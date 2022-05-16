Загадочная природа: поразительные сроки беременности у разных животных

Если с людьми всё более или менее понятно, в случае с известными животными природа действительно удивляет. Она распорядилась так, что одни малыши ракетой рвутся в мир, а другие предпочитают побыть в уютной маминой утробе подольше. Видимо, чтобы преисполниться по максимуму мудрости.
На продолжительность беременности влияют разные факторы: видовая принадлежность, пол плода, их количество и даже время года.
Одно из древнейших сумчатых на планете. Вынашивает малышей очень недолго, в среднем 2 недели.
Мышей с продолжительностью жизни менее двух лет нельзя назвать долгожителями. Но в качестве компенсации размножаются они очень активно: беременность длится всего 20 дней.
Эти заботливые благодаря забывчивости пушистые зверьки (белки забывают, где прячут запасы, и ими пользуются другие животные) вынашивают бельчат 35 дней.
Серые хищники, проживающие стаей, которую формируют родители, дети и пришлые одинокие особи, вынашивают щенков 63 дня.
Скрупулёзные строители и отличные пловцы появляются на свет полуслепыми. Зато уже через два дня могут плавать. Правда, не способны нырять из-за слишком малого веса. Беременность у бобрихи длится 106 дней.
Лосята в течение получаса после появление на свет уже встают на ножки. А спустя 3 дня не только уверенно держатся, но и следуют за родителями. Лосиха вынашивает потомство долго, 225 дней.
Ещё одна рекордсменка по длительности беременности – это корова. Видимо в качестве компенсации – порядка 300 дней природа сделала так, что роды у этих копытных быстрые: телёнок появляется на свет всего за полчаса.
Ровно год ждёт малыша эта полосатая лошадка. Как и в случае с лосями, малыш через несколько минут уже самостоятельно стоит. А спустя час после появления на свет лакомится маминым молоком. Пару дней мамаша никого не подпускает к чаду: ей необходимо запомнить индивидуальный рисунок, чтобы не путать малыша с другими в стаде. Появления на свет детёныша зебра ждёт год.
Это удивительное пятнистое длинношеее рожает стоя. Поэтому первое ощущение новоиспечённого жирафчика – падение. Спустя пару часов он уже бегает. Жираф вынашивает потомство целых 14 месяцев.
Ещё дольше беременность длится у самки белого носорога – целых 18 месяцев. На следующий день детёныш уже может ходить вместе с матерью, а самостоятельное питание осваивает спустя неделю.
Слоны – стадные животные, живут группами, которые обычно возглавляет старая опытная слониха. Новорождённых сложно назвать малышами, ведь они появляются на свет весом 100 кг. Вынашивает слонёнка мамаша очень долго – 22 месяца, то есть без малого два года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А корова лёжа что ли?! Если только новотёл или теленок пошёл башкой вперёд, да и то далеко не всегда.