцев, животное держали на цепи и "сдавали как реквизит для фотосессий". Об этом пишет Life.ru.

Следственный комитет начал проверку.

По данным ведомства, животное было без поводка и намордника, а также не было привито от бешенства, при этом хозяйка за деньги давала делать с ним фото.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов (автор закона о защите животных) уже прокомментировал изданию "Подъём" инцидент, заявив, что нужно разобраться в ситуации и наказать владельцев медвежонка.

"Нельзя диких животных держать в условиях, которые для этого не предназначены. Они могут находиться только в специализированных учреждениях, где априори недопустим контакт с посторонними. Такие фотосессии — это незаконный бизнес. А с учётом того, что там ещё и пострадала эта девушка, это может быть квалифицировано уже не только как нарушение правил содержания животных, но и причинение вреда по неосторожности. Это уже уголовная статья", сообщил чиновник изданию.

В данный момент медвежонок у прежней владелицы изъят и находится в городском зоопарке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   грозный   медвежонок   происшествия   укус   фотосессия   
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18k
homerchik 5 часов назад
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34k
Mamin Sibiriak Час назад
Искал мозги. Не нашел, пришлось грызть чОдали.
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40
Lexx 5 часов назад
Хорошо за подбородок. Мог бы и за что нибудь помягче.
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