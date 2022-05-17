Кочубеевская ВЭС —крупнейший ветропарк России

В 2019 году в Адыгее ввели крупнейшую в стране ВЭС. Мощность Адыгейской ВЭС составила 150 МВт. Но спустя всего 2 года в Ставропольском крае ввели более мощную ВЭС. Мощность Кочубеевской ВЭС, расположенной рядом с Невинномысском, составила 210 МВт. Чем же так интересен ветропарк на Ставрополье?

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Данный ветропарк состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт×ч. Ветропарк расположен на площади 75 га. Но это не сплошные ветряки. Рядом с ветроагрегатами расположены возделываемые поля.

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Высота ВЭУ на Кочубеевской ВЭС (вместе с ротором) составляет 150 м. Углубимся в статистику. Оказывается, что длина лопастей составляет 50 метров, а вес каждой лопасти составляет 8,6 тонн. Каждый из ветроагрегатов весит порядка 320 тонн, из которых шестая часть веса приходится на генератор (52 тонны).

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Эта ВЭС расположена в одном из самых ветреных районов Ставрополья. Около 400 специалистов было задействовано на данном проекте с октября 2019 года.

Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что степень локализации оборудования на Кочубеевской ВЭС составила 65 %.

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0 Источник: В создание данной ВЭС было инвестировано 28 млрд рублей.

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