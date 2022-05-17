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В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности

В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности

Автор:
17 мая 2022 12:44
Метки: Китай   в мире   видео   завод   люди   повезло   рабочий   спасение   
1061
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Установленная в цеху завода в Китае камера наблюдения сняла момент спасения неосторожного рабочего. Мужчина из-за своей невнимательности чуть не погиб в измельчительном прессе.

Второй день рождения китайского рабочего

Коллеги мужчины вытащили его из машины и усадили на тумбу, чтобы он пришёл в себя.

Источник:

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Метки: Китай   в мире   видео   завод   люди   повезло   рабочий   спасение   
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12  комментариев
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50
WORLD 2 часа назад
Хорошо что работал не один, иначе бы всё!
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30k
MatveiVainrub 4 минуты назад
Получил в подарок вторую жизнь ?! Воспользуйся ей правильно .
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6k
corell 18 минут назад
Опасная работа на макаронной фабрике
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58k
pynh 49 минут назад
Это монтаж. Затянуло одного, а достали уже другого. Кто этих китайцев отличит.
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541
Arti 50 минут назад
Естественный отбор
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6k
Tim_G 55 минут назад
ну хорошо что не очередной сюжет в Ад'ок...
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8k
Garpia121 56 минут назад
Напарник спас, быстро среагировал.
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6k
Серега 57 минут назад
Вот теперь вы и узнали, для чего делают кнопку СТОП. Хорошо что второй сориентировался и отлично знает где она находится.
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1k
Александр Голованов Час назад
Спасибо реакции напарника! Ему обязан до конца дней своих спасением!
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Хорошие штаны у потерпевшего - даже желтые и коричневые пятна на проступили.
А вот второй за жопу хвататься начал...
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