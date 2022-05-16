Загадочная природа: поразительные сроки беременности у разных животных

Ровно год ждёт малыша эта полосатая лошадка. Как и в случае с лосями, малыш через несколько минут уже самостоятельно стоит. А спустя час после появления на свет лакомится маминым молоком. Пару дней мамаша никого не подпускает к чаду: ей необходимо запомнить индивидуальный рисунок, чтобы не путать малыша с другими в стаде. Появления на свет детёныша зебра ждёт год.