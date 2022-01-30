Каталония попросила прощения у своих ведьм

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В Средние века испанская Каталония стала одним из первых регионов Европы, где проводились судебные процессы над ведьмами. Теперь каталонское правительство пытается исправить прошлое региона.
Правительство Каталонии приняло указ, посмертно помиловавший более 700 ведьм, убитых в период с XV по XVIII столетие. Он также призывает муниципальные власти рассмотреть вопрос о переименовании улиц в честь жертв. Из 135 членов местного парламента 114 высказались за эту меру, а 21 - против.
«Мы наследницы ведьм, зельеварительниц и целительниц, — заявила член каталонского парламента Дженн Диас. - Но в результате эволюции сегодня нас называют феминаци. Существует связь между охотой на ведьм и фемицидом. Мы хотим возмещения ущерба и понимания того, что прошлое не так далеко, как мы думаем».
«Мы наследницы ведьм, зельеварительниц и целительниц, — заявила член каталонского парламента Дженн Диас. - Но в результате эволюции сегодня нас называют феминаци. Существует связь между охотой на ведьм и фемицидом. Мы хотим возмещения ущерба и понимания того, что прошлое не так далеко, как мы думаем».
По оценкам историков, между 1580 и 1630 годами около 50 000 человек в странах Европы были приговорены к смертной казни за колдовство. Из этого числа примерно 80 процентов составляли женщины. Охота на ведьм в Каталонии началась раньше, чем в других местах. Она велась, в основном, на местном уровне: жители деревень заручались помощью охотников на ведьм. В то время как подавляющее большинство испанцев скептически относились к существованию ведьм, благодаря инквизиции сельские районы, находившиеся под властью феодалов, чаще верили в обвинения в колдовстве и магии.
Обвиняемыми в колдовстве, как правило, становились одинокие независимые женщины или те, кто практиковал традиционную медицину. Большинство обвинений выдвигались после стихийного бедствия, неурожая или необъяснимой смерти ребенка. В Каталонии одного признания было достаточно, чтобы доказать вину, если только не была вызвана инквизиция. В большинстве таких случаев обвиняемых освобождали из-за отсутствия улик. Тех, кого признавали виновными, по приговору светских судов вешали. Это было дешевле, чем сжигать женщин на костре и тратить дрова.
Обвиняемыми в колдовстве, как правило, становились одинокие независимые женщины или те, кто практиковал традиционную медицину. Большинство обвинений выдвигались после стихийного бедствия, неурожая или необъяснимой смерти ребенка. В Каталонии одного признания было достаточно, чтобы доказать вину, если только не была вызвана инквизиция. В большинстве таких случаев обвиняемых освобождали из-за отсутствия улик. Тех, кого признавали виновными, по приговору светских судов вешали. Это было дешевле, чем сжигать женщин на костре и тратить дрова.
Каталония — не первый регион в Европе, который решил исправить свою историю, связанную с судебными процессами над ведьмами. В 2008 году Швейцария помиловала «ведьму», обвиненную в убийстве молодой девушки в 1782 году, а в 2011 году правительство Вардё, Норвегия, воздвигло дань уважения жертвам суда над ведьмами в этом районе. Ожидается, что шотландское правительство предпримет аналогичный шаг летом 2022 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всё правильно делали, так и надо было с врагами народа бороться - твёрдой рукой, беспощадно. Невиновные не пострадали, всё справедливо.