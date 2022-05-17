Кочубеевская ВЭС —крупнейший ветропарк России

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В 2019 году в Адыгее ввели крупнейшую в стране ВЭС. Мощность Адыгейской ВЭС составила 150 МВт. Но спустя всего 2 года в Ставропольском крае ввели более мощную ВЭС. Мощность Кочубеевской ВЭС, расположенной рядом с Невинномысском, составила 210 МВт. Чем же так интересен ветропарк на Ставрополье?
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Данный ветропарк состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт×ч. Ветропарк расположен на площади 75 га. Но это не сплошные ветряки. Рядом с ветроагрегатами расположены возделываемые поля.
Высота ВЭУ на Кочубеевской ВЭС (вместе с ротором) составляет 150 м. Углубимся в статистику. Оказывается, что длина лопастей составляет 50 метров, а вес каждой лопасти составляет 8,6 тонн. Каждый из ветроагрегатов весит порядка 320 тонн, из которых шестая часть веса приходится на генератор (52 тонны).
Эта ВЭС расположена в одном из самых ветреных районов Ставрополья. Около 400 специалистов было задействовано на данном проекте с октября 2019 года.
Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что степень локализации оборудования на Кочубеевской ВЭС составила 65 %.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Кочубеевская ВЭС Ставропольский край Экономика России ветропарки ветроэлектростанции ветроэлектростанции России
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Плюс, нужно иметь ввиду, что ветро и солнечные электростанции возможны лишь в одном случае, когда Китай производит сравнительно дешёвое оборудование и материалы для этих электростанций, не забывая, при этом получать дармовую электроэнергию из России для производства всего этого дерьма. А вот эту электроэнергию Россия получает самым "ужасным" не греттабезопасным способом.
Короче, ветро- солнечная- энергетика существует в мире до тех пор, пока Россия вырабатывает халявную энергию из газа, нефти, атома, рек.
И ещё, у ветро- солнечной энергетики -- отрицательный энергетический баланс, нестабильность, и очень высокая степень нагрузки на экологию, по сравнению с традиционными видами энергетики.
о вторых - есть вариант накопления. Излишек энергии тратиться на то, чтобы заполнить искусственное озеро/водохранилище. А при недостатке, вода из него вытекает и питает генераторы.
Но в целом вы правы.
Вот даже в ставропольской ВЭС выработка электричества в год составляет 597 млн квт.часов. Средняя стоимость электричества в России около 4 рублей. Итого 2.3 млрд рублей прибыли. Правда без учета рентабельности, стоимости обслуживания и пр. Ну пусть с учетом рентабельности, имеет 2 млрд рублей прибыли.
А потрачено было 28 млрд рублей.
Итого срок выхода на себестоимость 14 лет. Но это с условием, что ни один ветряк не сломается, не сгорит и пр.
Согласно мировым данным, средний срок жизни ветрогенератора от 15 до 25 лет.
Так что такая ВЭС работает на грани. И скорее всего никогда не выйдет в профит. Или профит по итогам 15-и летней эксплуатации будет минимальным.