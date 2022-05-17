В Грозном медвежонок чуть не откусил девушке подбородок во время фотосессии

Оттащить косолапого от пострадавшей смогли только усилиями трёх человек.

В итоге девушка отправилась в больницу.

По словам очевидцев, животное держали на цепи и "сдавали как реквизит для фотосессий". Об этом пишет Life.ru.

Следственный комитет начал проверку.

По данным ведомства, животное было без поводка и намордника, а также не было привито от бешенства, при этом хозяйка за деньги давала делать с ним фото.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов (автор закона о защите животных) уже прокомментировал изданию "Подъём" инцидент, заявив, что нужно разобраться в ситуации и наказать владельцев медвежонка.

"Нельзя диких животных держать в условиях, которые для этого не предназначены. Они могут находиться только в специализированных учреждениях, где априори недопустим контакт с посторонними. Такие фотосессии — это незаконный бизнес. А с учётом того, что там ещё и пострадала эта девушка, это может быть квалифицировано уже не только как нарушение правил содержания животных, но и причинение вреда по неосторожности. Это уже уголовная статья", — сообщил чиновник изданию.

В данный момент медвежонок у прежней владелицы изъят и находится в городском зоопарке.