История казней: почему повешение считалось самым позорным?

В истории хватает примеров, когда люди проявляли безграничную фантазию в области пыток и казней. Среди последних немало экзотических, с трудом укладывающихся в голову. Однако во все времена самой позорной казнью считалось повешение.
Почему же самый известный способ обзавёлся такой репутацией?
Ни для кого не секрет, что казни были сродни театральному представлению. Толпы желающих посмотреть заранее собирались у эшафота, чтобы занять место с лучшим обзором. Причём многие хотели, чтобы зрелище длилось дольше, дабы сполна насладиться мучениями.
Именно поэтому особой популярностью пользовались четвертования, сажания на кол или варка в кипящем масле.
Правда, «виновники праздника» не разделяли зрительских настроений. Во время последнего публичного выхода они всем видом пытались показать презрение к смерти и всем собравшимся. Особенно это касалось выходцев из благородных семей, не желавших давать повод для радости плебеям.
Самой же цивилизованной казнью было вышеупомянутое повешение. Как оно проходило, вероятно, известно всем. Но для кого же оно было унизительным? Для тех, кого хотели унизить власти, а именно дворян, купцов и прочих представителей аристократии.
Никто не хотел болтаться на верёвке с жуткой гримасой на лице под довольные возгласы толпы, мучительно дожидаясь удушья. А ведь в этот момент ещё и могло произойти опустошение кишечника или мочевого пузыря. Да и нередко бывали случаи, когда тело надолго оставляли висеть у всех на виду в качестве «воспитательного процесса».
К тому же повешение считалось «казнью для бедняков», а любое благородное лицо хотело соответствующей смерти: отсечение головы или как было позднее – расстрел. Оно и понятно, ведь в эпохи, когда почти каждый мужчина был воином, умереть от меча или топора считалось чем-то почётным.
Да и в довесок ко всему, приговорённый просто не успевал понять, что же произошло.
Стоит отметить, что в Средневековье была самая сложная система распределения наказаний, в которой учитывалась вина преступника и его происхождение.
Например, предателей четвертовали, фальшивомонетчикам заливали в глотку свинец, а ведьм, как известно, жгли на кострах. Головы отсекали аристократам, но за разные прегрешения могли и повесить, тем самым приравняв к убийцам, ворам, насильникам или простым беднякам, коих могли отправить на эшафот даже за бродяжничество.
Причём подобные сантименты просуществовали в европейских казнях аж до начала 20-го столетия. Исключением стала лишь Франция, которая во время Революции всех без разбору отправляла на гильотину.
Сейчас же подобное разделение, как и сами казни, можно встретишь лишь в исламских странах, живущих по шариату.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самой позорной казнью тысячи лет считалось распятие.
В древние времена считалось, что душа покидает тело через рот или нос, НО при повешении (как считали наши предки) душа, покидала тело через анус и была осквернена. Во как!
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А ещё в у пиндосов. Но "аффтар" об этом помолчит. Этожедругое...
Кстати со сломанной шеей можно ещё долго жить (но это уже отдельная история)