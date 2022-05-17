15 старых семейных фото, раскрашенных энтузиастами

Согласитесь, есть какая-то особенная магия в старых чёрно-белых фотографиях. А уж если это ещё и снимки родных людей, то рассматривать их становится ещё более интересно. К сожалению, не со всеми своими родственниками мы можем познакомиться в этой жизни, и можно бесконечно задаваться вопросом, а какими же они были, как выглядели, о чём мечтали.

Моя любимая фотография бабушки и дедушки