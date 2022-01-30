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Каталония попросила прощения у своих ведьм

Каталония попросила прощения у своих ведьм (4 фото)

Автор:
30 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: ведьмы   история   каталония   новости   оправдание   охота на ведьм   прощения просим   факты   
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4
В Средние века испанская Каталония стала одним из первых регионов Европы, где проводились судебные процессы над ведьмами. Теперь каталонское правительство пытается исправить прошлое региона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ведьмы   история   каталония   новости   оправдание   охота на ведьм   прощения просим   факты   
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5  комментариев
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Vitaleg 54 секунды назад
кто-нить в курсе, Джордано Бруно уже оправдали?
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Касьян Пуздой Час назад
иногда мне кажется, что сейчас все дебилы собрались именно в европе.
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Сергей Касьян Пуздой Час назад
Обрыган, давно твоих комментариев не видел)))И всего лишь две ошибки в предложении, прогресс
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Борис Карабанов 2 часа назад
Либерасты своих гнилых, как они сами, предков обеляют. Реабилитируют.
Всё правильно делали, так и надо было с врагами народа бороться - твёрдой рукой, беспощадно. Невиновные не пострадали, всё справедливо.
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