История казней: почему повешение считалось самым позорным?

Правда, «виновники праздника» не разделяли зрительских настроений. Во время последнего публичного выхода они всем видом пытались показать презрение к смерти и всем собравшимся. Особенно это касалось выходцев из благородных семей, не желавших давать повод для радости плебеям.

Самой же цивилизованной казнью было вышеупомянутое повешение. Как оно проходило, вероятно, известно всем. Но для кого же оно было унизительным? Для тех, кого хотели унизить власти, а именно дворян, купцов и прочих представителей аристократии.