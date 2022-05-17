FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6086 постов • 853 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Кочубеевская ВЭС —крупнейший ветропарк России

Кочубеевская ВЭС —крупнейший ветропарк России

Автор:
17 мая 2022 21:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Кочубеевская ВЭС   Ставропольский край   Экономика России   ветропарки   ветроэлектростанции   ветроэлектростанции России   
1418
9
В 2019 году в Адыгее ввели крупнейшую в стране ВЭС. Мощность Адыгейской ВЭС составила 150 МВт. Но спустя всего 2 года в Ставропольском крае ввели более мощную ВЭС. Мощность Кочубеевской ВЭС, расположенной рядом с Невинномысском, составила 210 МВт. Чем же так интересен ветропарк на Ставрополье?
×
×
Данный ветропарк состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт×ч. Ветропарк расположен на площади 75 га. Но это не сплошные ветряки. Рядом с ветроагрегатами расположены возделываемые поля.
Высота ВЭУ на Кочубеевской ВЭС (вместе с ротором) составляет 150 м. Углубимся в статистику. Оказывается, что длина лопастей составляет 50 метров, а вес каждой лопасти составляет 8,6 тонн. Каждый из ветроагрегатов весит порядка 320 тонн, из которых шестая часть веса приходится на генератор (52 тонны).
Эта ВЭС расположена в одном из самых ветреных районов Ставрополья. Около 400 специалистов было задействовано на данном проекте с октября 2019 года.
Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что степень локализации оборудования на Кочубеевской ВЭС составила 65 %.

Стоит ли публиковать больше подобных постов на Фишках?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Кочубеевская ВЭС   Ставропольский край   Экономика России   ветропарки   ветроэлектростанции   ветроэлектростанции России   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ZORRO 2 часа назад
а какая стоимость мегавата по сравнению с гидро, тепло и атомом? через какое время строительство окупится и пойдёт прибыль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
7k
mbr 44 минуты назад
Ветряки имеют право на существование лишь в том случае, когда у тебя под всеми парами рядом стоит либо гидро, либо атомная, либо топливная электростанция, готовая в любой момент обеспечить энергию во время штиля.
Плюс, нужно иметь ввиду, что ветро и солнечные электростанции возможны лишь в одном случае, когда Китай производит сравнительно дешёвое оборудование и материалы для этих электростанций, не забывая, при этом получать дармовую электроэнергию из России для производства всего этого дерьма. А вот эту электроэнергию Россия получает самым "ужасным" не греттабезопасным способом.

Короче, ветро- солнечная- энергетика существует в мире до тех пор, пока Россия вырабатывает халявную энергию из газа, нефти, атома, рек.
И ещё, у ветро- солнечной энергетики -- отрицательный энергетический баланс, нестабильность, и очень высокая степень нагрузки на экологию, по сравнению с традиционными видами энергетики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артем Кощеев 52 минуты назад
Нам тут чиновники всех уровней рассказывают, что от вибраций ветрогенераторов вся живность в радиусе нескольких километров разбегается. Или это только от ихних гейропейских ветряков такой эффект, а от наших скрепных наоборот, коровы больше молока дают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−64
Whiskey Cola 2 часа назад
Вот это ветропарк. Обосраться. В Казахстане, в Джамбльской области на границе с Кыргызстаном такой стоит уже лет 10, и никто постов не пишет. Просто питает села в округе, и это норма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83135



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах
О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Набирающие популярность в сообществах
Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо
Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо
«Это символ наших побед»: посольство США в Кишинёве вывесило флаг ЛГБТ
«Это символ наших побед»: посольство США в Кишинёве вывесило флаг ЛГБТ
Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+)
Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#подборка#факты#Приколы#забавно#позитив#кот#дтп
#фото#интересно#история#интересное#Разное#Ynews#знаменитости#автомир#аварии#коты
#прикол#Ватермарк#в мире#картинки#Россия#автомобили#кино#Реакция#добро#милота
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда На главного инфекциониста Ставрополья, заразившую коллег коронавирусом, завели уголовное дело На главного инфекциониста Ставрополья, заразившую коллег коронавирусом, завели уголовное дело "Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска "Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска На Ставрополье нашли тела пилотов разбившегося СУ-25УБ На Ставрополье нашли тела пилотов разбившегося СУ-25УБ Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России Самые большие города Ставропольского края Самые большие города Ставропольского края

На что жалуетесь?

Вернуться