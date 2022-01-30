Каталония попросила прощения у своих ведьм

По оценкам историков, между 1580 и 1630 годами около 50 000 человек в странах Европы были приговорены к смертной казни за колдовство. Из этого числа примерно 80 процентов составляли женщины. Охота на ведьм в Каталонии началась раньше, чем в других местах. Она велась, в основном, на местном уровне: жители деревень заручались помощью охотников на ведьм. В то время как подавляющее большинство испанцев скептически относились к существованию ведьм, благодаря инквизиции сельские районы, находившиеся под властью феодалов, чаще верили в обвинения в колдовстве и магии.

Обвиняемыми в колдовстве, как правило, становились одинокие независимые женщины или те, кто практиковал традиционную медицину. Большинство обвинений выдвигались после стихийного бедствия, неурожая или необъяснимой смерти ребенка. В Каталонии одного признания было достаточно, чтобы доказать вину, если только не была вызвана инквизиция. В большинстве таких случаев обвиняемых освобождали из-за отсутствия улик. Тех, кого признавали виновными, по приговору светских судов вешали. Это было дешевле, чем сжигать женщин на костре и тратить дрова.