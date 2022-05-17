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15 старых семейных фото, раскрашенных энтузиастами

15 старых семейных фото, раскрашенных энтузиастами

Автор:
17 мая 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   в цвете   добро   краски   люди   трогательно   фото   
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Группа энтузиастов решила помочь всем желающим и раскрасить старые фотографии, вдохнув в них новую жизнь, приоткрыв завесу прошлого. Результат работы мастеров очень душевный и трогательный!

Согласитесь, есть какая-то особенная магия в старых чёрно-белых фотографиях. А уж если это ещё и снимки родных людей, то рассматривать их становится ещё более интересно. К сожалению, не со всеми своими родственниками мы можем познакомиться в этой жизни, и можно бесконечно задаваться вопросом, а какими же они были, как выглядели, о чём мечтали.


Моя любимая фотография бабушки и дедушки

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Свадьба бабули и дедули

Мой дедушка недавно скончался. Я хотел бы поделиться раскрашенным свадебным фото бабушки и дедушки со своей семьёй.


Моя покойная бабушка была партизанкой во время Второй мировой войны

Мне не удалось встретиться с бабушкой, потому что она умерла задолго до моего рождения. Мой отец очень скучает по ней. Когда она умерла, он был просто раздавлен. Я хотел бы его немного подбодрить. Спасибо за помощь!


Моя бабушка, Венесуэла 1950-х годов

Если кто-то сможет раскрасить, буду безмерно благодарен.


Пожалуйста, помогите мне раскрасить свадебное фото моих дедушки и бабушки!

Дедушка скончался неделю назад, и я всегда мечтал раскрасить этот снимок и показать ему. Униформа деда была тёмно-синяя, а платье бабули, кажется, нежно-голубого цвета. Благодарю вас!


На этой фотографии моя жена с мамой в 1963 году

Нам бы очень хотелось, чтобы эта фотография ожила.


Прадедушка и бабушка (с дробовиком) охотятся на грызунов незадолго до Великой депрессии

Моя бабушка (в центре) с братом и сестрой, Ирландия 30-х годов

Я помогаю ухаживать за мужчиной на фото, ему за 90

Его жена умерла год назад. Я хотела бы преподнести ему небольшой сюрприз. Не могли бы вы раскрасить это фото? Благодарю вас!


Раскрашенный снимок будет лучшим подарком для моих бабушек и дедушек!

Это примерно 60-е, на фотографии мой отец и его семья. Фучжоу, Китай.


Кто-нибудь может раскрасить эту фотографию моего пра-пра-дяди?

Мои мама и бабушка

Эта красотка — бабушка моей девушки

Бабушка скончалась на днях в 95 лет. Я надеюсь, кто-то здесь сможет что-то сделать с этим снимком, чтобы я мог немного подбодрить любимую. Спасибо.


Очень старая фотография моей пра-пра-пра-прабабушки

Моя любимая бабушка

Надеюсь, раскрашенное фото бабули будет отличным сюрпризом для моей мамочки.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   в цвете   добро   краски   люди   трогательно   фото   
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