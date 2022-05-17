15 старых семейных фото, раскрашенных энтузиастами

Группа энтузиастов решила помочь всем желающим и раскрасить старые фотографии, вдохнув в них новую жизнь, приоткрыв завесу прошлого. Результат работы мастеров очень душевный и трогательный!
Согласитесь, есть какая-то особенная магия в старых чёрно-белых фотографиях. А уж если это ещё и снимки родных людей, то рассматривать их становится ещё более интересно. К сожалению, не со всеми своими родственниками мы можем познакомиться в этой жизни, и можно бесконечно задаваться вопросом, а какими же они были, как выглядели, о чём мечтали.
Моя любимая фотография бабушки и дедушки
Свадьба бабули и дедули
Мой дедушка недавно скончался. Я хотел бы поделиться раскрашенным свадебным фото бабушки и дедушки со своей семьёй.
Моя покойная бабушка была партизанкой во время Второй мировой войны
Мне не удалось встретиться с бабушкой, потому что она умерла задолго до моего рождения. Мой отец очень скучает по ней. Когда она умерла, он был просто раздавлен. Я хотел бы его немного подбодрить. Спасибо за помощь!
Моя бабушка, Венесуэла 1950-х годов
Если кто-то сможет раскрасить, буду безмерно благодарен.
Пожалуйста, помогите мне раскрасить свадебное фото моих дедушки и бабушки!
Дедушка скончался неделю назад, и я всегда мечтал раскрасить этот снимок и показать ему. Униформа деда была тёмно-синяя, а платье бабули, кажется, нежно-голубого цвета. Благодарю вас!
На этой фотографии моя жена с мамой в 1963 году
Нам бы очень хотелось, чтобы эта фотография ожила.
Прадедушка и бабушка (с дробовиком) охотятся на грызунов незадолго до Великой депрессии
Моя бабушка (в центре) с братом и сестрой, Ирландия 30-х годов
Я помогаю ухаживать за мужчиной на фото, ему за 90
Его жена умерла год назад. Я хотела бы преподнести ему небольшой сюрприз. Не могли бы вы раскрасить это фото? Благодарю вас!
Раскрашенный снимок будет лучшим подарком для моих бабушек и дедушек!
Это примерно 60-е, на фотографии мой отец и его семья. Фучжоу, Китай.
Кто-нибудь может раскрасить эту фотографию моего пра-пра-дяди?
Мои мама и бабушка
Эта красотка — бабушка моей девушки
Бабушка скончалась на днях в 95 лет. Я надеюсь, кто-то здесь сможет что-то сделать с этим снимком, чтобы я мог немного подбодрить любимую. Спасибо.
Очень старая фотография моей пра-пра-пра-прабабушки
Моя любимая бабушка
Надеюсь, раскрашенное фото бабули будет отличным сюрпризом для моей мамочки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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